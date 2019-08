Chủ đầu tư dự án Malibu Hội An - Công ty Indochina Hội An Beach Villas (thuộc Tập đoàn Bamboo Capital) vừa ký thoả thuận với Radisson Hotel Group ngày 19/8.

Đây là lần đầu tiên thương hiệu dịch vụ khách sạn hiện đại đến từ Mỹ góp mặt tại khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam với kỳ vọng góp phần tạo nên sự sôi động cho thị trường bất động sản nơi đây.

"Theo thoả thuận, dự án đổi tên thành Radisson Blu Hội An. Với danh tiếng và thương hiệu toàn cầu, chúng tôi tin Radisson giúp dự án đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và vận hành minh bạch dự án tâm huyết của tập đoàn Bamboo Capital", ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch tập đoàn Bamboo Capital, đại diện đơn vị phát triển dự án nói.

Đại diện tập đoàn Bamboo Capital và Radisson Hotel Group ký thỏa thuận hợp tác vào ngày 19/8 tại TP HCM.

Chia sẻ thêm về lý do lựa chọn đơn vị vận hành, ông Nam cho biết, việc kết hợp với một thương hiệu danh tiếng là điều quan trọng trong kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng. Du khách trong và ngoài nước đều có thói quen tìm hiểu và tin tưởng các thương hiệu quen thuộc, nhằm đảm bảo cho một kỳ nghỉ trọng vẹn. Do đó, khách hàng đầu tư vào dự án Radisson Blu Hội An sẽ yên tâm bởi tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ, giá phòng luôn cao và tỷ lệ công suất phòng được khai thác tối đa.

Bà Katerina Giannouka, Chủ tịch Radisson Hotel Group khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhận định bờ biển miền Trung Việt Nam đang nhanh chóng trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất tại châu Á. Trong đó, phố cổ Hội An chính là sự pha trộn hoàn hảo giữa văn hóa cổ kính và sức sống hiện đại.

"Radisson Blu Hội An cũng vì thế được thiết kế thân thiện để vào quyện vào vẻ đẹp thiên nhiên yên bình của nơi đây. Chúng tôi tin rằng triết lý phục vụ 'Yes I Can' của mình sẽ mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời cho du khách", bà Katerina Giannouka nói.

Radisson Blu Hội An sở hữu 734 phòng gồm căn hộ và biệt thự tiêu chuẩn 5 sao, là một trong số khu nghỉ dưỡng lớn nhất của Radisson Hotel Group tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Nằm ven bờ biển Hà My, phương châm của Radisson Blu Hội An là mang đến không gian nghỉ dưỡng riêng biệt, hiện đại và đa dạng tiện ích cho chủ sở hữu mỗi căn hộ.

Ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch tập đoàn Bamboo Capital phát biểu tại lễ ký kết.

Theo giới thiệu từ đơn vị quản lý, vận hành, đến nghỉ dưỡng tại đây du khách sẽ được trải nghiệm không gian hiện đại bên bờ biển cùng với các tiện nghi cao cấp như trung tâm thể thao và giải trí dưới nước, khu vui chơi trẻ em và vườn trên sân thượng. Dự án còn có 3 nhà hàng phục vụ các món ăn nổi tiếng thế giới và địa phương.

Dự án có tổng vốn đầu tư là 2.000 tỷ đồng. Chủ đầu tư cho biết, việc kết hợp cùng thương hiệu vận hành nổi tiếng thế giới khẳng định vị thế và khả năng sinh lời tại mỗi sản phẩm.

Theo báo cáo thị trường của Savills công bố cuối năm 2018, tỷ lệ hấp thụ sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng tại thị trường Đà Nẵng và Quảng Nam lên đến 86% nhờ uy tín chủ đầu tư, chính sách cam kết lợi nhuận hấp dẫn và lợi thế vị trí dự án.

Phối cảnh dự án Radisson Blu Hội An.

Radisson Hotel Group thành lập từ năm 1909, hoạt động tại 62 quốc gia với khẩu hiệu "Yes, I can" (Vâng, chúng tôi có thể), thể hiện tinh thần sẵn sàng phục vụ khách hàng. Sau khi khẳng định vị thế tại các thị trường lớn như châu Âu, Mỹ và châu Á Thái Bình Dương, tập đoàn Radisson sẽ tiếp tục kế hoạch mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn cầu.

Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng do Radisson Hotel Group đầu tư hoặc hợp tác vận hành toạ lạc tại những vị trí đẹp, gần sân bay, thành phố hoặc các địa điểm du lịch nổi tiếng. Thương hiệu tham gia thị trường bất động sản và nghỉ dưỡng Việt Nam giữa năm 2018 với tư cách đơn vị quản lý vận hành khách sạn đẳng cấp 5 sao tại Phú Quốc và Cam Ranh.

Quỳnh Hương