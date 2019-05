Tháng 4, lượng điện tiêu thụ tính theo ngày của TP HCM cao nhất đạt 90,038 triệu kWh.

Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVN HCMC) cho biết, lượng điện năng tiêu thụ từ đầu năm đến nay liên tục đi lên. Tính đến hết tháng 3/2019, sản lượng tiêu thụ đạt 2,38 tỷ kWh, tăng hơn 44% so với tháng 2 (1,65 tỷ kwh). Chưa hết tháng 4 nhưng lượng tiêu thụ dự kiến của tháng có thể ở mức 2,5 tỷ kWh - mức cao nhất trong 10 năm qua của TP HCM.

Trong tháng 4, lượng điện năng tiêu thụ ngày cao nhất đã đạt mức 90,038 triệu kWh, đạt đỉnh của 10 năm và cao gấp 2,5 lần so với ngày 6/2 - ngày thấp nhất tính từ đầu năm khi đạt 35,5 triệu kwh.

Nguyên nhân chính dẫn đến sản lượng điện tiêu thụ tăng cao kỷ lục là nắng nóng kéo dài, có ngày trong tháng 4 nhiệt độ đạt 40-42 độ C. Cũng chính vì nắng nóng, sản lượng tiêu dùng điện tháng 4 của nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp cao gấp 2-3 lần so với tháng 3.

Trước đó, nhiều khách hàng cũng "sốc" khi nhận được hóa đơn tiền điện tháng 4. Nhiều hộ cho biết, tiền điện tăng gấp 2-4 lần so với những tháng trước đó. Tuy nhiên, các khách hàng này cũng đã được EVN HCMC giải thích.

Theo ông Nguyễn Duy Quốc Việt, Phó tổng giám đốc EVN HCMC, có 3 nguyên nhân dẫn đến giá tiền điện "nhảy vọt". Thứ nhất là tình hình nắng nóng, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát (đặc biệt là máy lạnh) tăng cao khiến sản lượng điện tiêu thụ tăng đột biến. Thứ hai là tháng 2 có 28 ngày và nhiều ngày nghỉ Tết Nguyên Đán trong khi tháng 3 có 31 ngày và các cơ quan, doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường. Một yếu tố khác là việc thay đổi giá bán điện theo Quyết định số 648/ QĐ-BCT của Bộ Công Thương (tăng 8,36%).

EVN HCMC cũng khuyến cáo cần nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Mặt khác, TP HCM nằm trong khu vực có bức xạ mặt trời mạnh nên tiềm năng sử dụng điện mặt trời rất lớn. Do vậy, khách hàng có thể lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà để tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng, đồng thời bảo vệ môi trường do sử dụng nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Thi Hà