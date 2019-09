Khu đô thị tại Phú Quốc quy hoạch bài bản, tập trung, hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và văn hóa truyền thống, hứa hẹn thu hút du khách.

Sức hút của dấu ấn bản địa

Phố cổ Insadong là một trong những điểm du lịch hấp dẫn thu hút đông đảo du khách tại Seoul. Insadong nổi tiếng với các mặt hàng thủ công Hàn Quốc. Có tới 40% sản phẩm ở Insadong là hàng thủ công truyền thống như gốm sứ cao cấp, đất nung, đồ gỗ cổ, hanbok, đổ thủ công mỹ nghệ dân gian, đồ lưu niệm, các loại trà, các phụ kiện xinh xắn độc đáo...

Dọc phố có tới gần 100 phòng trưng bày giúp du khách khám phá các loại hình nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc. Một số phòng trưng bày nổi tiếng nhất là Hakgojae Gallery (trung tâm nghệ thuật dân gian), Gana Art Gallery và Gana Art Center.

Ngoài ra, du khách cũng dễ dàng tìm thấy quán cà phê, nhà hàng, thư viện, rạp chiếu phim hiện đại cùng những món ăn truyền thống của xứ Kim Chi tại Insadong. Từ đây, du khách kết nối tới các điểm du lịch khác trong thành phố bằng hệ thống tàu điện ngầm thuận tiện.

Insadong được ví như một thành phố thu nhỏ, nơi du khách vừa khám phá giá trị văn hóa truyền thống của Hàn Quốc vừa thỏa mãn mọi nhu cầu mua sắm, giải trí. Insadong là điển hình của việc kết hợp giữa kinh doanh sản phẩm truyền thống trong một không gian hiện đại, khoa học, giúp du khách đến và trở lại nhiều lần.

Khu phố Insadong (Seoul) là điểm đến yêu thích của khách du lịch bởi yếu tố lịch sử, nghệ thuật và đa dạng mô hình giải trí hiện đại.

Tại Việt Nam, tập đoàn Sun Group đã tham chiếu mô hình Insadong để phát triển khu đô thị quy hoạch bài bản, tập trung, hướng đến phát triển kinh doanh sản vật địa phương tại Phú Quốc. Đảo Ngọc nổi tiếng với hồ tiêu, rượu sim, ngọc trai, nước mắm cốt... Đây là những sản vật gắn liền với văn hóa, lịch sử, con người Phú Quốc, tạo sự khác biệt giữa đảo Ngọc và các điểm du lịch nổi tiếng khác.

Hiện, để thưởng lãm những đặc sản này đòi hỏi du khách phải di chuyển một quãng đường khá xa trên đảo. Du khách tới Phú Quốc hiện chỉ có vài lựa chọn mua sắm, dạo chơi như chợ đêm Dương Đông, chợ cảng An Thới, các phòng trưng bày sản vật nằm rải rác trên đảo... Hệ thống cơ sở vật chất tại những điểm này chưa phát triển mạnh, chưa đáp ứng đủ nhu cầu của du khách cao cấp.

Mục tiêu xây dựng "thiên đường sản vật" Nam Phú Quốc

Nằm tại trung tâm Nam Phú Quốc, khu đô thị Sun Grand City New An Thoi ra đời với mục tiêu xây dựng trung tâm văn hóa, điểm đến mang đậm màu sắc bản địa song vẫn đảm bảo mọi nhu cầu cao cấp của khách du lịch.

Những con phố tại Sun Grand City New An Thoi sở hữu thiết kế phù hợp kinh doanh.

Mỗi căn nhà phố tại khu đô thị sở hữu thiết kế linh hoạt, phù hợp với văn hóa điạ phương khi có thể vừa sinh sống và kinh doanh thuận tiện. Vỉa hè thoáng rộng giúp khách du lịch dễ dàng tản bộ và ngắm nhìn những cửa hiệu rực rỡ hai bên đường. Đan cài khắp các con phố sẽ là những sản phẩm đặc trưng của Phú Quốc. Du khách có thể dễ dàng lựa chọn từng chuỗi ngọc trai tinh xảo do người dân đảo trực tiếp nuôi, thưởng thức món rượu sim nồng đượm hay ngắm nhìn những gian hàng bày bán các thương hiệu nước mắm nổi tiếng.

Dọc các con phố còn là hệ thống cửa hàng định hướng kinh doanh dịch vụ giải trí đa dạng như quán bar, nhà hàng đa phong cách từ hải sản tươi ngon tới các món ăn đường phố. Nếu muốn trải nghiệm một ngày làm cư dân đảo Ngọc, du khách có thể lựa chọn lưu trú tại những căn homestay hay mini hotel mang màu sắc Địa Trung Hải phóng khoáng.

Phối cảnh tổng thể khu đô thị cho thấy kết nối thuận tiện đến cáp treo Hòn Thơm, bãi biển, các điểm vui chơi giải trí tại Phú Quốc.

Bên cạnh đó, Sun Grand City New An Thoi sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm Nam Phú Quốc, kết nối dễ dàng tới các điểm vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng danh tiếng của Phú Quốc. Có thể kể đến cáp treo Hòn Thơm, tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Hon Thom Natural Park, khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc Resort, địa danh lịch sử nhà lao Phú Quốc, trại nuôi cấy ngọc trai ngoài biển An Thới...

Sun Grand City New An Thoi được kỳ vọng không chỉ là khu đô thị đảo đầu tiên tại Phú Quốc, mà còn là giải pháp cho bài toán du lịch mua sắm và trải nghiệm văn hóa tại đây. Giá trị dự án hứa hẹn sẽ tăng trưởng theo thời gian khi thiên đường nghỉ dưỡng Phú Quốc có thêm những điểm du lịch mới lạ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của du khách. Người dân đảo Ngọc cũng dễ dàng lựa chọn nơi đây là nơi an cư, lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa tới đông đảo du khách, đồng thời phát triển, làm giàu từ nghề truyền thống.

Minh Anh