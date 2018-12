Theo báo cáo quý III năm 2018 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, lượng giao dịch chung cư tại thị trường TP HCM đạt 91% so với quý II. Không có nhiều dự án căn hộ mới được giới thiệu ra thị trường.

Bên cạnh đó, TP HCM đã phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2016 - 2020. Thành phố sẽ hạn chế phát triển dự án mới tại khu trung tâm và nội đô. Do đó các dự án trong nội đô được cấp phép sẽ tập trung cho phân khúc cao cấp. Khu vực ngoại thành và các đô thị vệ tinh quanh TP HCM sẽ được dành để phát triển nhà ở.

Khuôn viên khu đô thị phức hợp The Canary Heights.

Tại Bình Dương, các khu công nghiệp đang nhanh chóng mở rộng quy mô. Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III với diện tích 1.000 ha sắp thành hình sẽ đón nguồn lao động khổng lồ đổ về, trong đó có các kỹ sư nước ngoài. Nhiều chuyên gia dự đoán nhu cầu về nhà ở tại khu vực sẽ gia tăng nhanh trong thời gian tới.

GuocoLand là công ty bất động sản Singapore với hơn 40 năm kinh nghiệm. Đơn vị đã xây dựng dự án The Canary, khu đô thị phức hợp với tổng diện tích khuôn viên 175.000 m2 tại Bình Dương. The Canary sở hữu khu vui chơi giải trí hiện đại, khách sạn 4 sao, trung tâm thương mại, trường quốc tế và 1.200 căn hộ cao cấp. Dự án đã bước vào giai đoạn 2 và đang mở bán bán căn hộ cao cấp The Canary Heights.

The Canary Heights với 190 căn hộ cao cấp được xây dựng theo phong cách Singapore.

The Canary Heights tọa lạc tại số 5 đại lộ Bình Dương, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, ngay trên trục đường của cửa ngõ TP HCM. Từ đây kết nối đến trung tâm thành phố Bình Dương khá thuận tiện.

Các căn hộ tại The Canary Heights được thiết kế theo phong cách Singapore, không gian rộng rãi để đón nắng và gió, mang đến sự gần gũi với thiên nhiên. Dự án có nhiều căn hộ 2 đến 4 phòng ngủ diện tích linh hoạt từ 83,87 m2, 107 m2, 84 m2 và 146,37 m2. The Canary Heights phù hợp cho nhiều tượng khách hàng.

Theo đại diện ERA Vietnam, đơn vị đang phân phối The Canary Heights, tốc độ cho thuê căn hộ của dự án khá nhanh, từ lúc hoàn thành nội thất đến lúc cho thuê được căn hộ trung bình khoảng chỉ mất khoảng 2 tuần.

Nội thất bên trong căn hộ tại The Canary Heights.

ERA Vietnam cam kết khách hàng chỉ cần thanh toán 30% để nhận căn hộ có giá trị từ 2 tỷ. Bên cạnh sử dụng làm mục đích nhà ở, The Canary Heights có thể cho thuê ngắn và dài hạn với các chuyên gia nước ngoài đang làm việc ở Bình Dương.

Thành Dương