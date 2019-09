Cư dân có thể làm việc, nghỉ ngơi, mua sắm, giải trí... ngay hệ thống tiện ích ngay trong dự án.

Báo cáo đánh giá Đô thị hóa tại Việt Nam của World Bank dự báo 2019-2020 tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam sẽ đạt khoảng 40%, đến thập niên 40 của thế kỷ 21 sẽ có khoảng 50% dân số Việt Nam sinh sống tại các đô thị.

Các chuyên gia đánh giá, lượng dân số bùng nổ nhanh kéo theo nhu cầu cao về nhà ở và dịch vụ. Cùng với quy hoạch thông minh, ngày nay các dự án quy mô lớn bắt đầu hướng tới việc giải quyết mọi nhu cầu sống hàng ngày của cư dân trong nội khu. Giới chuyên môn gọi những tòa này là "all-in-one", nơi có thể đáp ứng từ nhà ở, văn phòng, làm việc, mua sắm, vui chơi giải trí cho tới y tế.

The Zei - dự án căn hộ ngay tại Mỹ Đình (Hà Nội) cũng đi theo xu hướng này.

Phối cảnh The Zei về đêm.

Sở hữu vị trí đắc địa tại số 8 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình. The Zei do HD Mon Holdings làm chủ đầu tư. Đơn vị quyết tâm tạo dựng một dự án độc đáo, có thể giải quyết bài toán về chốn an cư cao cấp khu vực phía Tây Hà Nội.

Mỹ Đình, nơi đặt dự án sở hữu cơ sở hạ tầng đồng bộ. Hệ thống giao thông quy hoạch thông minh hiện đại với các đường trục chính gồm đường Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Cơ Thạch, Hàm Nghi, Nguyễn Hoàng, Lê Quang Đạo. Tuyến đường kết nối vùng có đại lộ Thăng Long, Phạm Văn Đồng, vành đai 3 trên cao...

Với quy hoạch vùng thuận lợi, The Zei thiết kế như một "thành phố thẳng đứng". Tại đây, mọi nhu cầu vui sống, làm việc, mua sắm và giải trí của cư dân sẽ được đáp ứng với 4 tầng trung tâm thương mại. Các dịch vụ dự án sở hữu gồm rạp chiếu phim, bể bơi bốn mùa, không gian làm việc chung sáng tạo (co-working space), vườn Zen trên tầng thượng, khu vui chơi trẻ em, fitness center & spa, 4 tầng hầm đỗ xe. Tòa nhà còn xây dựng theo hướng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.

Căn hộ The Zei lấy con người trung tâm của không gian sống. Vì vậy, từng không gian thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại. Căn hộ mở rộng từ 2-3 mặt thoáng với ban công, cửa sổ lớn đón gió trời và ánh nắng tự nhiên. Từng chi tiết kết nối với thiên nhiên, cây xanh được ưu tiên, tạo nên một thảm thực vật thu nhỏ ngay trong lòng "thành phố thẳng đứng như vườn hoa, vườn treo cách mỗi 3 tầng, vườn Zen trên tầng thượng...

Căn hộ The Zei có khả năng chuyển đổi không gian linh hoạt.

"Tất cả sẽ đem đến cho cư dân những trải nghiệm sống trong lành và thư thái nhất. Dự án tạo không gian nuôi dưỡng và tái tạo nguồn năng lượng tích cực bên trong mỗi người", đại diện chủ đầu tư giới thiệu.

The Zei là dự án sở hữu đa dạng loại hình căn hộ, giúp khách hàng linh hoạt chọn lựa theo nhu cầu. Với gần 900 căn hộ cao cấp, The Zei phân bổ thành năm loại hình căn hộ gồm: căn 2 phòng ngủ diện tích 84-95m2; căn 3 phòng ngủ diện tích 104-108m2; căn hộ Duplex (4 phòng ngủ) diện tích 181,5-181,7m2; căn Penthouse (4 phòng ngủ) diện tích 188,2-322,9m2.

Các căn hộ sở hữu mặt bằng vuông vắn, tối đa hóa công năng sử dụng. 50% căn hộ có 2 đến 3 mặt thoáng với tầm nhìn rộng mở.

Chủ đầu tư cũng giới thiệu riêng loại hình căn hộ Flex Apartment với tính linh hoạt cao, không gian sống hiện đại, tùy biến từ phòng ngủ thành không gian chung hoặc trở thành phòng chức năng. Cấu trúc mở giúp căn nhà ngập tràn ánh sáng tự nhiên, nối liền phòng khách với phòng ăn, tạo khoảng không rộng rãi cho sinh hoạt chung.

"Với The Zei, HD Mon Holdings muốn đưa ra thị trường dòng sản phẩm căn hộ cao cấp, đáp ứng nhu cầu về chốn an cư. Dự án mang hình mẫu của một tòa nhà thiết kế thông minh, giải quyết phần nào bài toán quy hoạch đô thị hợp lý và bền vững", đại diện chủ đầu tư nói.

Thành Dương