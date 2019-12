Được cho là may mắn và mang về tài lộc, dù chưa cận Tết nhưng tờ 2 USD in hình chuột mạ vàng đã được nhiều khách đặt hàng.

Còn gần 2 tháng nữa là Tết Nguyên Đán 2020, thị trường các món quà tặng Tết đang khá nhộn nhịp. Đặc biệt, các tờ tiền in hình chuột đang được rao bán rầm rộ.

Chị Hương ở Gò Vấp (TP HCM) vừa nhập về hơn 2.000 tờ tiền 2 USD in hình chuột mạ vàng, bao gồm phụ kiện đi kèm được bán với giá 300.000 đồng mỗi tờ.

Tờ 2 USD in hình con chuột được nhập nhiều về Việt Nam. Ảnh: TST.

Theo chị Hương, bộ tờ tiền này của chị sở dĩ đắt hơn nhiều so với các nơi khác vì có thêm giấy chứng nhận được in phản quang kẹp chung với hồng bao lì xì đỏ đặc trưng. Loại tiền này được Bộ Tài chính Mỹ phối hợp với Cục in ấn Mỹ (BEP) phát hành.

Tờ 2 USD hình chuột mang biểu tượng của Tết Canh Tý 2020 với hình ảnh 2 chú chuột mạ vàng thể hiện ý nghĩa canh giữ tài lộc cho gia chủ cũng như thể hiện sự giàu sang phú quý. Còn trong quan niệm người Á Đông, chuột thể hiện sự phồn thực, vui vẻ và hạnh phúc.

"Tôi lấy về 2.000 tờ nhưng đã bỏ sỉ được 50%, số còn lại để bán cho khách lẻ. Hiện số lượng khách lẻ đặt hàng được khoảng 20%", chị Hương chia sẻ.

Cũng nhập về 3.000 tờ tiền chuột mạ vàng, anh Hoàng, chuyên kinh doanh đồ lưu niệm ở quận Phú Nhuận cho biết, năm nay khách đặt mua tiền 2 USD chuột mạ vàng sớm hơn so với năm trước.

Xu Australia hình chuột được rao bán với giá 80.000 -150.000 đồng. Ảnh: MH.

"Năm nay thay vì bán lẻ từng tờ, cửa hàng bán combo 5 tờ giá 1,2 triệu đồng. Loại này mặc dù đắt nhất trong số các loại tiền của các nước có in hình con chuột nhưng vẫn được khách đặt mua nhiều nhất từ đầu tháng cho đến nay", anh Hoàng nói và cho biết đơn đặt hàng cho loại này chiếm 30% đơn hàng. Dự kiến, lượng hàng sẽ bán hết vào đầu tháng 1.

Không chỉ các tờ 2 USD hình chuột mạ vàng được nhập về ồ ạt mà các tờ tiền Macao, Trung Quốc,... hay các đồng xu in hình chuột Australia cũng được nhập về với số lượng lớn.

Chủ đại lý chuyên nhập các loại tiền lì xì ở quận 10 cho biết mỗi loại ông nhập khoảng 5.000 tờ. Riêng với các loại đồng xu thì chỉ nhập khoảng 1.000 - 2.000 xu các loại. Với các sản phẩm này giá bán lẻ 100.000 - 500.000 đồng một tờ hoặc một xu. Còn nếu bán sỉ khách hàng được chiết khấu 10-20% trên mệnh giá tùy số lượng mua.

Đánh giá về nhu cầu thị trường năm nay, giới buôn cho biết, nhu cầu mua tiền in hình chuột phổ biến hơn so với mọi năm. Số lượng các cửa hàng bán loại sản phẩm này cũng tăng lên 10% so với năm ngoái. Do đó, giá rẻ hơn nhiều so với các năm trước cùng một mệnh giá.

Hồng Châu