Chứng nhận đánh giá chất lượng quốc tế độc lập "Bảo đảm chất lượng - Quality Assurance 2016" là chứng nhận quản lý chất lượng uy tín, có giá trị cao và quan trọng trong hội nhập kinh tế do tổ chức APQ - Union (Liên hiệp Chất lượng châu Á - Thái Bình Dương) đánh giá và chứng nhận. Giải thưởng được giám sát chất lượng quốc tế bởi Inter Conformity (Công hòa liên bang Đức - Liên minh châu Âu) dưới sự đăng ký công nhận của Tổ chức Liên kết Thương mại Toàn cầu Global GTA (Vương quốc Anh).

Giải thưởng này ghi nhận các doanh nghiệp áp dụng quy trình đảm bảo chất lượng, nâng cao năng suất, góp phần thúc đẩy sáng tạo, đổi mới trong quá trình tạo ra sản phẩm, cung cấp dịch vụ. Đồng thời, giải thưởng đề cao các doanh nghiệp biết tạo lợi thế trong cạnh tranh bằng chất lượng; đổi mới kinh doanh thông qua việc áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý tiên tiến trên thế giới một cách phù hợp; hướng đến nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển bền vững.

Chứng nhận đánh giá chất lượng quốc tế độc lập - QAS 2016.

Bên cạnh đó, THD Canada Việt Nam cũng nhận được nhiều giải thưởng uy tín khác như huy chương vàng "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2015" do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam xét tặng; Top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt cho gia đình và trẻ em do Báo Lao động Xã hội tổ chức bình chọn…

Đây đều là những giải thưởng uy tín do các cơ quan chức năng, hội đồng chuyên gia có chuyên môn cao cùng với người tiêu dùng đánh giá và bình chọn. Giải thưởng nhằm tôn vinh các sản phẩm có chất lượng cao và an toàn, hiệu quả cho việc phục vụ chăm sóc, bảo vệ, tăng cường sức khỏe và giảm thiểu nguy cơ bệnh tật cho cộng đồng.

Bên cạnh việc tập trung nghiên cứu sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao, THD Canada Việt Nam còn tích cực tham gia vào hoạt động cộng đồng, truyền thông nhằm nâng cao hiểu biết của người tiêu dùng về chức năng, tác dụng của các loại thực phẩm chức năng và cách sinh hoạt phù hợp với sức khỏe của người sử dụng.

THD Canada Việt Nam là đối tác tại Việt Nam của THD Canada Inc (Canada) - công ty chuyên về nghiên cứu và nhượng quyền sản xuất có trụ sở tại Toronto, Canada. Công ty cũng tiên phong nuôi cấy thành công đông trùng hạ thảo trong môi trường mô phỏng điều kiện tự nhiên, dựa trên công nghệ do THD Canada Inc hướng dẫn và chuyển giao.

Đồng thời, công ty cũng đưa đông trùng hạ thảo vào hầu hết các sản phẩm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhằm tăng cường sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả cho người sử dụng. Các sản phẩm của THD Canada Việt Nam đều sản xuất theo công thức được nghiên cứu và nhượng quyền của THD Canada Inc.

Xem thêm các sản phẩm của công ty tại website hoặc kết nối qua Fanpage Facebook.

(Nguồn: THD Canada Việt Nam)