Quy mô kinh tế Trung Quốc tăng và GDP được dự báo giảm mạnh quý I đồng nghĩa dịch nCoV có thể gây ra thiệt hại gấp vài lần SARS.

Warwick McKibbin - Giáo sư Kinh tế tại Đại học Quốc gia Australia cho rằng, với tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc 17 năm qua, dịch cúm lần này sẽ có tác động lớn hơn rất nhiều so với SARS. Trước đây, ông ước tính SARS khiến kinh tế toàn cầu thiệt hại 40 tỷ USD.

"Đây chỉ là vấn đề toán học thôi mà", McKibbin cho biết trên Bloomberg, "Hầu hết GDP mất đi trong dịch SARS, cả theo mô hình và trên thực tế, đều là do kinh tế Trung Quốc giảm tốc. Vì thế, khi quy mô nền kinh tế này lớn hơn, thiệt hại cũng sẽ lớn theo".

Hành khách đeo khẩu trang khi đi tàu điện ngầm tại Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: Bloomberg

Năm 2003, Trung Quốc chỉ đóng góp 4% GDP toàn cầu. Nhưng hiện tại, tỷ lệ này đã lên 17%, đồng nghĩa tác động lan tỏa nếu kinh tế Trung Quốc lao dốc sẽ lớn hơn.

Dù khó đưa ra con số chính xác, do cuộc khủng hoảng vẫn đang diễn ra, McKibbin cho rằng ảnh hưởng của việc này chủ yếu do sự thay đổi về "tâm lý con người". "Sự hoảng loạn dường như là mối đe dọa lớn nhất với nền kinh tế, hơn là số người tử vong", ông nói.

Đầu tuần này, công ty quản lý tài sản Amundi Asset Management cũng ra báo cáo nhận định các thị trường toàn cầu đang chịu ảnh hưởng khi nhà đầu tư hoảng loạn. Virus viêm phổi nCoV đã chấm dứt đà tăng kéo dài vài tháng qua trên các thị trường chứng khoán.

Dự báo của McKibbin cũng khớp với nhiều nhà phân tích khác. Nomura International cho rằng mức độ bị kéo tụt của kinh tế Trung Quốc có thể vượt xa thời dịch SARS. Hồi quý II/2003, tăng trưởng của Trung Quốc giảm tới 2% so với quý trước đó.

Còn theo Bloomberg Economics, GDP Trung Quốc có thể chỉ tăng 4,5% trong quý này, giảm so với 6% quý cuối năm ngoái. Sang quý II, tốc độ này sẽ hồi phục, giúp GDP cả năm tăng 5,7%. Dù vậy, con số này vẫn thấp hơn so với 6,1% năm 2019 và 5,9% so với dự báo trước đó.

Viêm phổi Vũ Hán lây lan nhanh hơn SARS, nhưng gây tử vong ít hơn. Chính quyền tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, hôm nay thông báo có thêm 42 ca tử vong vì nCoV, nâng số người chết do dịch viêm phổi lên 213. Số người nhiễm virus tại nước này đã tăng lên 9.356 sau khi phát hiện thêm 1.220 ca dương tính với nCoV. Trong khi đó, SARS khiến hơn 8.000 người lây nhiễm từ tháng 11/2002 đến năm 2003.

Hà Thu (theo Bloomberg)