Cho thuê nhà bỏ hoang 'giá bèo' / Đại gia đi xây nhà giá rẻ

Tại toạ đàm “Làm ăn gì năm 2017?” do Tạp chí điện tử Diễn đàn Đầu tư tổ chức ngày 10/12, ông Phạm Thanh Hưng - Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thế kỷ (Cengroup) cho rằng ở Việt Nam nếu đi thuê thì tiết kiệm hơn là mua nhà. Lý do theo ông là mức lãi suất cho vay mua nhà ở Việt Nam hiện vẫn khá cao so với các quốc gia khác.

"Bản thân tôi cũng đang là người đi thuê nhà. Tôi hiểu rằng thuê nhà thì tiết kiệm hơn đi mua. Trong khi các nước như Úc hay Singapore lãi suất vay mua nhà chỉ 1% thì ở Việt Nam là 7%", ông Hưng cho biết.

Một số ý kiến cho rằng, lãi suất cho vay mua nhà tại Việt Nam hiện vẫn khá cao so với các quốc gia khác.

Bà Hương Trần Kiều Dung - Tổng giám đốc Tập đoàn FLC cũng cho hay ở nhiều quốc gia, lãi suất cho vay mua nhà nhiều nơi rất thấp, chỉ khoảng 1-2% một năm. Trong khi đó, người dân lại có thu nhập khá cao nên khả năng sở hữu một căn hộ khá dễ dàng.

Cũng theo bà Dung, các quốc gia này nhà ở cho thuê cho học sinh sinh viên, người có thu nhập thấp khá phát triển bởi những chính sách phúc lợi cao, có sự hỗ trợ cho vay thuê nhà và đầu tư dự án. Bà cho rằng, phải có những chính sách như vậy mới có chủ đầu tư tham gia vào phân khúc này.

Bên cạnh đó, theo ông Đặng Văn Quang - Giám đốc đại diện JLL Việt Nam tại Hà Nội, ở một số quốc gia, mức lợi nhuận của chủ đầu tư xây nhà cho thuê là khá cao nên khuyến khích được thị trường phát triển loại hình này.

"Sau khi trừ đi các chi phí thì lãi của chủ đầu tư vào khoảng 8%. Việc họ cần làm là quản lý tốt, cho thuê được. Đó là lý do vì sao họ sẵn sàng đầu tư xây nhà để cho thuê. Ở Việt Nam thì chuyện này ít xảy ra. Hơn nữa, ở hầu hết các nước châu Á ham muốn sở hữu nhà của người dân rất cao", ông Quang nói.

Ông Nguyễn Đức Kiên - Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội cho rằng, hiện nay hầu như các doanh nghiệp bất động sản đều xây dựng chiến lược phát triển dựa trên cơ sở mỗi người dân, gia đình Việt Nam sở hữu căn hộ, biệt thự. Không đồng tình với tư duy mỗi gia đình có một căn hộ, căn nhà, ông Kiên đặt vấn đề nên xây dựng theo tỷ lệ có bao nhiêu người sẽ sở hữu căn hộ, nhà đất và số nhà đi thuê và hình thành chính sách, khung pháp lý để các công ty xây nhà cho thuê hoạt động hiệu quả", ông Kiên đặt vấn đề.

Các diễn giả tham gia buổi tọa đàm cũng đưa ra những đánh giá về thị trường bất động sản năm 2016. Ông Hưng cho rằng, thị trường địa ốc năm 2016 xuất hiện nhiều loại hình nhà ở phục vụ đầu tư như condotel, hometel, officetel…

Theo ông Hưng, loại hình bất động sản này có thể cho thuê lại, hoặc được cam kết về lợi tức hấp dẫn, giúp nhà đầu tư đạt được lợi nhuận tương đương lãi suất tiết kiệm trong khi tài sản vẫn có thể tăng giá. Đó là lý do khiến nhiều nhà đầu tư rót vốn vào phân khúc này trong thời gian qua.

Ông Hồ Bảo Hùng - Giám đốc Bộ phận Định giá & Phân tích tài chính, Savills Hà Nội, cũng cho rằng điểm nhấn của thị trường bất động sản 2016 chính là bất động sản nghỉ dưỡng. Trong đó, một trong những lý do khiến những sản phẩm này hấp dẫn nhà đầu tư chính là cam kết lợi tức rất hấp dẫn.

Chuyên gia này cũng dự đoán, bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam có tiềm năng phát triển dài hạn. Theo đó, đà tăng trưởng của phân khúc này có thể duy trì trong khoảng 20 năm nữa.

Các chuyên gia cũng đánh giá một trong những nhân tố đột biến tác động tích cực đến thị trường bất động sản năm 2016 là việc nhiều doanh nghiệp lớn như Vingroup tham gia phân khúc nhà giá rẻ.

Đại diện JLL, ông Quang cho biết, hiện thu nhập người dân chỉ đạt 2.300 USD. Vì vậy, những căn hộ có giá khoảng 1 tỷ đồng, tương đương với 5 năm thu nhập của cặp vợ chồng trẻ là phù hợp nhất.

Ông Quang cũng nhận định, đã từng có thời kỳ doanh nghiệp co cụm phát triển dự án trong khu vực nội đô, khiến giá bất động sản tăng cao. Tuy nhiên, xu hướng dịch chuyển ra khu vực ngoài trung tâm, từ vành đai 4 trở lại đã bắt đầu xuất hiện, khiến cơ cấu bất động sản đang thay đổi.

Vấn đề hiện nay, theo ông Quang, các công ty làm nhà giá rẻ phải có khả năng quản trị tốt, áp dụng được công nghệ vào mới giảm được chi phí.