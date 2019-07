Theo nghiên cứu đăng trên Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, sử dụng Vitilinex kết hợp quang trị liệu có tác dụng cao hơn dùng riêng từng loại.

Bệnh bạch biến là một dạng rối loạn sắc tố mà da mắc phải, làm mất dần các tế bào melanocytes (tế bào biểu bì tạo hắc tố), dẫn đến giảm dần và mất sắc tố da. Hiện nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể làm rõ cơ chế sinh bệnh chính xác của bệnh này.

Nhiều cơ chế, bao gồm các bất thường về trao đổi chất, stress oxy hóa, tạo ra các chất trung gian gây viêm, tách tế bào và phản ứng tự miễn là những yếu tố góp phần sinh bệnh. Căn bệnh này có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi và tác động đến cả hai giới tính.

Các đặc điểm chẩn đoán lâm sàng của bệnh bạch biến là vùng da bị ảnh hưởng bị biến đổi màu sắc; đặc trưng bởi các đốm màu trắng đục, ngà hoặc phấn trắng. Những đốm hoặc đốm bị giảm sắc tố này xuất hiện trên vùng da ở của các bộ phận khác nhau trên cơ thể bao gồm mặt, bộ phận sinh dục, quầng vú và các vùng da thường dễ bị chấn thương như khuỷu tay và đầu gối. Bệnh cũng có thể phát hiện ở màng nhầy và thân lông.

Theo GS.TS Michael Tirant, có nhiều phương pháp để điều trị bệnh bạch biến như sử dụng thuốc, phẫu thuật, thuốc điều hòa miễn dịch, thuốc điều trị suy giảm hoàn toàn sắc tố da bình thường..., trong đó, quang trị liệu vẫn là phương pháp điều trị phổ biến.

Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Y học Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences về việc điều tra tính hiệu quả và độ an toàn của Vitilinex - một hoạt chất sinh học thảo dược khi được sử dụng riêng lẻ và kết hợp với quang trị liệu dải hẹp UVB (311nm) trong điều trị các dạng bạch biến. Nghiên cứu được thực hiện ở Italy, Ấn Độ, Việt Nam, Đức và Australia.

Trong đó, 63 bệnh nhân gồm 30 nam và 33 nữ, tuổi từ 18 đến 58 (trung bình 34,5 tuổi) mắc bệnh bạch biến ở dạng ổn định hoặc bạch biến di chuyển (bệnh có thể lan truyền theo từng mảng từ vùng da này sang vùng da khác trên cơ thể) tham gia nghiên cứu và được theo dõi đánh giá trong 12 tuần. Số bệnh nhân này đã không điều trị bệnh trong ít nhất hai năm.

Hình ảnh trước và sau 12 tuần sử dụng sản phẩm thảo dược Dr Michaels Vitilinex cho bệnh bạch biến

Kết quả cho thấy, việc sử dụng Vitilinex kết hợp với quang trị liệu có hiệu quả đáng kể hơn so với khi chỉ sử dụng Vitilinex hoặc quang trị liệu. Kết quả của liệu pháp điều trị kết hợp này cho thấy, 87% bệnh nhân có tỷ lệ tái tạo sắc tố cao hơn 50%, so với các bệnh nhân chỉ sử dụng Vitilinex (65%) và quang trị liệu (62,5%). Liều chiếu xạ cho liệu pháp kết hợp này được duy trì ở liều khởi đầu tối thiểu. Điều này cũng có lợi vì có thể giảm thiểu phơi nhiễm bức xạ tia UV, có liên quan đến các đột biến nội bào, do đó có thể gây ra biến đổi ác tính.

Nghiên cứu này đã xác nhận hiệu quả của quang trị liệu dải hẹp UVB trong việc điều trị bệnh bạch biến. Tuy nhiên, liệu pháp kết hợp với hoạt chất sinh học thảo dược Vitilinex cho thấy hiệu quả hơn, sử dụng liều chiếu xạ thấp hơn bình thường, do đó làm giảm khả năng đột biến nghiêm trọng nội bào DNA. Kết quả cũng xác nhận rằng hoạt chất sinh học Vitilinex có hiệu quả.

