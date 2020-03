Tại miền Bắc, Hạ Long (Quảng Ninh) là một trong thị trường được đánh giá cao về để phát triển đa dạng sản phẩm bất động sản. Thành phố biển sở hữu một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới với bờ biển dài 120 km và 1.969 hòn đảo nhỏ. Cách Hà Nội khoảng 90km, địa điểm du lịch này là lựa chọn hàng đầu của du khách trong và ngoài nước.

Nhờ thế mạnh tự nhiên, tỉnh Quảng Ninh đầu tư cho Hạ Long diện mạo cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ. Nhiều công trình giao thông trọng điểm như: cầu Bạch Đằng nối Hải Phòng - Hạ Long, sân bay quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai... đều đã đi vào hoạt động.

Tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái hoàn thiện cũng rút ngắn thời gian di chuyển từ Thủ đô đến thành phố biển còn 90 phút, từ Hải Phòng còn 30 phút. Năm 2020, Hạ Long dự kiến triển khai 57 công trình, dự án, chủ yếu đầu tư hạ tầng giao thông, tổng vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng.

Cầu Bãi Cháy, TP Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Thành Chung.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhiều ông lớn trong ngành bất động sản với quy hoạch bài bản cũng góp phần đưa Hạ Long trở thành tâm điểm du lịch miền Bắc.

Ngoài các yếu tố xã hội, Hạ Long cũng là một trong những nơi du lịch phát triển bậc nhất miền Bắc. Theo quy hoạch chung xây dựng thành phố Hạ Long đến năm 2040, địa phương tập trung phát triển thành thành phố du lịch biển văn minh, thân thiện, là trung tâm dịch vụ, du lịch đẳng cấp quốc tế. Năm 2019, ước tính lượng khách đến vịnh Hạ Long đạt 4,4 triệu lượt, trong đó khách quốc tế gần 2,9 triệu lượt (tăng 6%) so với cùng kỳ 2018, theo Sở Du lịch tỉnh này.

Vịnh Hạ Long. Ảnh: Robert Baldwin.

Một chuyên gia nhận định Hạ Long là thị trường tiềm năng cho loại hình bất động sản second home. Địa phương này đáp ứng được nhiều yêu cầu về nghỉ dưỡng như: cảnh quan thiên nhiên thoáng đãng, không gian ở cao cấp, khả năng thu lợi nhuận từ đầu tư cho thuê, tiềm năng tăng giá... Trong đó, Hòn Gai là địa điểm thích hợp phát triển second home, đặc biệt là các mô hình chú trọng yếu tố sinh thái, vì sức khỏe đang lên ngôi thời gian gần đây.

"Nếu Bãi Cháy phù hợp để khai thác du lịch biển, khu vực Hòn Gai lại phù hợp để nghỉ dưỡng. Người Hạ Long có câu 'sống Hòn Gai, chơi Bãi Cháy' bởi Bãi Cháy là khu vực sôi động, nhộp nhịp, trong khi Hòn Gai thanh bình, yên ả, tiệm cận các trung tâm vui chơi, giải trí, khám phá, trải nghiệm văn hóa địa phương. Do đó, Hòn Gai thích hợp phát triển second home, đặc biệt là các second home chú trọng yếu tố sinh thái, vì sức khỏe.", vị này cho biết.

Minh Hà