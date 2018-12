Cổ đông nhỏ Techcombank lại ấm ức chuyện cổ tức / Còn hơn 2.200 tỷ lợi nhuận, Techcombank vẫn không trả cổ tức

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2016. Theo đó, đến ngày 31/3, lợi nhuận trước thuế đạt 582 tỷ đồng, tăng 42,7% so với cùng kỳ. Kết quả này có được nhờ thu nhập lãi thuần tăng 8,3% và thu nhập thuần từ phí dịch vụ tăng 49,8%. Trong số các ngân hàng cổ phần, Techcombank được xem là một trong số những đơn vị dẫn đầu về tăng trưởng phí dịch vụ khách hàng nhằm giảm phụ thuộc vào hoạt động tín dụng.

Số liệu từ báo cáo hợp nhất cũng cho thấy huy động vốn tăng 4,6% trong khi tín dụng tăng 2% so với cuối năm 2015. Đồng thời, nợ xấu cũng tăng từ tỷ lệ 1,67% lên 2,03% (đến 31/3) và trích lập dự phòng rủi ro cũng tăng theo. Hết quý I, Techcombank còn hơn 2.300 tỷ đồng nợ xấu, tăng hơn 400 tỷ đồng so với cuối năm ngoái.

Mặc dù lợi nhuận tăng nhưng chi phí trả lương của Techcombank lại thu hẹp. Theo báo cáo hợp nhất, quỹ lương giảm nhẹ 7% so với cùng kỳ. Đồng thời, thu nhập bình quân tháng của nhân viên Techcombank còn 16 triệu đồng (giảm 11% so với quý I/2015. Tuy nhiên, nếu so với năm 2015, thu nhập bình quân giảm 5 triệu đồng mỗi tháng.

Theo Techcombank, nhờ kiểm soát tốt chi phí hoạt động nên tỷ lệ chi phí trên thu nhập (C/I ratio) giảm từ 32% vào quý I/2015 xuống 31,04% vào quý I/2016.

