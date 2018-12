Sau 3 ngày diễn ra, sự kiện Meetup và Hackathon State of Chain trong lĩnh vực Blockchain vừa khép lại và tìm được chủ nhân của cuộc thi vào tối hôm 2/12. Cả 3 giải thưởng lớn nhất đều thuộc về các đội Việt Nam, vượt qua 26 đội trong đó có cả những đối thủ đến từ Nhật Bản, Singapore, Thái Lan và Indonesia.

Trong 40 giờ liên tục, 26 đội dự thi phải sáng tạo một sản phẩm trên nền tảng công nghệ Blockchain. Với chủ đề "Find it. Solve it. Change it. with Blockchain", các sản phẩm cần giải quyết vấn đề trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trò chơi...

Đội Blarity giành giải nhất chung cuộc Hackathon State of Chain.

Kết quả, đội Blarity của Việt Nam giành giải nhất chung cuộc trị giá 100 triệu đồng, với sản phẩm xây dựng hệ thống gây quỹ và quản lý quỹ dành cho các dự án từ thiện. Trước thực tế nhiều dự án kêu gọi từ thiện cộng đồng nhưng có dấu hiệu lừa đảo hay thiếu minh bạch trong giải ngân và quản lý quỹ, giải pháp của Blarity giúp hoạt động này minh bạch hơn bằng cách sử dụng Blockchain.

Blarity còn đưa ra giải pháp Voting để những người góp quỹ có quyền biểu quyết xem việc giải ngân của từng giai đoạn có được thực hiện hay không, hoặc khi thấy dự án từ thiện hoạt động không đúng cam kết, những người đại diện của cộng đồng góp quỹ còn có thể biểu quyết dừng dự án, trả lại tiền đóng góp.

Với mong muốn cải thiện hệ thống chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, đội giải nhì Nairbmak có ý tưởng xây dựng một hệ thống lưu trữ và kiểm tra thông tin về các phản ứng phụ các loại thuốc. Các bản báo cáo về những thông tin này được gửi lên từ các bác sỹ và sẽ được đánh giá bởi các bác sỹ khác.

State of Chain là sự kiện Meetup và Hackathon Blockchain với qui mô quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam bởi Framgia Inc Việt Nam và LongHash Nhật Bản. Đây là dịp để lập trình viên công nghệ thông tin tìm ra vấn đề, giải quyết vấn đề, từ đó góp phần thay đổi bằng công nghệ Blockchain.

Tổng giá trị giải thưởng là 500 triệu đồng và nhóm giành giải nhất sẽ nhận được hỗ trợ từ cộng đồng công nghệ Nhật Bản để ra mắt và thương mại hóa sản phẩm trong thời gian sớm nhất.

Viễn Thông