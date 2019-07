Công ty CP sản xuất TLG Việt Nam ra mắt bộ sản phẩm sơn cao cấp mang tên Tuylips Luxury với diện mạo hoàn toàn mới, sang trọng hơn.

Được thành lập năm 2005, Công ty Cổ phần Sản xuất TLG Việt Nam là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về vật liệu xây dựng, chuyên sản xuất các loại sơn trang trí, sơn chuyên dụng gốc nước.

Dòng sản phẩm cao cấp Tuylips Luxury ra đời đánh dấu bước chuyển mình và thể hiện cam kết về trách nhiệm với cộng đồng của Công ty CP sản xuất TLG Việt Nam. Đó là không ngừng đầu tư nghiên cứu và cho ra đời những sản phẩm chất lượng giúp nâng cao giá trị và chất lượng cuộc sống.

Bộ nhận diện thương hiệu hoàn toàn mới của dòng sơn Tuylips Luxury.

Không chỉ đổi mới về diện mạo, sản phẩm Tuylips Luxury được ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, tất cả tạo nên những sản phẩm độc đáo của hệ thống sản phẩm sơn TUYLIPS Luxury.

Công nghệ Core-Shell với các hạt nhựa có cấu trúc 2 lớp: lõi cứng và lớp bọc mềm tạo ra dòng sản phẩm sơn siêu phủ bóng, siêu chống thấm chất lượng cao. Màng sơn cứng chắc gắn kết sâu vào bên trong tường, không bị bong tróc, phồng rộp, độ bền màu cao. Màng sơn co dãn tốt, ngăn hoàn toàn hơi nước thẩm thấu qua màng sơn vào bên trong tường, giúp đảm bảo cho công trình vừa có tính nghệ thuật trang trí, vừa chống thấm cao.

Bên cạnh đó, công nghệ Greentech không mùi, không chứa Formaldehyde, Apeo (tác nhân gây ung thư), Monomer tự do và duy mạch gắn (V.O.C) chì hay kim loại khác, không gây ô nhiễm nguồn nước, an toàn hơn với sức khỏe con người và môi trường. Toàn bộ các dòng sản phẩm sơn Tuylips Luxury là sơn gốc nước thân thiện với môi trường, không gây mùi khó chịu, không độc hại khi thi công, an toàn cho sức khỏe người thợ và cả trẻ em khi chơi và tiếp xúc với màng sơn.

Công nghệ Greentech bảo vệ sức khỏe, thân thiện với môi trường.

Công nghệ thông minh cho màng sơn tự thở được cấu tạo bởi các thành phần chính là nhựa chuyên dụng kháng nước và các phụ gia hỗn hợp như kháng kiềm, kháng muối, kháng khuẩn, chống tia UV, chống rêu mốc... Tất cả có kích thước cỡ hạt Nanomet siêu nhỏ được sản xuất bởi công nghệ thông minh tiên tiến trên thế giới và dây chuyền tự động hóa hiện đại PLC, tạo nên dòng sơn phủ độc đáo.

Màng sơn có tính năng tự thở cho phép hơi nước ở bên trong tường thoát được ra ngoài, từ đó tránh được tình trạng sơn bị phồng rộp, bong tróc, loang ố màu, sùi muối. Độ bền có thể kéo dài 15 năm và có khả năng sơn được trên tường ẩm 40% hoặc tường vừa trát xong, dễ thi công.

Màng sơn thông minh tự thở giúp công trình có độ bền cao.

Đáp ứng nhu cầu thị trường và thời tiết nhiệt đới nóng ẩm tại Việt Nam, sản phẩm sơn chống nóng Tuylips Luxury Anti Heat với các hạt phân tử nano rỗng có cấu trúc lớp lõi và lớp bọc bên ngoài giúp nâng cao khả năng cách nhiệt, làm giảm nhiệt độ trong thời tiết nắng nóng.

Sản phẩm không gây hiệu ứng truyền nhiệt giúp làm cản nhiệt từ bên ngoài vào trong, từ trên mái xuống và phản xạ ánh sáng, nhưng vẫn tạo thể đồng nhất bám chặt lên bề mặt mái tôn, tường ngăn, ngăn cản tia nắng mặt trời. Chống nóng theo quy luật phản xạ ánh sáng và cách nhiệt theo cấu trúc hạt rỗng đồng thời làm giảm nhiệt độ bề mặt vật liệu, làm tăng chênh lệch nhiệt độ bên ngoài mái tôn và bên trong tường ngăn vách không gian bên trong và bên ngoài nhà.

Theo đại diện TLG Việt Nam, với thời tiết nóng, khi nhiệt độ mái tôn lên tới 60 độ C, sơn chống nóng Anti Heat có thể giảm nhiệt độ mái tôn xuống 15-22 độ C, còn khi nhiệt độ mái tôn khoảng 35-45 độ C thì sẽ giảm xuống 10-15 độ C.

Sơn chống nóng lớp cấu trúc 2 trong 1 giúp nâng cao khả năng cách nhiệt.

Các sản phẩm sơn Tuylips Luxury được sản xuất trên công nghệ dây chuyền tự động hóa PLC và sử dụng nguyên vật liệu chất lượng cao được nhập khẩu trực tiếp từ các nước như Mỹ, CHLB Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Italy, Hà Lan... Tất cả được áp dụng theo quy trình quản lý chất lượng bằng các thiết bị hiện đại và khoa học đúng theo tiêu chuẩn châu Âu.

Công ty Cổ phần Sản xuất TLG Việt Nam luôn hướng đến triết lý "Hợp tác thành công - Nâng tầm giá trị" nhằm kinh doanh theo hướng bền vững và đích thực. Đây là trọng tâm để TLG phát triển và hướng tới khách hàng đồng thời cũng là để góp phần làm cho đất nước phồn vinh và thịnh vượng.

(Nguồn: TLG Việt Nam)