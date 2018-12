Dự án nằm tại khu vực được mệnh danh “trái tim” của Mỹ Đình, tại cửa ngõ phí Tây Hà Nội. The Botanica là sự kết hợp hoàn chỉnh của không gian sống thanh bình, thư giãn mà không tách rời những tiện nghi phố thị, đồng thời có thể dễ dàng kết nối với các trung tâm hành chính và thương mại trong, ngoài thành phố.

Biệt thự The Botanica thuộc dự án Vinhomes Gardenia.

Dự án mang cảm hứng thiết kế từ đóa hoa nhài tây với hương thơm thanh khiết và sắc trắng tinh khôi. Đây là nơi chứa đựng một cuộc sống trong lành, ngập tràn những cảm xúc tươi mới và lãng mạn.

Không gian sống tiện nghi, yên bình giúp cả gia đình tận hưởng phút giây quây quần bên bàn ăn cùng nhau chia sẻ yêu thương, hay những lúc ngồi trò chuyện trước tivi. Mỗi đêm đến, không khí trong lành và yên tĩnh nơi đây mang cho cư dân giấc ngủ êm ái. Cảm giác đầm ấm yên bình chẳng còn sự ồn ào bon chen giúp bạn hồi phục lại năng lượng để chuẩn bị cho một ngày kế tiếp.

Biệt thự The Botanica tại Thành phố ban mai Vinhomes Gardenia.

The Botanica thiết kế theo phong cách tân cổ điển với mật độ xây dựng lý tưởng, dịch vụ quản lý và an ninh chất lượng do chủ đầu tư đảm nhiệm, sẽ đảm bảo cuộc sống riêng tư và an toàn cho cư dân cùng gia đình. Hệ thống 66 tiện ích và dịch vụ theo tiêu chuẩn 5 sao, với điểm nhấn nổi bật là 10 khu vườn độc đáo như vườn đương đại, vườn hoa súng, vườn Nhật, vườn thú cưng, vườn BBQ… sẽ mang tới cho cư dân một cuộc sống cân bằng, hiện đại, đẳng cấp và trọn vẹn như một thành phố thu nhỏ.

Hạ tầng xã hội hỗ trợ cuộc sống ngay tại khuôn viên khu đô thị cũng được chú trọng với trường mầm non và tiểu học chất lượng cao Vinschool, phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec, siêu thị tiêu dùng Vinmart...

Chi tiết liên hệ Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối DTJ, đơn vị phân phối chính thức dự án. Hotline 0982 90 2468 hoặc website.

Hội tụ những ưu thế vượt trội về một nơi an cư lý tưởng và phảng phất hơi thở của cuộc sống châu Âu, The Botanica đã được nhiều khách hàng thành đạt lựa chọn là nơi để sống trọn đời sau những mải miết xây dựng và kiếm tìm tổ ấm lý tưởng cho gia đình.

DTJ Group, một trong những sàn giao dịch bất động sản uy tín hàng đầu Hà Nội đang là nhà phân phối chính thức khu biệt thự, biệt thự liền kề và shophouse đẳng cấp này.

Theo chương trình “Chọn biệt thự ban mai, nhận quà tặng đẳng cấp” diễn ra từ 1/8 đến 3/9, người đặt mua biệt thự, biệt thự liền kề và shophouse The Botanica sẽ được hưởng những chính sách ưu đãi hấp dẫn như tặng phí quản lý trong 10 năm (áp dụng 30 khách đầu tiên đặt mua nhà), hỗ trợ vay vốn tới 70% giá trị trong 25 năm, lãi suất 0% (áp dụng tới 18 tháng kể từ ngày giải ngân của khoản vay đầu tiên nhưng không chậm hơn 28/2/2018), cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khác.

Thu Ngân