Nhà phát triển dự án Vicoland giới thiệu cơ hội đầu tư tới khách hàng Hà Nội thông qua các dự án chất lượng quốc tế của thương hiệu Risemount.

Sau hai năm ra mắt thương hiệu Risemount với các sản phẩm bất động sản cao cấp tiêu chuẩn quốc tế tại thị trường miền Trung, nhà phát triển dự án Vicoland chính thức đưa Risemount giới thiệu với các nhà đầu tư và khách hàng Hà Nội vào ngày 23/4.

Lãnh đạo Vicoland cùng đối tác chúc mừng ra mắt thương hiệu Risemount tại Hà Nội.

Tại lễ ra mắt, Công ty cổ phần Thuận Tình Hội An (thuộc Vicoland) còn ký biên bản ghi nhớ với Daewon Co., Ltd nhằm phát triển dự án tại Thuận Tình, Hội An. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Mỹ Khê (thuộc Vicoland) cũng ký hợp đồng nguyên tắc thành lập Beauty Clinic với Daewon Cantavil PTE. Ltd.

Các bên ký thỏa thuận tại sự kiện.

Bệnh viện đặt tại tầng 2 của tổ hợp trung tâm thương mại, căn hộ và khách sạn 5 sao Risemount Apartment, đường Như Nguyệt, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng với diện tích khoảng 500 m2. Kế hoạch kinh doanh, vận hành, phát triển bệnh viện sẽ do Deawon đảm nhiệm.

Các dự án mang thương hiệu Risemount đều được nhà đầu tư đánh giá cao.

Với phương châm đưa cảm xúc và tâm huyết vào các sáng tạo, tất cả các dự án mang thương hiệu Risemount đều ghi dấu ấn với du khách thập phương, mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ. Trong đó, Risemount Premier Resort Đà Nẵng, Risemount Ocean Ward được giới chuyên môn đánh giá cao. Với những lợi thế nổi trội, các dự án này đều góp phần lưu giữ giá trị cho người Việt và khẳng định đẳng cấp du lịch Việt trên trường quốc tế.

Nhiều chương trình nghệ thuật diễn ra tại lễ ra mắt.

Sự kiện ra mắt Risemount được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội đầu tư tại thị trường Đà Nẵng giàu tiềm năng cho nhóm khách hàng phía Bắc. Tham gia sự kiện, khách hàng sẽ có những trải nghiệm ấn tượng và riêng biệt giữa không gian được đầu tư công phu với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, theo đúng tinh thần của thương hiệu Risemount.

(Nguồn: Risemount)