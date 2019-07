Nhu cầu lưu trú và sử dụng dịch vụ tiện ích 5 sao gia tăng là điều kiện phát triển căn hộ khách sạn tại địa phương.

Theo Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế, 6 tháng đầu năm 2019 ngành du lịch tỉnh đón và phục vụ 2,5 triệu lượt khách, tăng 5,13% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,11 triệu lượt, khách do các cơ sở lưu trú phục vụ đạt 1,14 triệu lượt.

Khách du lịch tham quan Đại Nội Huế vào buổi tối. Ảnh: Võ Thạnh

Về lưu trú, trên địa bàn toàn tỉnh có 578 cơ sở với tổng số 10.663 phòng, 17.000 giường. Thừa Thiên - Huế có 201 khách sạn với 7.518 phòng, riêng khách sạn từ 3 - 5 sao có 27 cơ sở với 3.227 phòng, 5.439 giường. Hiện tại, công suất cho thuê phòng tại Huế hiện khoảng 65%, trong các dip Festival tỷ lệ lấp phòng với các khách sạn 3-5 sao gần như tối đa.

Nhu cầu lưu trú lớn, thời gian qua tại Huế xuất hiện thêm nhiều loại hình nghỉ dưỡng mới trong đó các dự án condotel phần nào bổ sung nguồn cung căn hộ cho thị trường nghỉ dưỡng Thừa Thiên Huế. Những dự án sở hữu tiện ích giải trí và dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao trở thành điểm nhấn thu hút và níu chân du khách.

Năm 2019, Huế đón nhận thêm dự án condotel Apec Mandala Wyndham. Chủ đầu tư tiết lộ, khi hoàn thành dự án sẽ đóng góp khoảng 1.800 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao thị trường.

Apec Mandala Wyndham Huế sẽ bổ sung nguồn cung căn hộ khách sạn tại thành phố Huế.

Dự án condotel Apec Mandala Wyndham Huế nằm tại ngã 4 giao thương của khu đô thị mới An Vân Dương. Trên trục đường Võ Nguyên Giáp, dự án thuận tiện trong kết nối tới khu đô thị An Cựu city với khu đô thị An Vân Dương.

Theo lời giới thiệu từ chủ đầu tư, giá trung bình cho một căn condotel tại Apec Mandala Wyndham Huế từ 600 triệu đồng. "Với tiêu chuẩn 5 sao do Wyndham quản lý, dự án có thể đạt mức cho thuê khoảng 1,5 triệu đêm. Khách hàng thu về một năm vào khoảng hơn 150 triệu đồng và hòa vốn sau 4-5 năm", đại diện chủ đầu tư tính toán

Tại những căn hộ cao cấp hơn, đơn vị cho biết mức giá cho thuê rơi vào 3 triệu đồng mỗi đêm, tương đương phòng khách sạn 5 sao. Thời gian thu hồi vốn vì vậy sẽ ngắn hơn. Ngoài ra, chủ sở hữu căn condotel được lựa chọn phương án sử dụng tài sản, như nghỉ dưỡng cá nhân hay tự cho thuê hoặc ủy thác kinh doanh và phân chia lợi nhuận.

"Với những tiềm năng sinh lời hấp dẫn, condotel Apec Mandala Wyndham sẽ thu hút nhà đầu tư cũng như là lựa chọn cho nhiều du khách khi đến Huế", đại diện chủ đầu tư nói.

Thị trường condotel tiềm năng

Tại Việt Nam, căn hộ khách sạn (condotel) là loại hình bất động sản khá hấp dẫn. Báo cáo của CBRE Việt Nam chỉ ra, thị trường condotel sôi động về số lượng dự án mới và số giao dịch. Các dự án condotel cao cấp chiếm khoảng 67% tổng cung.

Những thị trường đang dẫn đầu về loại hình này có thể kể đến như Đà Nẵng , Nha Trang, Phú Quốc, Hạ Long, Bình Thuận với tổng gần 45.000 sản phẩm trong đó 85% đã được tiêu thụ,...CBRE Việt Nam dự đoán condotel tiếp tục là phân khúc phát triển mạnh trong những năm tới do sức hút về lợi nhuận và xu hướng mới trong việc sở hữu nơi nghỉ ngơi của Việt Nam.

Phối cảnh không gian một căn condotel tại dự án Apec Mandala Wyndham Huế.

Sự phát triển của các dự án căn hộ condotel giúp gia tăng số phòng lưu trú, các dịch vụ, tiện ích phục vụ du khách, làm thay đổi diện mạo và hiệu quả hoạt động của ngành du lịch nhiều địa phương.

"Condotel là nhu cầu sở hữu ngôi nhà thứ hai của tầng lớp trung lưu để nghỉ dưỡng tăng. Bên cạnh đó, phân khúc tạo ra nguồn thu khi cho thuê và khả năng tái đầu tư", đại diện Apec Mandala Wyndham Huế nhận định.

Thành Dương