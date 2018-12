Cơ thể được tạo nên từ khoảng 75.000 tỷ tế bào. Khi tế bào cơ thể bị nhiễm độc, các hoạt chất nội sinh sẽ có nhiệm vụ làm sạch, giúp ngăn ngừa mệt mỏi, lão hoá tới các bệnh lý nguy hiểm như ung bướu, tim mạch, tiểu đường, huyết áp… Tuy nhiên, khi lượng chất độc vượt mức cho phép, chúng sẽ gây tổn thương đến tế bào và gây ra nhiều loại bệnh.

Những thủ phạm tấn công tế bào cơ thể

80.000 hóa chất công nghiệp độc hại được tìm thấy trong môi trường sống, hiện diện trong thực phẩm bẩn, môi trường ô nhiễm, rượu bia, thuốc lá... Các độc tố này qua phổi, da, đường tiêu hóa chuyển tới cơ quan thải độc của cơ thể và đào thải ra ngoài.

Mặc khác, trong tế bào cũng tự sản sinh ra độc tố (gốc tự do) trong quá trình trao đổi chất. Những chất độc nội sinh này có khả năng làm tổn thương và đột biến ADN.

Chất độc nội sinh và ngoại sinh có tác động qua lại lẫn nhau, tạo cơ chế tấn công kép tới tế bào. Càng nhiều độc tố ngoại sinh sẽ khiến lượng gốc tự do càng tăng.

Khi lượng độc chất được đưa vào cơ thể nhiều hơn mức cơ thể tự đào thải và là những độc chất khó đào thải, chúng sẽ tích tụ tại mô mỡ, xương, gan và tế bào thần kinh. Lâu dần các tế bào bị phá hủy, làm thay đổi cấu trúc gen và chính là nguồn gốc của nhiều bệnh tật, từ mệt mỏi kinh niên đến những căn bệnh nguy hiểm như ung thư, bệnh tim mạch, tiểu đường…

Glutathione - hoạt chất quyết định khả năng thải độc cơ thể

Vitamin C, E, D3 và nhiều chất khác đều được chứng minh có khả năng chống lại gốc tự do nhưng không thể so sánh được với những chất chống oxy hóa mà tự cơ thể chúng ta sản sinh.

Đặc biệt, phát hiện của TS. Robert H. Keller (Mỹ) về Glutathione (GSH) cho thấy glutathione có khả năng chống ôxy hóa nội sinh nhờ khả năng tự tái tạo, đồng thời tái tạo các chất chống ôxy hóa khác và tập trung nhiều nhất trong tế bào… Bí mật sức mạnh của nó chính là nhóm lưu huỳnh (SH). Phân tử này hoạt động như một "chiếc chổi" có khả năng hút tất cả các gốc tự do và độc tố như thủy ngân và các kim loại nặng… rồi theo mật, phân đào thải khỏi cơ thể.

Nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Lancet cho thấy nồng độ glutathione cao nhất ở những người trẻ tuổi khỏe mạnh, giảm dần theo tuổi tác và thấp nhất ở những người có bệnh tật và tuổi cao. Do đó, việc giữ cho cơ thể khoẻ mạnh, ngăn ngừa bệnh tật và hạn chế quá trình lão hoá phụ thuộc nhiều vào khả năng duy trì glutathione ở mức cao của cơ thể.

Giải pháp tăng sinh glutathione một cách tự nhiên

Một trong kiềng 3 chân của glutathione chính là nhóm lưu huỳnh. Do đó, việc ăn nhiều thực phẩm giàu lưu huỳnh rất quan trọng. Tỏi, hành tây, các loại rau họ cải như bông cải xanh, cải xoăn, cải xoong... chính là các thực phẩm giúp cơ thể tự sản sinh glutathione hiệu quả.

Đặc biệt, hoạt chất Broccoraphanin (SGS) được chiết xuất từ hạt bông cải xanh hữu cơ, có tác dụng chống ung bướu và ngăn ngừa oxy hóa từ thiên nhiên và khắc phục vấn đề thiếu hụt Glutathione hiệu quả.

BroccoRaphanin được các nhà nghiên cứu tại Đại học Y Johns Hopkins (Mỹ) chứng minh qua hàng loạt công trình nghiên cứu và trở thành nguồn nguyên liệu quý được FDA chứng nhận và Tập đoàn Frutarom Thụy Sĩ phân phối. Hoạt chất này đã được hơn 20 quốc gia, trong đó, Việt Nam có Công ty CP Dược Mỹ phẩm CVI ứng dụng sản xuất sản phẩm thải độc tế bào chuyên biệt.

Theo tạp chí the Nuttrition, chỉ cần bổ sung 300mg hoạt chất có trong sản phẩm thải độc tế bào này, cơ thể sẽ tự sản sinh lượng Glutathione lên 240% đồng thời tăng enzyme có khả năng thúc đẩy sự gắn kết và đào thải độc tố của Glutathione lên 8,1 lần. Hoạt chất làm tăng khả năng thải độc cấp tế bào lên nhiều lần, tránh nguy cơ nhiễm độc tế bào, ngăn ngừa ung bướu và các bệnh mãn tính.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DetoxGreen được nghiên cứu bởi Frutarom và DSM Thụy Sĩ, có chứa ba hoạt chất BroccoRaphanin, Theracurmin và Redivivo (Lycopene) từ thiên nhiên, được chiết xuất bằng công nghệ hiện đại, có công dụng thải độc kép ở cả gan và tế bào cơ thể. Sản phẩm giúp tăng cường đào thải các độc tố tích tụ trong cơ thể ở cấp độ tế bào, giúp bảo vệ tế bào và gan khỏi các độc tố; ngăn ngừa ung bướu, các bệnh mãn tính do độc tố gây ra và hạn chế quá trình lão hóa, làm đẹp da. Sản phẩm được Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp giấy xác nhận quảng cáo số 01599-2016/XNQC-ATTP. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chi tiết liên hệ: 1800 1796 (miễn cước) hoặc truy cập website: detoxgreen.vn/san-pham

(Nguồn: DetoxGreen)