Thứ sáu, 12/7/2019, 18:00 (GMT+7)

Tập đoàn IPPG nhận giải 'nơi làm việc tốt nhất châu Á'

Doanh nghiệp được vinh danh tại hạng mục "Best companies to work for in Asia" do Tạp chí nhân sự HR Asia trao tặng.

55 doanh nghiệp Việt Nam giành giải "HR Asia - Best companies to work for in Asia năm 2019" do tạp chí HR Asia vinh danh tại TP HCM. Trong đó, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương - IPPG và công ty thành viên DAFC nằm trong danh sách này. Các doanh nghiệp nhận giải từ HR Asia. IPPG và công ty thành viên DAFC vượt qua các tiêu chí về văn hóa và môi trường làm việc, chính sách nhân sự, cam kết và mức độ hài lòng trong công việc, cơ hội để phản triển và thăng tiến. Giải thưởng được bầu chọn dựa trên khảo sát các công ty thuộc 24 lĩnh vực khác nhau tại khu vực châu Á. Bên cạnh đó, HR Asia thực hiện việc khảo sát chuyên sâu với giám đốc điều hành, giám đốc nhân sự tại các công ty này để hiểu rõ hơn các chính sách nhân sự, thông tin về tuyển dụng, nghỉ việc và các yếu tố mang tính chiến lược để xây dựng môi trường làm việc tốt. Ông Phillip Nguyễn - Phó tổng giám đốc và bà Tôn Nữ Dương Thành - Giám đốc nhân sự tập đoàn tại lễ trao giải. Ông Phillip Nguyễn - Phó tổng giám đốc IPPG cho biết, giải thưởng minh chứng cho thành công của tập đoàn và các công ty thành viên trong mảng nhân sự đồng thời khẳng định nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của con người và cộng đồng nhân sự, góp phần phát triển và mở rộng tập đoàn. Bà Lê Thị Mai Trang - Giám đốc nhân sự công ty thành viên DAFC lên nhận giải thưởng Hiện tại, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như phân phối độc quyền của hơn 100 thương hiệu thế giới, đầu tư quản lý trung tâm thương mại và hơn 1.000 cửa hàng bán lẻ cao cấp. Bên cạnh đó, đơn vị còn tham gia đầu tư nhà ga quốc tế Cam Ranh và kinh doanh chuỗi cửa hàng miễn thuế tại các sân bay khắp cả nước. Trung bình hàng năm, đơn vị thực hiện nộp ngân sách nhà nước 1.950 tỷ đồng và tạo công văn việc làm cho hơn 25.000 lao động trong nước. Tâm Anh