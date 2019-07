Nhiều lô hàng nhập về thậm chí kèm cả phiếu bảo hành tiếng Việt với đầy đủ thông tin nhãn hiệu, địa chỉ doanh nghiệp, trung tâm bảo hành tại Việt Nam.

280 kiện hàng bị nghi giả mạo xuất xứ Thái Lan tại Lạng Sơn

Tại cuộc họp về đấu tranh chống gian lận xuất xứ của ngành hải quan, ông Âu Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Giám sát và quản lý hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết, qua kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất nhập khẩu và kiểm tra sau thông quan, cơ quan này phát hiện nhiều hàng hóa được sản xuất tại nước ngoài khi nhập khẩu về Việt Nam đã ghi sẵn dòng chữ "made in Vietnam".

Theo ông Tuấn, thậm chí hàng nhập về kèm cả phiếu bảo hành bằng tiếng Việt với đủ thông tin về nhãn hiệu, địa chỉ doanh nghiệp, trung tâm bảo hành tại Việt Nam... để tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu. Ngoài ra, cũng có trường hợp doanh nghiệp nhập hàng từ nước ngoài, dán nhãn hàng hóa hoặc ghi xuất xứ hàng hóa được sản xuất tại nước ngoài... nhưng sau đó thay nhãn mác mới ghi "made in Vietnam" hoặc "sản xuất tại Việt Nam" khi bán tại thị trường nội địa.

Cũng theo lãnh đạo Cục Giám sát và quản lý hải quan, không riêng doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cũng nhập khẩu nguyên vật liệu, bán thành phẩm, linh kiện, cụm linh kiện... để sản xuất, gia công, lắp ráp. Hàng hóa không trải qua công đoạn gia công, sản xuất hoặc quá trình lắp ráp đơn giản không đáp ứng tiêu chí xuất xứ theo quy định và khi xuất khẩu thì được khai xuất xứ Việt Nam trên nhãn hàng hoá.

Ông Âu Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Giám sát và quản lý hải quan (Tổng cục Hải quan). Ảnh: H.Thu

Thủ đoạn vi phạm nữa của doanh nghiệp được cơ quan hải quan "điểm danh", là hàng hóa có xuất xứ từ nước ngoài chuyển qua Việt Nam để hợp thức hóa hồ sơ hoặc xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ, sau đó xuất khẩu sang nước thứ ba. Doanh nghiệp sử dụng C/O giả hoặc C/O không hợp lệ, khai sai xuất xứ hàng hóa để được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo các hiệp định thương mại tự do khi làm thủ tục hải quan.

"Hành vi giả mạo hợp thức hoá xuất xứ Việt Nam, sau đó xuất khẩu sang nước thứ 3 như Mỹ, châu Âu... để lẩn tránh thuế, dẫn tới nguy cơ hàng xuất khẩu của Việt Nam bị các nước điều tra, áp thuế chống bán phá giá, thuế trợ cấp ở mức cao. Điều này gây thiệt hại cho nhà sản xuất Việt Nam", ông Tuấn nhận xét.

Thống kê của cơ quan hải quan, xuất khẩu sang Mỹ 5 tháng đầu năm đạt hơn 22,7 tỷ USD, tăng 29% so với cùng kỳ 2018. Việt Nam xuất siêu gần 17 tỷ USD sang thị trường này trong nửa đầu năm nay.

Mức tăng xuất khẩu hàng Việt tới 29% sang thị trường Mỹ, ông Tuấn nhận xét, dẫn đến nguy cơ hàng hóa Việt Nam bị Mỹ áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại nếu phát hiện có dấu hiệu gian lận xuất xứ. Gần đây nhất, Mỹ đã đánh thuế tới 400% với thép nhập khẩu từ Việt Nam có sử dụng nguyên liệu sản xuất nhập từ Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc.

Đề cập tới những vụ việc gian lận xuất xứ hàng hoá vừa qua, ôngNguyễn Phi Hùng, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) dẫn chứng vụ Công ty TNHH MTV thương mại tổng hợp Bảo Tiến An nhập khẩu từ Trung Quốc 3.300 bộ khóa mang nhãn hiệu Việt - Tiệp, hơn 1.500 van bếp gas đã dán tem kiểm nghiệm. Theo ông Hùng, tem bảo hộ của Bảo Minh đối với sản phẩm phòng chống cháy nổ cũng được sản xuất và nhập khẩu từ Trung Quốc ghi sản xuất tại Việt Nam.

Công ty TNHH MTV XNK Thành Quý và Công ty TNHH thương mại Aeolus Henan đã nhập khẩu từ Trung Quốc 2.880 bút bi ghi nhãn hiệu Thiên Long, 438 bộ tay nắm khóa cửa Huy Hoàng, 287 dòng hàng không khai báo hải quan nghi vấn hàng giả nhãn mác...

Ông Hùng thông báo, chiều 19/7, cơ quan này đã thống nhất cùng cơ quan điều tra (Bộ Công an) khởi tố hình sự một doanh nghiệp về hành vi buôn lậu, gian lận xuất xứ hàng hoá, là Công ty TNHH XNK Trần Vượng (TP HCM). Trước đó, ngày 12/7/2018, Công ty Trần Vượng mở tờ khai hải quan, khai báo nhập khẩu mặt hàng loa kết hợp với máy ghi và tái tạo âm thanh 35, không nhãn hiệu; hàng mới 100%. Lô hàng gồm 601 chiếc, xuất xứ Trung Quốc, trị giá hơn 10.000 USD.

Thực tế kiểm tra lô hàng, cơ quan Hải quan phát hiện gồm 601 chiếc loa thùng được đóng gói mỗi chiếc một hộp. Điều đáng nói, lô hàng được nhập khẩu từ Trung Quốc, doanh nghiệp cũng khai hàng có xuất xứ Trung Quốc, nhưng trên toàn bộ sản phẩm đều thể hiện hàng có xuất xứ Việt Nam.

Anh Minh