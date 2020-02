Sau 10 năm phát triển, The Saem đã nhận nhiều giải thưởng dành cho chất lượng sản phẩm, thiết kế bao bì ấn tượng tại nhiều quốc gia.

Sản phẩm kem che khuyết điểm The Saem Cover Perfection Tip Concealer chinh phục giải thưởng concealer tốt nhất tại thị trường khó tính Nhật Bản trong hai năm liền, 2018 và 2019, thuộc khuôn khổ giải thưởng Cosme Awards. Nhờ khả năng che phủ hoàn hảo cùng chỉ số chống nắng cao, sản phẩm đang được người tiêu dùng ưa chuộng. The Saem Cover Perfection Tip Concealer với 25 màu sắc khác nhau giúp che phủ nhiều khuyết điểm trên khuôn mặt như nám, tàn nhan, đốm nâu, quần thâm, mụn ẩn... Chất kem khá dễ tán và hòa vào màu da tạo nên màu sắc tự nhiên cho khuôn mặt, sản phẩm đặc biệt phù hợp cho làn da của phụ nữ châu Á.

The Saem Cover Perfection Tip Concealer giành giải concealer tốt nhất Nhật Bản năm 2018 và 2019.

Bộ sản phẩm The Saem Paint chia ra thành ba dòng chính là son kem, son dưỡng, phấn mắt. Son kem The Saem Lip Paint có chất son mỏng nhẹ, mịn và dễ tán, không gây khô môi, khả năng lên màu chuẩn và bền đến 6-7 giờ, giúp sản phẩm được lòng các tín đồ làm đẹp châu Á. Thiết kế lạ mắt hình những chiếc thùng sơn chính là ưu điểm nổi bật của bao bì giúp dòng The Saem Lip Paint chinh phục nữ giới từ cái nhìn đầu tiên.

Lọ son hình trụ, kích thước nhỏ gọn không quá to, giúp chị em tiện lợi mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Phần nắp son dạng vặn chắc chắn, đảm bảo không bị tràn, đổ hay lem ra ngoài. Thêm vào đó, hãng sản xuất còn khá tinh ý khi thiết kế thêm một quai cầm nhỏ giúp dễ dàng cầm nắm. Phần cọ tô son Lip Paint khá ngắn, gắn dính vào nắp "thùng sơn" giúp dễ dàng điều chỉnh đường nét son khi tô theo ý muốn. Đây chính là ý do giúp sản phẩm đoạt giải thưởng bao bì xuất sắc của IF Design Award năm 2018.

Giải thưởng thiết kế bao bì xuất sắc năm 2018 dành cho The Saem Paint.

Trong khi đó dòng sản phẩm The Same Fresh Bamboo với nguyên liệu được thu hoạch và sản xuất theo chu trình khép kín, không sử dụng các chất kích thích và bảo quản thực vật gây hại cho môi trường, cấu trúc dạng gel thấm nhanh vào da hơn, cùng với cảm giác mát lạnh, tan chảy và mịn, không có cảm giác bóng dính giúp thẩm thấu sâu, nuôi dưỡng làn da. Với thiết kế hình cây tre độc đáo giúp tôn lên nguồn gốc tự nhiên của sản phẩm. Đây là thiết kế giúp The Saem Bamboo đoạt giải thưởng bao bì xuất sắc năm 2017 của Worldstar.

Giải thưởng Worldstar năm 2017 dành cho The Same Fresh Bamboo.

Dòng sản phẩm dưỡng da The Saem Urban Eco Harakeke chiết xuất cây Harakeke là một nguồn tài quyên quý giá đóng vai trò quan trọng của bộ tộc Maori (New Zealand) từ 1.000 năm trước. Thành phần chính của sản phẩm chiết xuất từ rễ và lá cây Harakeke mang đến nhiều công dụng đặc biệt trong quá trình chăm sóc, dưỡng ẩm giúp da mịn màng, đồng thời hỗ trợ làm sáng và đều màu. Với thiết kế sang trọng và thân thiện với thiên nhiên giúp nổi bật nguồn gốc của sản phẩm, The Saem Urban Eco Harakeke đã đạt giải thưởng Red Dot Design Award 2016 - giải thưởng thiết kế uy tín của thế giới với lịch sử hơn 60 năm.

Dòng sản phẩm dưỡng da The Saem Urban Eco Harakeke.

Năm 2020, The Saem chính thức chọn thị trường Việt Nam là điểm đến tiếp theo. Mvot nhà phân phối online độc quyền của The Saem. Dự kiến trong thời gian tới, sản phẩm sẽ có mặt trên thị trường tại hệ thống cửa hàng Medicare trên toàn quốc.

Vũ Khánh