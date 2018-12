Theo báo cáo của Hiệp hội In ấn Việt Nam (VPA), thị trường in ấn và đóng gói bao bì tại Việt Nam đạt mức tăng trưởng 15%-20% trong năm vừa qua.

Các chuyên gia nhận định, khoảng hai năm trở lại đây, số lượng doanh nghiệp trong nước tham gia vào thị trường đóng gói và in ấn đang tăng lên đáng kể. Điều này xuất phát từ sự gia tăng nhu cầu đóng gói bao bì trên thị trường nói chúng. Tại TP HCM, ngành đóng gói và in ấn chiếm 60%- 65% thị phần toàn ngành, với tốc độ tăng trưởng hàng năm ở mức 15%.

Ngành in ấn và đóng gói tại Việt nam tăng trưởng rất tốt trong những năm gần đây

Các số liệu do Liên đoàn Kỹ thuật Đức (VDMA) cho thấy ngành công nghiệp đóng gói thực phẩm chế biến sẵn sẽ tăng trưởng 38% trong giai đoạn 2015-2020. Điều này dẫn đến nhu cầu về máy móc và vật liệu in ấn và đóng gói cũng sẽ gia tăng 25%.

Theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất hiện nay đối với ngành công nghiệp này không phải là tìm khách hàng mà là đầu tư đổi mới công nghệ để cạnh tranh và bắt kịp nền sản xuất đang ngày càng phát triển. Nếu biết nắm bắt cơ hội, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đóng gói bao bì có thể đẩy mạnh tăng trưởng.

Các công nghệ mới nhất trong ngành đóng gói đều có mặt trong sự kiện Print Pack Foodtech

Vì vậy, các sự kiện như triển lãm Print Pack Foodtech - đồng tài trợ bởi Hiệp hội in ấn Việt Nam và Hiệp hội in ấn TP. HCM, trở thành chìa khóa thành công của nhiều chuyên gia trong ngành in ấn và đóng gói bao bì.

Sự kiện mang đến nhiều thông tin cập nhật, xu hướng thị trường, hội thảo độc quyền về xu hướng và ứng dụng của các công nghệ in mới, cùng phần trưng bày các sản phẩm công nghiệp hiện đại.

Những người tham dự có thể tìm hiểu về các công nghệ mới nhất, bao gồm cả công nghệ in 3D và công nghệ đóng gói nhiều lớp từ hơn 380 nhà triển lãm đến từ 11 quốc gia trên toàn thế giới.

Sự kiện Print Pack Foodtech tạo cơ hội kết nối cho rất nhiều doanh nghiệp tại Việt nam

Sự kiện thu hút sự quan tâm của công ty "Rieckermann Gmbh" (Đức) - chuyên gia trong tất cả các thị trường mục tiêu và ngành công nghiệp có liên quan. Đơn vị này sẽ trưng bày các sản phẩm như máy cắt "The Kongsberg X Starter", và máy in "Digital Pressjet Press".

Ngoài ra, Uchida - một trong những nhà sản xuất máy móc và thiết bị in ấn hoàn thiện, đóng gói, đặt trụ sở tại Nhật Bản cũng sẽ tham dự sự kiện này tại TP. HCM. Thêm vào đó, triển lãm Print Pack Foodtech còn mang đến những cơ hội kết nối cho các đối tác, đơn vị hoạt động trong ngành hoặc đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

"Sự kiện này mang lại những lợi thế lớn trong việc tìm được các nhà phân phối chuyên nghiệp, khách hàng tiềm năng. Các đơn vị có cơ hội quảng bá thương hiệu rộng rãi trong ngành công nghiệp đóng gói", đại diện công ty TNHH TM XNK Tam Tín cho biết.

(Nguồn: Vietnam Print Pack Foodtech)