Nằm trong khu đô thị khép kín Gamuda Gardens (Hoàng Mai, Hà Nội), The TWO Residence được phát triển theo mô hình căn hộ hiện đại, sang trọng với không gian sống trong lành, văn minh cùng hệ thống tiện ích vượt trội.

Dự án xây dựng đồng bộ với hệ thống tiện ích khép kín trên hai tòa tháp gồm tầng hầm để xe máy thoáng đãng; khu trung tâm thương mại và văn phòng hiện đại ở tầng 1; bãi đỗ ôtô ở 3 tầng; không gian sân vườn xanh mát, bể bơi tiêu chuẩn quốc tế và khu vui chơi lành mạnh cho trẻ ở tầng 5... Điểm nhấn là Sky Garden trên tầng 27, cư dân sẽ tận hưởng bầu không khí trong lành của Gamuda Gardens, cùng tầm nhìn toàn cảnh sông Hồng và quanh cảnh náo nhiệt tại trung tâm thủ đô Hà Nội.

Với phòng “+1” tại The TWO Residence, gia chủ tùy ý sáng tạo không gian sống.

Đặc biệt, dự án thu hút sự quan tâm của khách hàng khi sở hữu mô hình căn hộ 2+1 linh hoạt, tích hợp đa chức năng, đa tiện ích. Với loại hình căn hộ này, các khách hàng có thể tối ưu hóa không gian sống của gia đình với diện tích căn hộ chưa đến 80m2. Ngoài 2 phòng ngủ, gia chủ có thể thiết kế thêm không gian sinh hoạt cho cả gia đình với phòng “+1”, có thể là phòng ngủ cho khách tới thăm nhà, phòng làm việc cho bố mẹ, phòng vui chơi cho con trẻ...

Theo chủ đầu tư, các căn hộ được phát triển theo mô hình này có diện tích không thay đổi nhưng hệ thống tiện ích gia tăng ở mức tối đa và khắc phục các nhược điểm của căn hộ phổ biến hiện nay như thiếu không gian riêng, thiếu phần diện tích dành riêng cho trẻ...

Thông thường, khách phải bỏ ra từ 5-7 tỷ đồng để sở hữu căn hộ có diện tích tương đương. Nhưng tại The TWO Residence, khách chỉ cần khoảng 1,8 tỷ đồng là có thể trở thành chủ nhân của căn hộ 2+1 độc đáo.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư là Gamuda Land Việt Nam còn áp dụng nhiều chính sách bán hàng linh hoạt cho khách mua. Theo đó, khách sẽ được hỗ trợ vay vốn lên tới 75% giá trị căn hộ và ưu đãi lãi suất 0% cho đến khi nhận nhà. Trường hợp khách hàng thanh toán 25% giá trị căn hộ sẽ được áp dụng lịch biểu thanh toán linh hoạt gồm trả trước 10% khi ký hợp đồng mua bán, 10% sau 5 tháng và 5% sau 9 tháng ký hợp đồng mua bán.

Tọa lạc tại “Khu đô thị tốt nhất Hà Nội”, chung cư The TWO Residence thiết kế theo mô hình L uyển chuyển, kết nối 2 tòa tháp cao 27 và 30 tầng. Dự án thừa hưởng trọn vẹn những lợi thế về vị trí, giao thông và tiện ích mà Gamuda Gardens mang lại. Với mạng lưới giao thông đồng bộ và hiện đại, chỉ cách hồ Hoàn Kiếm 6 km và khu phố cổ 25 phút đi xe, cư dân tại đây có thể di chuyển đến các quận nội và ngoại thành một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Bên cạnh đó, tòa căn hộ còn được thừa hưởng hạ tầng, tiện ích sẵn có trong khu đô thị Gamuda Gardens như nhà phố thương mại The THREE Central, câu lạc bộ Gamuda Gardens với bể bơi, phòng gym, phòng xông hơi, sân tenis, phòng hội thảo, nhà hàng, trường liên cấp quốc tế Singapore (SIS)… Các tiện ích này góp phần giúp cuộc sống của mỗi cư dân thêm phần an nhàn, thư thái và hạnh phúc. Đặc biệt, công viên Yên Sở, trải rộng trên diện tích 250ha, đem lại luồng sinh khí mới cho chung cư cao cấp này.

Dự án có tỷ lệ cây xanh và cảnh quan chiếm đến 70% diện tích; toàn bộ dự án Gamuda Gardens nói chung và chung cư The TWO Residence nói riêng được bao bọc trong một màu xanh tự nhiên, mang đến không gian sống trong lành và mát mẻ cho mọi cư dân.

