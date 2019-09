Địa ốc Long Hải có cơ hội phát triển nhờ sở hữu tiềm năng du lịch cùng thừa hưởng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối liên tỉnh.

Là một trong những khu vực trọng điểm du lịch quốc gia từ năm 2018, Long Hải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), hội tụ nhiều yếu tố phát triển du lịch. Bên cạnh tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú với biển, núi rừng... đô thị duyên hải còn gắn với di tích lịch sử Minh Đạm, di tích lịch sử văn hóa dinh Cô, dinh Chú Hỏa, chùa Ngọc Hải... Nơi đây sở hữu bãi biển đẹp hoang sơ, trải dài thoai thoải, với dòng nước trong xanh cùng những con đường ven biển có rừng cây anh đào hút mắt. Thực tế, lượng du khách đến với Long Hải liên tục tăng trong các năm qua, trở thành nguồn cầu cho các sản phẩm bất động sản khu vực.

Cùng với đó, thị trấn còn hưởng lợi từ hệ thống giao thông kết nối trong tỉnh cũng như các tỉnh thành lân cận và TP HCM. Nổi bật là quốc lộ 51 mở rộng lên quy mô 6 làn xe, giải quyết tình trạng kẹt xe và rút ngắn thời gian di chuyển từ TP HCM đến Long Hải. Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng đang đẩy nhanh tiến độ với quy mô 4 - 6 làn xe. Đây là dự án trọng điểm để phát triển cảng biển, du lịch, giải tỏa thế độc đạo của quốc lộ 51 đến Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực biển Long Hải, từ đó tạo động lực phát triển du lịch tại khu vực...

Về đường hàng không, ngoài sân bay Côn Đảo, thời gian tới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến đầu tư thêm 2 sân bay là Hồ Tràm và Gò Găng, với khoảng cách giữa 2 sân bay chưa tới 30km. Khi sân bay quốc tế Long Thành thuộc tỉnh Đồng Nai đi vào hoạt động sẽ kết nối tới Bà Rịa - Vũng Tàu và Long Hải chỉ với khoảng cách 40km. Ngoài ra, giao thông đường biển của khu vực cũng đang phát triển, với thông tin chuẩn bị đưa vào hoạt động phà biển cao tốc Sài Gòn đi Vũng Tàu, với thời gian di chuyển chỉ mất khoảng 30 phút.

Theo các chuyên gia, tiềm năng về phát triển du lịch cũng như hạ tầng kết nối thường là động lực quan trọng cho sự phát triển bất động sản tại một địa phương

"Sự phát triển đồng bộ về cơ sở hạ tầng cũng như tính kết nối giữa Vũng Tàu đến các khu vực lân cận sẽ tạo ra cú hích cho thị trường bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung và Long Hải nói riêng", ông Nguyễn Lê Thanh Tùng - Phó tổng giám đốc An Phú Thịnh Investment đánh giá.

Phối cảnh tổng thể dự án Long Hải New City tại khu vực biển Long Hải.

Khảo sát thực tế cho thấy, hiện nay dọc bờ biển Long Hải, có khá nhiều dự án đã và đang mọc lên như dự án Lan Rừng Resort giai đoạn 2, dự án The Long Hải Resort, dự án Zena villa... Khu vực này còn có các resort đang hoạt động hiệu quả như Oceanami Resort, Lan Rừng Resort, Thùy Dương Resort....

Bên cạnh các dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn, khu vực cũng xuất hiện các dự án dân cư. Điển hình là dự án Long Hải New City do An Thịnh Investment phát triển nằm trên trục đường tỉnh lộ 44A - con đường huyết mạch đi từ trung tâm thành phố Vũng Tàu về biển Long Hải.

