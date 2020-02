Giá các nguyên liệu thô công nghiệp quan trọng như đồng, sắt, niken, nhôm và khí tự nhiên lỏng đã giảm mạnh kể từ khi bùng phát dịch.

Dịch nCoV đã phá vỡ mạng lưới cung ứng hàng hoá nguyên liệu - đóng vai trò xương sống của nền kinh tế thế giới.

BHP, có trụ sở tại London và Melbourne, là một trong những công ty khai thác đồng lớn nhất thế giới, đã đàm phán để trì hoãn các chuyến hàng xuất sang Trung Quốc.

"Chúng tôi đang thấy ảnh hưởng lan rộng", Ed Morse, Trưởng nghiên cứu hàng hóa toàn cầu của Citigroup tại New York, nhận định. "Và chúng tôi không thấy nó dừng lại", ông nói thêm.

Cùng với việc giá các nguyên liệu thô công nghiệp giảm mạnh, đồng tiền của các quốc gia xuất khẩu chính những hàng hóa này, bao gồm Brazil, Nam Phi và Australia, rớt xuống mức thấp nhất gần đây. Các nhà sản xuất, công ty khai thác đang cân nhắc phải cắt giảm sản xuất vì sợ hàng tồn kho ngày càng tăng.

Khủng hoảng của thị trường hàng hóa - tài sản có hiệu suất tệ nhất trong thị trường tài chính năm nay - cho thấy nền kinh tế nặng về công nghiệp của Trung Quốc chính là nhà tiêu thụ nguyên liệu quan trọng nhất thế giới.

Quản đốc đeo khẩu trang làm việc trước một tàu chở hàng cập cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc hôm 4/2. Ảnh: Reuters

Những nỗ lực quyết liệt để dập tắt sự bùng phát của Covid-19, như phong tỏa Vũ Hán và hạn chế giao thông trên toàn quốc, đã làm chậm nền kinh tế Trung Quốc. Các nhà kinh tế của JPMorgan cho rằng kinh tế nước này sẽ tăng trưởng với tốc độ chỉ 1% trong quý đầu tiên, giảm so với dự báo ban đầu là 6,3%.

Sự chậm lại sẽ rõ rệt nhất trong lĩnh vực công nghiệp. Hầu hết các tỉnh của Trung Quốc đã kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và đóng cửa các nhà máy trong nỗ lực ngăn chặn virus. Một số đã mở cửa trở lại, nhưng có thể mất vài tuần hoặc vài tháng để sản xuất tăng trưởng mạnh lại.

Điều này tạo ra thách thức lớn với các chuỗi cung ứng cung cấp nguồn nguyên liệu liên tục cho các nhà máy Trung Quốc. Thị trường hàng hóa đã sụt giảm khi các nhà máy không hoạt động. Quặng sắt giảm hơn 10% trong năm nay. Đồng và niken giảm khoảng 8%. Kẽm và nhôm đều giảm hơn 5%.

"Có sự sụt giảm lớn về nhu cầu hàng hóa và bạn cần có không gian lưu trữ", Harry Tchilinguirian, Chiến lược gia đứng đầu về hàng hóa tại BNP Paribas (London), nói. "Và nếu bạn không có không gian lưu trữ thì đó là một trong những lý do những người mua sẽ viện đến điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng", ông nói.

Nhà nhập khẩu khí đốt hóa lỏng thuộc hàng lớn nhất Trung Quốc, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNOOC), là một trong những đơn vị sử dụng điều khoản bất khả kháng. Giá khí châu Á sụt giảm với diễn biến này. Năm nay, giá chuẩn đối với khí tự nhiên lỏng ở Bắc Á đã giảm hơn 30%.

Giá đồng cũng bị thử thách khi ngành công nghiệp xây dựng và ôtô của Trung Quốc đình trệ. BHP cho biết đang theo dõi tình hình và đã làm việc chặt chẽ với các khách hàng khi họ hoạt động lại sau Tết.

Đối với một số người, giá đồng giảm là một dấu hiệu đáng ngại. Đồng từ lâu đã được coi là một chỉ số không chính thức hàng đầu về định hướng của nền kinh tế toàn cầu, vì có mối liên hệ chặt chẽ với ngành công nghiệp.

Hôm thứ ba, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, Jerome H. Powell, nói Fed đang theo dõi chặt chẽ dịch Covid-19, có thể dẫn đến sự gián đoạn kinh tế ở Trung Quốc và lan sang phần còn lại trên toàn cầu .

Nếu sự lây lan của virus bắt đầu chậm lại như nhiều người dự đoán, giá hàng hóa có thể tăng khi sản xuất hồi phục và hàng tồn kho giảm. John LaForge, nhà chiến lược tài sản tại Viện đầu tư Wells Fargo, suy đoán giá sẽ còn giảm trước khi nó trở nên tốt hơn. Sau đó, giá nguyên liệu sẽ tăng nhanh.

Những người khác không chắc chắn như vậy. Ông Morse nói rằng một số hàng hóa chính như dầu thô đã giảm giá trước khi virus tấn công, cho thấy nền kinh tế toàn cầu đã yếu đi trước lúc có dịch. Vì vậy, sự phục hồi của thị trường hàng hóa nguyên liệu có thể phức tạp hơn

"Thị trường đang nghĩ rằng sẽ có sự phục hồi theo mô hình chữ V tại một số thời điểm", ông nhận định. "Và chúng tôi thì không nghĩ vậy", ông nói.

Phiên An (theo The New York Times)