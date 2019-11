Tập trung đến 28 khu công nghiệp và 32 cụm công nghiệp, Long An có nhiều cơ hội phát triển mô hình đô thị trong khu công nghiệp.

Tiềm năng thu hút dân cư

Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An, 8 tháng đầu năm 2019, Long An có 89 dự án mới với số vốn đăng ký 292,4 triệu USD, tăng 36 dự án so cùng kỳ năm 2018. Tính đến nay, tổng số dự án FDI đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh là 994 dự án, vốn đăng ký trên 6,1 tỷ USD. Hiện có 576 dự án FDI đi vào hoạt động với tổng vốn thực hiện khoảng 3,6 tỷ USD.

Các lĩnh vực thu hút vốn FDI lớn là may mặc, chế biến thức ăn, chế biến thực phẩm đồ nướng, da giày... tập trung trong các cụm khu công nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh giáp ranh với TP HCM như: Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc và thành phố Tân An.

Theo các chuyên gia, Long An có rất nhiều lợi thế để phát triển vì gần TP HCM và hiện đã phát triển tốt về hạ tầng. Hiện nay, tỉnh có 28 khu công nghiệp và 32 cụm công nghiệp với diện tích khoảng 13.500 ha. Trong đó, 16 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy trên 68% và 14 cụm công nghiệp với tỷ lệ lấp đầy khoảng gần 90%. Trong điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020, tỉnh sẽ có thêm 3 khu công nghiệp mới là Prodezi - Bến Lức, Tandoland - Bến Lức và Hoàng Lộc - Đức Hòa.

Các khu công nghiệp này sẽ tập trung dân cư về làm việc và sinh sống, từ đó phát sinh nhu cầu về nhà ở, dịch vụ, nhà hàng, quán ăn và các loại hình giải trí. Mô hình nhà ở dành cho chuyên gia, công nhân ngay trong khu công nghiệp với đầy đủ tiện ích có nhiều điều kiện phát triển.

Theo thống kê, huyện Bến Lức có tới 9 khu công nghiệp, với hơn 80.000 công nhân và chuyên gia. Tuy nhiên hiện nay các loại hình dịch vụ giải trí gắn với nơi ở và gần môi trường làm việc chưa phát triển tương xứng.

Nắm bắt xu hướng này, Công ty Thịnh Hưng Holdings đã tâm huyết phát triển khu đô thị đa năng Việt Úc Varea với hệ thống tiện ích hoàn chỉnh đi kèm giá trị giải trí, y tế, giáo dục.

Trên quy mô 20,5 ha, Việt Úc Varea gồm 1.200 sản phẩm với giá từ 1,2 tỷ đồng, diện tích dao động 88-150m2. Hơn 8.500m2 dành riêng cho khu tiện ích sẽ tạo nên không gian sống tiện nghi cho những gia đình trẻ, chuyên gia làm việc trong cụm khu công nghiệp trong huyện. Theo đó, quảng trường nước Light Square, công viên ven sông River Star, khu phức hợp thể thao đa năng, phố đi bộ, khu vui chơi trẻ em, chợ đêm, trung tâm thương mại Diamond, chợ nội bộ Easy Shopping, hệ thống trường học quốc tế mầm non và cấp một, bệnh viện quốc tế Việt Úc... sẽ tạo thành hệ thống khép kín phục vụ cư dân.

"Thật tuyệt vời với dịch vụ bác sỹ khám tại nhà hay chăm sóc sắc đẹp ở spa chỉ vài bước chân. Tiện ích 'All in one' là giá trị hoàn hảo cho khách hàng sở hữu Việt Úc Varea", đại diện Thịnh Hưng Holding chia sẻ.

Phối cảnh khu phức hợp thể thao đa năng.

Ngoài hệ thống tiện ích, đơn vị phát triển dự án Công ty Thịnh Hưng Holdings cũng mạnh tay đầu tư hạ tầng, pháp lý hoàn chỉnh cho dự án. Hiện nay, Việt Úc Varea đã có quy hoạch 1/500, giấy phép xây dựng và hoàn thiện 80% hạ tầng. Trong đợt bán hàng đầu tiên, nhà phát triển đưa ra mức giá từ 13,6 triệu đồng mỗi m2 và thanh toán 30% là ký hợp đồng sở hữu sản phẩm.

