Wyndham Hotel Group bắt tay cùng Onsen Fuji nhằm gia tăng giá trị cho tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao Wyndham Lynn Times Thanh Thủy.

Vừa qua, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Onsen Fuji ký kết hợp tác với Wyndham Hotel Group (Mỹ).

Chia sẻ sau buổi lễ, bà Đặng Thanh Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Onsen Fuji cho biết, đây là dự án tâm huyết của doanh nghiệp. Wyndham Lynn Times Thanh Thủy do tập đoàn Coteccons thi công và quản lý vận hành bởi thương hiệu hàng đầu thế giới Wyndham.

Ông David Wray - đại diện Wyndham Hotel Group (phải) và bà Đặng Thanh Tú - đại diện Onsen Fuji (trái) ký kết hợp tác tại dự án Wyndham Lynn Times Thanh Thủy hôm 30/7.

"Khu nghỉ dưỡng có vị trí đắc địa, lưng tựa núi, mặt hướng sông Đà tạo nên tầm nhìn đắt giá bao trọn cảnh quan. Wyndham Lynn Times Thanh Thủy sở hữu lối thiết kế cảnh quan kiến trúc thông minh, độc đáo, mức đầu tư cao, nhiều tiện ích dịch vụ", bà Đặng Thanh Tú nhấn mạnh.

Về việc hợp tác với Wyndham Hotel Group trong dự án tại Phú Thọ, lãnh đạo Onsen Fuji cho rằng, sự kết hợp hứa hẹn sẽ mang đến một sản phẩm nghỉ dưỡng xứng tầm đẳng cấp quốc tế. Đây tín hiệu tích cực chứng minh cho sự bùng nổ của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Phú Thọ thời gian tới.

Theo ông David Wray, Phó chủ tịch cấp cao tập đoàn Wyndham Hotel Group khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Wyndham Lynn Times Thanh Thủy là tổ hợp khách sạn khoáng nóng 5 sao đầu tiên trong hệ thống hơn 10.000 khách sạn của tập đoàn trên thế giới. "Mô hình khoáng nóng kết hợp trị liệu chăm sóc sức khỏe sẽ là điểm nhấn đặc biệt của dự án và là điểm thu hút lớn đối với khách hàng và các nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế", vị này nhận định.

Tập đoàn sẽ áp dụng những tiêu chuẩn quản lý cao nhất vào dự án để đưa Wyndham Lynn Times Thanh Thủy thành một trong những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp và nổi tiếng trên toàn thế giới, ông này nói thêm.

Phối cảnh dự án Wyndham Lynn Times Thanh Thủy nằm bên sông Đà.

Với gần 40 năm kinh nghiệm,Wyndham Hotel Group tạo dựng nên một hệ thống các phòng nghỉ cao cấp ở khắp nơi trên thế giới. Hiện tại, Wyndham Hotel Group sở hữu và quản lý gần 8.000 khách sạn, chiếm 7,7%, tương đương 683.300 phòng trên khắp 73 quốc gia. 15 sản phẩm do tập đoàn phát triển gồm: Baymont Inn & Suites, Hawthorn Suites, Days Inn, Dolce, Knights Inn, Howard Johnson’s, Ramada, Microtel Inn And Suites, Super 8, Travelodge, TRYP by Wyndham, Wingate By Wyndham, Wyndham Garden Hotels, Wyndham Hotel & Resort, Wyndham Grand Collection, Dream Hotels.

Tại Việt Nam, dù mới bước chân vào thị trường nghỉ dưỡng nhưng thương hiệu đến từ Mỹ để lại dấu ấn ở nhiều dự án như: Wyndham Soleil Đà Nẵng; biệt thự Wyndham Garden Phú Quốc với; Apec Mandala Wyndham Phú Yên; Apec Mandala Wyndham Mũi Né; Wyndham Beau Rivage Nha Trang; Wyndham Hạ Long; Wyndham Garden Hà Nội...

