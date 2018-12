Anh ngữ là một công cụ quan trọng để con người có thể tiếp cận công nghệ, kiến thức và các nền văn hoá khác nhau trên thế giới. Vì thế, nhiều bậc phụ huynh thường cho con học tiếng Anh từ sớm. Một trung tâm uy tín, chất lượng và có kết quả đầu ra tốt được nhiều người lựa chọn.

Một trung tâm Anh ngữ đạt chuẩn đào tạo chất lượng quốc tế phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí: chương trình giảng dạy được cập nhật thường xuyên, giáo viên chuyên nghiệp; học viên đạt kết quả tiến bộ rõ rệt sau khoá học. Quá trình tuyển sinh thuận tiện và quyền lợi của học viên luôn được quan tâm. Hệ thống quản trị hiệu quả và nguồn nhân lực luôn được đầu tư và phát triển. Cở sở vật chất hiện đại, trang thiết bị dạy học ứng dụng công nghệ cao. Dịch vụ tốt đáp ứng được yêu cầu của phụ huynh và học sinh trong quá trình ghi danh và học tập.

NEAS (tên viết tắt của National English Language Teaching Accreditation Scheme) - tổ chức độc lập hàng đầu về đánh giá chất lượng giảng dạy trên toàn thế giới - đã xác nhận tiêu chuẩn cho nhiều trung tâm giảng dạy tiếng Anh hàng đầu thế giới

Để nhận được chứng nhận chất lượng quốc tế từ NEAS, một trung tâm Anh ngữ phải trải qua các bước kiểm định gắt gao: khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng của học viên, phụ huynh, giáo viên và nhân viên đang công tác đó. Các chuyên gia thẩm định chất lượng NEAS sẽ phỏng vấn trực tiếp với giáo viên, nhân viên ở tất cả các bộ phận hoặc dự giờ ngẫu nhiên tất cả các khoá học ở trung tâm thuộc hệ thống để thẩm định chất lượng giảng dạy và giáo viên. Đội ngũ chuyên môn sẽ đánh giá mức độ tiêu chuẩn của cơ sở vật chất tại các trung tâm và phòng chức năng.

Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS là một trong những cơ sở đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn nghiêm ngặt của NEAS. Tổ chức này đã đánh giá toàn diện VUS trên nhiều khía cạnh: từ chương trình giảng dạy, đầu ra của học viên, chất lượng giáo viên, cơ sở vật chất, quá trình tuyển sinh đến chăm sóc học viên.

Bà Lê Quang Thục Quỳnh, CEO của VUS nhận chứng nhận NEAS từ ông Patrick Pheasant CEO của tổ chức NEAS.

Ngày 25/3, tại Hội trường Thành uỷ TP HCM, NEAS trao chứng nhận về chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế cho hệ thống VUS. Trong sự kiện cùng ngày, VUS còn nhận kỷ lục "Hệ thống Anh ngữ có số lượng học viên nhận chứng chỉ Anh ngữ quốc tế nhiều nhất Việt Nam" với hơn 100.000 học viên do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận.

Ông Patrick Pheasent - CEO của tổ chức NEAS đã sang Việt Nam để chúc mừng VUS. Theo ông, thời gian để được NEAS công nhận về tiêu chuẩn giảng dạy quốc tế mất 3-4 tháng nhưng VUS trải qua quá trình kiểm định nhanh chóng vì mọi thứ đã nằm trong quy trình.

Ông cũng ấn tượng bởi hơn 2.300 em học sinh vượt qua kỳ thi Cambridge và được trao chứng chỉ Stars, Movers, Flyers... "Học Tiếng Anh là chìa khoá để vươn ra thế giới nhưng đó là một hành trình lâu dài. Bước đầu tiên trong hành trình đó là các em phải tìm cho mình một trung tâm uy tín, chất lượng và tôi tin VUS là một sự lựa chọn đáng tin cậy", ông Patrick Pheasent nói.

Bà Lê Quang Thục Quỳnh - Tổng giám đốc điều hành Anh văn Hội Việt Mỹ VUS cho biết, chứng nhận NEAS và kỷ lục hơn 100.000 học viên nhận chứng chỉ Anh ngữ quốc tế là sự xác nhận về chất lượng giảng dạy chuẩn quốc tế của đơn vị.

"Đã có hơn 100.000 học viên, 100.000 gia đình nhận chứng chỉ Anh ngữ quốc tế. Những bước khởi đầu của hôm nay sẽ vun đắp niềm đam mê học hỏi cho ngày mai. Chính niềm đam mê học hỏi sẽ giúp các em yêu thích và tự giác trong học tập, tạo dựng một nền tảng Anh ngữ vững chắc", bà Thục Quỳnh nói.

Hơn 2.000 học sinh được trao chứng chỉ Cambridge tại VUS.

Với sứ mệnh "Tiếp sức cho thế hệ trẻ Việt Nam trên bước đường hội nhập bằng một công cụ sắc bén và hữu hiệu đó là nền tảng Anh ngữ vững chắc", VUS đã không ngừng hoàn thiện chất lượng đào tạo trong suốt nhiều năm qua để tiếp sức cho thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình chinh phục tri thức và bước ra thế giới.

Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS là đơn vị đào tạo tiếng Anh chuyên nghiệp quy mô lớn tại TP HCM cũng như trên cả nước với 24 trung tâm, hơn 50.000 học viên thường xuyên và hơn 1.600 giáo viên nước ngoài và Việt Nam cùng trợ giảng với 45% là thạc sĩ, tiến sĩ.

VUS có chương trình đào tạo phong phú, được xây dựng trên cơ sở chương trình liên kết đào tạo với The City University of New York (Đại học CUNY), hệ thống trường đại học công lập quy mô lớn thứ ba tại Mỹ với 26 trường trực thuộc, 1.400 chương trình đào tạo và trên 550.000 sinh viên.

