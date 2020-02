Ở thị trấn Atherton (California), thu nhập dưới 500.000 USD một năm đã bị coi là dưới trung bình.

Nếu chỉ lái xe ngang qua Atherton (California, Mỹ), bạn sẽ nghĩ đây là một thị trấn rất bình thường, với tường gạch và cổng kính mờ. Nhưng khi nhìn ảnh vệ tinh, bạn sẽ thấy rất nhiều căn nhà rộng lớn, với bể bơi và sân tennis.

Theo chỉ số Richest Places vừa được Bloomberg công bố, Atherton năm thứ 4 liên tiếp đứng đầu nước Mỹ, với thu nhập trung bình mỗi hộ gia đình là 525.000 USD. Đây là nơi duy nhất vượt mốc 500.000 USD kể từ khi Bloomberg ra mắt chỉ số này năm 2017.

Một căn nhà tại Atherton (California, Mỹ). Ảnh: Bloomberg

Thị trấn giàu nhất nước Mỹ này có nhà của rất nhiều tỷ phú công nghệ và vận động viên ngôi sao. Một số tên tuổi nổi bật là Eric Schmidt của Google, Sheryl Sandberg của Facebook và đồng sáng lập Microsoft Paul Allen. Vận động viên bóng rổ Stephen Curry năm ngoái cũng mua một căn tại đây với giá 31 triệu USD. Tại Atherton, căn nhà rẻ nhất đang được rao bán có giá 2,5 triệu USD, theo hãng môi giới bất động sản Zillow.com.

Ngoài Atherton, California còn đóng góp 2 thị trấn khác. Đó là Hillsborough (thứ 3) và Los Altos Hills (thứ 5). Cả hai đều có thu nhập trung bình của các hộ gia đình trên 400.000 USD.

Elaine White - một môi giới bất động sản tại Redwood City (California) - đã theo dõi suốt quá trình cơn sốt công nghệ định hình khu vực này. "Vì những cái tên như Facebook hay Google mà mô hình thị trấn công ty ra đời. Những người làm việc cho các công ty tại thung lũng Silicon đã đổ đến đây định cư", cô cho biết.

Xếp thứ nhì 2 năm liên tiếp trong chỉ số của Bloomberg là Scarsdale (New York, Mỹ) với thu nhập trung bình mỗi hộ dân là 452.000 USD. Nhìn chung, các khu vực Bờ Tây và Bờ Đông thống trị top 100. California đóng góp 23 đại diện, 3 bang New York, Connecticut và New Jersey có tổng cộng 32 đại diện.

Danh sách năm nay có 16 bang, tương đương năm ngoái. Điều này có nghĩa tình trạng tập trung tài sản tại một số khu vực nhất định gần như không thay đổi. Bên cạnh đó, các khu vực giàu nhất cũng đang ngày một giàu lên. Để lọt top 100, những nơi này cần có thu nhập hộ gia đình trung bình là 220.000 USD - tăng so với 209.000 USD năm ngoái.

Hà Thu (theo Bloomberg)