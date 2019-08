Villa và shop villa của dự án vừa là ngôi nhà nghỉ dưỡng, vừa tạo nguồn thu nhập thụ động dưới hình thức cho thuê.

Du nhập vào Việt Nam từ những năm 2008-2009, xu hướng ngôi nhà thứ hai - second home đang dần trở nên thịnh hành khi nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng của người Việt ngày càng tăng cao. Khu vực ven biển Hồ Tràm - Bình Châu hiện vẫn bảo toàn nét nguyên sơ của vùng biển phía Nam.

Với những lợi thế, khu vực này được dự đoán sẽ trở thành điểm đến nghỉ dưỡng mới, phù hợp để phát triển mô hình ngôi nhà thứ hai. Vài năm gần đây, sự xuất hiện của các dự án quy mô như Melia At The Hamptons, The Grand Ho Tram, NovaWorld Hồ Tràm... đã góp phần thu hút dòng vốn đầu tư địa ốc về khu vực Hồ Tràm, Bình Châu.

Dự án Lagoona Bình Châu có quy mô 27,5ha.

Vị trí cách TP HCM chỉ hơn 2 giờ lái xe là một thế mạnh của Bình Châu, khi các gia đình sinh sống tại TP HCM luôn ưu tiên Bà Rịa - Vũng Tàu cho kỳ nghỉ ngắn ngày vì không cần mất quá nhiều thời gian di chuyển. Nhiều năm liền Vũng Tàu luôn nằm trong top thành phố biển hút khách cả nước. Theo thống kê từ Sở Du lịch, năm 2018, toàn tỉnh đón tới 13,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 14% so với cùng kỳ. Ngành du lịch tỉnh phấn đấu đến năm 2030 sẽ đón khoảng 17 triệu lượt khách lưu trú. Trong đó có 4 triệu lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng bình quân là 12-14% một năm.

Tọa lạc ngay khu vực tập trung các resort, quần thể nghỉ dưỡng Lagoona Bình Châu 27,5ha do Đạt Gia làm chủ đầu tư cách biệt khỏi đô thị, đầy đủ các tiện nghi chuẩn 5 sao: nhà hàng, hồ bơi, quảng trường nước, spa, trung tâm hội nghị, pop-up beach resort, khu chèo thuyền kayak... Vị trí nằm gần kề suối nước nóng, casino Hồ Tràm, sân golf quốc tế cũng đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của gia chủ.

Lagoona Bình Châu gồm hai phân khu chính là Premier Village (10,12ha) và Luxury Villa & Resort (17,37ha). Kiến trúc của dự án lấy cảm hứng từ chính hệ sinh thái đa dạng biển hồ, rừng đước, cồn cát, vịnh đầm tại địa phương. Mỗi căn villa, shopvilla đều được chăm chút thiết kế, chú trọng không gian mở, đón ánh sáng và nguồn năng lượng từ biển cả.

Dự án sở hữu hệ thống tiện ích nội khu tiêu chuẩn 5 sao.

Lợi thế khác, Hồ Tràm, Bình Châu sở hữu hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi: tuyến cao tốc Dầu Giây - Long Thành giúp việc di chuyển từ TP HCM, Đồng Nai trở nên dễ dàng. Các dự án dự kiến trong tương lai như sân bay quốc tế Long Thành, sân bay Hồ Tràm, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Xuyên Á khi đi vào hoạt động cũng sẽ tạo thành những đại lộ thu hút các nhà đầu tư tiên phong đổ về khu vực.

Trong khi đó, nguồn cung phòng khách sạn 5 sao hiện nay của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được nhận định vẫn còn rất khiêm tốn, chưa đáp ứng được nhu cầu của khoảng 15 triệu khách du lịch mỗi năm. Tình trạng khan hiếm phòng nghỉ hạng sang thường xuyên xảy ra vào các dịp lễ Tết, cuối tuần. Do đó, bất động sản nghỉ dưỡng phân khúc cao cấp ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũng được kỳ vọng là sản phẩm đầu tư có tiềm năng sinh lời từ chiến lược phát triển du lịch tỉnh.

169 căn villa, shopvilla thuộc phân khu Premier Village của Lagoona Bình Châu sắp ra mắt cuối năm nay được chủ đầu tư Đạt Gia khẳng định là bất động sản biển phù hợp đầu tư bền vững, giá trị sinh lời tăng dần theo thời gian khi quỹ đất ven biển ngày càng hạn hẹp. Theo đại diện doanh nghiệp, biệt thự Premier Village tọa lạc mặt tiền đường lớn, sở hữu cảnh quan thiên nhiên ưu đãi cùng hệ thống tiện ích hoàn chỉnh là sản phẩm sinh lời kép vừa là nơi để kinh doanh - khai thác cho thuê, vừa là nơi nghỉ dưỡng với đầy đủ tiện ích tiêu chuẩn.

Premier Village - bất động sản biển tại Bình Châu.

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ được vận hành và khai thác bởi UHM - đơn vị quản lý khách sạn và resort 5 sao. "Chính sách cam kết chia sẻ lợi nhuận, thời gian ký hợp đồng khai thác vận hành 5-10 năm sẽ tối ưu lợi nhuận cho nhà đầu tư", đại diện chủ đầu tư cho biết.

