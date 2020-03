Thành phố Dĩ An có hơn 5.100 căn hộ để ở và nhà phố thương mại từ 10 dự án đã đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai.

Thị trường phát triển sôi động

Dĩ An là một trong những thị trường bất động sản sôi động nhất tại Bình Dương hiện nay. Tính đến 31/1, toàn tỉnh có 38 dự án nhà ở được Sở Xây dựng Bình Dương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai. Trong đó, có đến 10 dự án tại Dĩ An, cung cấp ra thị trường khoảng 5.100 căn hộ để ở và nhà phố thương mại (shophouse). Ngoài ra, cơ quan tài nguyên thành phố cũng đang thẩm định hồ sơ quy hoạch tổng thể mặt bằng của 18 khu nhà ở, chung cư khác.

Các doanh nghiệp bất động sản năng động tại Bình Dương có thể kể đến Bcons, Him Lam, Địa ốc Sacom, Đức Lợi... Trong đó, Công ty CP Địa ốc Bcons, trong 2 năm 2018 và 2019 đã tung ra thị trường hơn 1.400 căn hộ với hai dự án Bcons Suối Tiên và Bcons Miền Đông. Đến nay, dự án Bcons Suối Tiên đang trong giai đoạn hoàn thiện chuẩn bị bàn giao nhà cho khách hàng ngay trong năm 2020 này; còn Bcons Miền Đông thì đã xây đến tầng thứ 12.

Hay như, Địa ốc Sacom với dự án khu căn hộ Sacom Bình Thắng quy mô 1.136 căn hộ, Đức Lợi với dự án chung cư cao tầng Metro Tower 626 căn hộ, Him Lam với dự án chung cư Him Lam Phú Đông 400 căn hộ...

Bộ mặt đô thị Dĩ An xuất hiện ngày càng nhiều dự án căn hộ hiện đại.

Nói về lý do bất động sản Dĩ An bật lên trong những năm gần đây, đại diện Bcons cho biết thành phố sở hữu rất nhiều tiềm năng. Nổi bật là chủ trương nâng cấp lên thành phố đã được hiện thực hóa từ ngày 1/2, tạo động lực mạnh mẽ cho các dự án trong vùng.

Với lợi thế giáp ranh với TP.HCM và dễ dàng kết nối với trung tâm thành phố qua các tuyến đường lớn như Phạm Văn Đồng và Quốc lộ 1A, Dĩ An đang đón làn sóng "an cư Bình Dương nhưng đi làm tại TP HCM" của nhiều người trẻ. Với vị trí này, cư dân tại đây có thể thụ hưởng hàng loại các tiện ích xã hội, khu vui chơi giải trí của TP HCM trong khi mặt bằng giá nhà đất thấp hơn. Hơn nữa, quỹ đất tại đây còn dồi dào, thuận lợi để doanh nghiệp bất động sản chuẩn bị cho kế hoạch phát triển các dự án quy mô lớn.

Tiềm năng tăng trưởng

So với các khu vực khác của tỉnh Bình Dương, Dĩ An lợi thế hơn cả về nền tảng phát triển và vị trí địa lý. Hiện nay, bộ mặt đô thị của thành phố đã khang trang, dân cư sinh sống đông đúc, phát triển sầm uất; hoạt động kinh tế khu vực không ngừng tăng trưởng cao qua mỗi năm.

Theo đánh giá của cơ quan quản lý địa phương, Dĩ An có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và là trung tâm công nghiệp của Bình Dương với 6 khu công nghiệp, một cụm công nghiệp tập trung với tổng diện tích quy hoạch là 828,64 ha. Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp của Dĩ An đạt 98.358 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2018. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ ước tính 94.953 tỷ đồng, vượt hơn 40% so với năm trước.

Với đà tăng trưởng mạnh về kinh tế, Dĩ An đang đầu tư mạnh cho hạ tầng. Trong kế hoạch thực hiện phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2025, Dĩ An đã quy hoạch, quản lý xây dựng và đầu tư phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật. Đến nay, UBND tỉnh Bình Dương đã phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu của 5 phường An Bình, Bình An, Bình Thắng, Tân Đông Hiệp và Tân Bình nhằm đảm bảo việc sử dụng quỹ đất của các phường đảm bảo đúng quy hoạch phát triển chung của thành phố.

Thành phố dần hoàn thiện về hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ xã hội.

Đến năm 2019, dân số Dĩ An đã vượt hơn 400.000 người trên tổng diện tích đất tự nhiên là 60,1 km2. Với việc đẩy mạnh sản xuất công nghiệp nên ngoài dân số địa phương, hàng năm nơi đây còn đón thêm lượng lớn người nhập cư từ các tỉnh thành khác đến sinh sống và làm việc. Dĩ An là một trong hai đô thị của Bình Dương giáp ranh TP HCM và Đồng Nai nên có tốc độ đô thị hóa cũng như tăng dân số cơ học rất nhanh trong những năm gần đây. Điều đó khiến cho việc tạo tập nhà ở cho người dân là một trong những ưu tiên của địa phương.

Lộc An