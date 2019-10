Chủ đầu tư Văn Phú - Invest dành nhiều tiện ích thông minh nhằm giúp những chủ nhân là thế hệ Milennials (sinh năm 1981-1998) thể hiện cá tính và gu thẩm mỹ.

"Người trẻ mua nhà lần đầu nhưng có nhiều yêu cầu khắt khe và tinh tế hơn các nhóm cư dân khác. Họ muốn ngôi nhà vừa đáp ứng nhu cầu cơ bản của một 'tổ ấm' và thể hiện gu thẩm mỹ trong từng chi tiết. The Terra - An Hưng đã dành nhiều nguồn lực cho thiết kế hiện đại và các tiện ích thông minh nhằm phù hợp với cư dân trẻ", đại diện chủ đầu tư - Công ty Văn Phú - Invest chia sẻ.

Những nỗ lực xây dựng khu chung cư dành cho người trẻ của Văn Phú - Invest được cho là đón đầu xu hướng bất động sản hiện nay, khi nhu cầu mua nhà trong nhóm người trẻ ngày càng tăng.

Một báo cáo của HSBC năm 2017 cho biết, mong mỏi có nhà của giới trẻ Việt Nam tương tự như ở các nước trên thế giới. Khảo sát với 10.000 người thuộc thế hệ thiên niên kỷ (millennial - hay thế hệ Y, chỉ những người sinh trong khoảng thời gian từ 1981 đến 1998) tại 10 nước, vùng lãnh thổ cho thấy: cứ 10 người trẻ thì có gần 4 người (38%) đã có nhà riêng. Đối với những người chưa sở hữu nhà, có đến 81% dự định mua nhà trong 5 năm tới, mặc dù tỷ lệ này có dao động lớn tùy nơi.

Tại Việt Nam, nhu cầu sở hữu nhà ở đang tăng cao do đất nước trong giai đoạn dân số "vàng" và tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ. Hiện gần 1/3 dân số (32,8%) đang ở độ tuổi 25-45 và phân nửa trong số đó là thế hệ trẻ.

"Tôi quyết định sử dụng số tiền tiết kiệm dành dụm sau vài năm đi làm để mua chung cư trả góp. Căn nhà được xem như một tài sản đảm bảo cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp tôi khẳng định bản thân và có kế hoạch tài chính rõ ràng", anh Lê Thanh Bình, quận Hà Đông, Hà Nội chia sẻ.

Cũng theo Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), tại thành phố mỗi năm có hơn 50.000 cặp vợ chồng trẻ mới kết hôn, nhu cầu về nhà ở sẽ rất cao. Tuy nhiên, khả năng mua nhà của người trẻ Việt Nam bị giới hạn bởi giá nhà tăng và chưa có kế hoạch tài chính hợp lý.

Do đó, những gia đình trẻ hay những người sống độc thân muốn sở hữu nhà riêng thường chọn phương án mua chung cư tầm trung, đi kèm chính sách hỗ trợ cho vay hoặc chính sách trả dần của ngân hàng.

Theo chủ đầu tư, The Terra - An Hưng hiện có mức giá khá cạnh tranh so với các dự án cùng phân khúc trên thị trường. Hơn nữa khách hàng khi đặt mua dự án này còn được ngân hàng hỗ trợ cho vay lên đến 70% không lãi suất cho đến khi nhận nhà.

The Terra - An Hưng là tổ hợp chung cư cao tầng và nhà phố thương mại nằm ở khu đô thị An Hưng (quận Hà Đông, TP HN), gồm 3 tòa tháp cao 45 tầng và 166 căn shophouse. Dự án sở hữu nhiều ưu thế khi nằm ở khu vực giao cắt của nhiều tuyến đường quan trọng dẫn vào trung tâm thành phố và đi ra tỉnh lộ.

Cư dân chỉ mất vài phút để tới nhà chờ BRT An Hưng, ga tàu điện trên không tuyến Cát Linh - Hà Đông, trường quốc tế Nhật Bản, khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn hay công viên Thiên văn học - điểm đến được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng du lịch mới của Thủ đô. Cư dân cũng chỉ tốn vài phút đi tới đại siêu thị Aeon Mall Hà Đông lớn nhất miền Bắc sẽ khai trương vào tháng 11.

"Tầng 33 của khu cao tầng có cây cầu kính nối liền 3 tòa tháp, khi đi vào hoạt động sẽ trở thành điểm ngắm cảnh, check-in cho giới trẻ tại khu vực phía Tây thành phố", vị đại diện nói.

Tại đây cư dân có thể tận hưởng nhiều dịch vụ sinh hoạt, vui chơi giải trí trong khu nhà phố, cùng 5 tầng trung tâm thương mại cung cấp hàng nghìn mặt hàng đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng phù hợp cho các bạn trẻ yêu thích shopping. Những dịch vụ công cộng như công viên, vườn hoa, đường dạo bộ, nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, bể bơi bốn mùa, khu tập gym, yoga, spa cao cấp... đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng.

"Văn Phú – Invest muốn hỗ trợ người trẻ hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp, giúp họ có thêm nhiều cơ hội lựa chọn căn nhà như ý mà không phải chịu sức ép tài chính quá lớn", vị đại diện nói.

