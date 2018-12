Techcombank chốt quyền chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 200% / Cổ phiếu Techcombank chào sàn ngày 4/6

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã CK: TCB) vừa tổ chức buổi gặp mặt các chuyên viên phân tích từ các quỹ đầu tư, các công ty chứng khoán thông báo về kết quả kinh doanh của nhà băng này.

Trong 9 tháng đầu năm, Techcombank ghi nhận gần 13.300 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động, tăng 25% so với cùng kỳ. Nhờ chi phí dự phòng giảm 30% cùng kỳ do đã hoàn tất mua lại trái phiếu VAMC, lợi nhuận trước thuế của nhà băng này tăng 61% lên gần 7.800 tỷ đồng.

Để đảm bảo việc tăng trưởng tín dụng trong quý cuối năm, theo Tổng giám đốc Nguyễn Lê Quốc Anh, Techcombank đã được Ngân hàng Nhà nước nới hạn mức tăng trưởng tín dụng từ 14% lên 20% trong năm nay. Một phần nguyên nhân do nhà băng này mới hoàn tất tăng vốn điều lệ lên gấp ba lần và tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp.

So với các nhà băng khác trong hệ thống, Techcombank hoạt động với một mô hình khá đặc thù. Ngân hàng không đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng nhanh, thay vào đó là việc chọn lọc tập khách hàng và tham gia mạnh trên thị trường trái phiếu.

Đến cuối quý III, tăng trưởng dư nợ cho vay của Techcombank chỉ khoảng 3,3%. Tuy nhiên lượng trái phiếu doanh nghiệp mà ngân hàng này sở hữu tăng hơn 5 lần, từ 3.100 tỷ lên gần 16.000 tỷ đồng. Theo đó, tăng trưởng tín dụng nói chung của Techcombank đã lên gần mức giới hạn 14% theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước cấp hồi đầu năm.

Công ty chứng khoán Kỹ thương (TCBS) do Techcombank sở hữu gần 100% vốn nắm giữ quá nửa thị phần phát hành trái phiếu trên thị trường chứng khoán. Ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch TCBS cho biết, công ty đặt mục tiêu tư vấn phát hành khoảng 61.000 tỷ trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2018, tăng 77% so với năm 2017, trong đó riêng quý IV năm nay sẽ phát hành khoảng 28.000 tỷ đồng. Techcombank cũng là ngân hàng đang nắm giữ tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp ở mức cao so với những ngân hàng khác cùng quy mô trong hệ thống.

Ngoài ra sự khác biệt còn nằm ở đặc điểm một tỷ trọng lớn các khoản vay của Techcombank xoay quanh hệ sinh thái giữa Techcombank và các đối tác lớn như Vietnam Airlines, Vingroup, Sungroup. Nhờ việc hợp tác với các đối tác phát triển bất động sản lớn, Techcombank cho biết ngân hàng này đang giữ 31% thị phần cho vay mua nhà phân khúc cao cấp tại Hà Nội và TP HCM. Dư nợ cho vay trong lĩnh vực này đến cuối quý III đạt hơn 48.600 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2017 và gấp 1,6 lần so với cuối năm 2015.

Ngoài sự khác biệt về cơ cấu tín dụng, tỷ trọng thu nhập ngoài lãi trên tổng thu nhập cũng chiếm tỷ lệ cao hơn khá nhiều so với mặt chung của ngành ngân hàng, đạt gần 40% trên tổng thu nhập hoạt động.

Trong 9 tháng đầu năm, nhà băng cũng có sự xoay trục trong cơ cấu cho vay khi dư nợ cho vay ngắn hạn tăng từ 27% lên 42% tổng dư nợ cho vay. Việc chuyển hướng này, theo Tổng giám đốc Nguyễn Lê Quốc Anh, nằm trong chiến lược mở rộng mảng bán lẻ của ngân hàng.

Techcombank đang đứng đầu thị trường về doanh số thanh toán qua thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Theo đại diện ngân hàng này, tổng giá trị giao dịch của hai loại thẻ trên đạt gần 73.000 tỷ đồng, trong đó doanh số thanh toán qua thẻ tín dụng là 9.000 tỷ và qua thẻ ghi nợ là 64.000 tỷ đồng.

Việc thay đổi cơ cấu cũng giúp ngân hàng này giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn xuống còn 34%, thấp hơn tỷ lệ 40% theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước trong quy định mới đây.

Minh Sơn