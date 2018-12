Trong đó, Công ty cổ phần địa ốc Đại Quang Minh, thành viên của Công ty cổ phần ôtô Trường Hải (Thaco) trao 5 tỷ đồng cho TP HCM, 5 tỷ đồng cho Hà Nội. Còn lại, trao cho mỗi tỉnh từ 500 triệu đến 2 tỷ đồng.

Đại diện Thaco trao 500 triệu đồng cho chương trình an sinh xã hội tỉnh Bình Định.

Ông Nguyễn Một, Giám đốc Truyền thông Thaco cho biết, bên cạnh nộp ngân sách hàng năm khoảng 15.000 tỷ đồng, công ty duy trì chương trình thực hiện trách nhiệm với xã hội trên 10 năm nay và sẽ tiếp tục phát triển. “Qua chương trình này, chúng tôi mong muốn mang giá trị cho khách hàng, xã hội, đóng góp thiết thực vào nền kinh tế”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Thái Nguyên nhận ủng hộ 500 triệu đồng.

Nhiều năm qua, Thaco tham gia các hoạt động xã hội từ thiện như hiến máu nhân đạo hơn 2.000 đơn vị máu mỗi năm; giúp đồng bào miền Trung, miền Bắc vượt qua bão lũ trong năm 2017 với số tiền 3,5 tỷ đồng; tặng quỹ “Vì người nghèo” hàng năm khoảng 10 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty tài trợ 15 tỷ đồng cho các hoạt động về an toàn giao thông của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, như giải “Vô lăng vàng” góp phần tuyên truyền về an toàn giao thông đến cộng đồng; học bổng “Vượt khó vì tương lai” hàng năm của tỉnh Đồng Nai; tài trợ 200 tỷ đồng cho quỹ “Quốc gia khởi nghiệp”...

Trong lĩnh vực đồng hành cùng phong trào thể dục thể thao, ngoài việc tổ chức Siêu cúp Tiền Phong - Thaco, doanh nghiệp còn ủng hộ mỗi năm 2 tỷ đồng cho Liên đoàn Điền kinh Việt Nam để phát triển tài năng. Mới nhất, công ty trao một tỷ đồng cho đội tuyển U23 Việt Nam, một xe Kia Optima trị giá 918 triệu đồng cho huấn luyện viên Park Hang Seo.

UBND TP Hà Nội vinh danh các doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội trong chương trình "Vòng tay nhân ái" năm 2018.

Thaco là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ôtô lớn nhất Việt Nam với 35,8% thị phần. Năm ngoái, Thaco đạt doanh số 89.602 xe, doanh thu 55.261 tỷ đồng, nộp ngân sách 14.973 tỷ đồng, riêng nộp ngân sách tại Quảng Nam là 12.372 tỷ đồng. Khu phức hợp Chu Lai, Quảng Nam của công ty có diện tích 500ha, với 29 nhà máy, giải quyết việc làm cho 18.000 lao động trực tiếp và 60.000 lao động trong chuỗi sản xuất, kinh doanh, giao nhận, vận chuyển.

Năm 2017, hãng sản xuất ôtô lớn nhất Việt Nam khởi công xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp xe du lịch Mazda; khánh thành nhà máy Bus Thaco công suất 20.000 xe một năm, lớn nhất Đông Nam Á. Công ty còn phát triển thêm các nhà máy công nghiệp phụ trợ với giá trị xuất khẩu linh kiện trong năm đạt 6,3 triệu USD. Năm 2018, Thaco sẽ vận hành nhà máy sản xuất xe Mazda lớn nhất Đông Nam Á, phục vụ trong nước và xuất khẩu.

