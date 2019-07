Công trình Hà Nội Golden Lake (B7 Giảng Võ Hà Nội) vừa cất nóc ngày 27/7, chủ đầu tư dự kiến sẽ vận hành vào tháng 4 năm sau.

Tập đoàn Hòa Bình cho biết đây là một trong 3 siêu dự án dát vàng 7 sao của tập đoàn ra mắt giai đoạn 2019-2020 gồm: Hà Nội Golden City (31 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) và Hội An Golden Sea (bãi biển An Bàng, Hội An, Quảng Nam) và tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Hà Nội Golden Lake (B7 Giảng Võ, Hà Nội).

Hà Nội Golden Lake cao 25 tầng, tọa lạc tại vị trí "vàng" B7 phường Giảng Võ, quận Ba Đình, nhìn ra hồ Thành Công, 3 mặt giáp đường là: phố Nam Cao - phía Nam giáp, đường Trần Huy Liệu - phía Tây giáp và phía Bắc là đường nội bộ. Dự án có tầm nhìn toàn cảnh hồ Giảng Võ.

Điểm nổi bật của dự án là được dát vàng từ ngoài vào trong. Không chỉ toàn bộ mặt ngoài công trình được ốp gạch phủ vàng mà các chi tiết lan can, chỉ, phào, cột, nội thất các tầng dịch vụ và sảnh khách sạn cùng các trang thiết bị nhà vệ sinh; dụng cụ ăn uống đều dát vàng; bể bơi vô cực bốn mùa trên mái nhà phủ vàng 24K.

Lãnh đạo Hòa Bình làm thủ tục đổ bê tông tại công trình hôm 27/7.

Theo ông Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Bình, hiện thế giới có nhiều công trình dát vàng nhưng đa phần tập trung từng hạng mục như nội thất, hành lang, cầu thang... không nhiều dự án dát từ ngoài vào trong. Tại Hà Nội Golden Lake gạch ốp lát bên ngoài toà nhà được phủ vàng tinh khiết 24K, bên trong cũng dát vàng toàn bộ.

"Hòa Bình mất hơn 10 năm thử nghiệm công nghệ dát vàng. Gạch phủ vàng 24K của chúng tôi sản xuất chống được tia cực tím và giúp ngôi nhà tiết kiệm năng vì hấp thụ nhiệt ít hơn tối thiểu từ 3-5 độ so với gạch thông thường. Các viên gạch phủ vàng có thể vĩnh cửu với thời gian, thậm chí ngâm trong axit mà không phai màu", ông Đường tiết lộ.

Điểm nổi bật khác tại dự án này là bể bơi vô cực bốn mùa dát vàng trên nóc Hà Nội Golden Lake ở độ cao khoảng 90m.

Về thiết kế và thi công, chủ đầu tư cho biết công trình sử dụng kỹ thuật tiên tiến, hiện đại bậc nhất. Với 4 tầng hầm gồm: tầng một có chức năng để ôtô, siêu thị; tầng 2 dành để xe máy; tầng 3, 4 trang bị hệ thống nâng xe tự động 5 tầng công nghệ hiện đại nhập khẩu từ các nước tiên tiến và 25 tầng nổi thiết kế không gian sang trọng, hiện đại.

Theo đó, từ tầng một đến tầng 5 là không gian tổ chức sự kiện rộng khoảng 5.000m2; không gian nhà hàng phục vụ các món ăn Âu, Á với các dụng cụ đựng thức ăn và đồ uống đều được dát vàng. Bên cạnh đó là các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, spa, phòng tập gym, bể sục, bể vầy... Từ tầng 5 đến tầng 25 là diện tích cho 378 căn với hơn 440 phòng ngủ 7 sao với các phòng suite Hoàng gia và phòng tổng thống, phòng hội nghị...Dự án đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về xây dựng và tiết kiệm điện năng như kết cấu toà nhà bền vững có thể chống được động đất cấp 8; kính hộp cách âm, cách nhiệt.

Đội ngũ kỹ sư của Hòa Bình trên nóc tòa Hà Nội Golden Lake.

Chủ đầu tư tiết lộ, do các hạng mục dát vàng có tổng diện tích khoảng 5.000m2 nên giá trị xây dựng các toà nhà cao hơn 25% so với những toà nhà tiêu chuẩn 5 sao khác. "Tuy nhiên, do chủ đầu tư vừa thiết kế, vừa thi công và quản lý nên tiết kiệm được chi phí đầu tư mà vẫn duy trì được tiêu chuẩn xây dựng cao cấp nhất và giá bán cạnh tranh", lãnh đạo tập đoàn khẳng định.

Hà Nội Golden Lake cách trung tâm chính trị Ba Đình 5-10 phút; từ Hồ Gươm, phố cổ Hà Nội di chuyển tong khoảng 10 phú nên thuận tiện về giao thông và thừa hưởng toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng tiện ích sẵn có ở khu vực lân cận như trường học, bệnh viện, công sở, văn phòng làm việc.

Chia sẻ thêm lý do chọn ngày cất nóc, ông Nguyễn Hữu Đường cho biết bản thân là một cựu chiến binh nên 27/7 là ngày ý nghĩa của ông và công ty.

Hiện dự án được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo hoàn thành vào quý IV/2010 đúng giải đua xe công thức 1 đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội. Tập đoàn xem đây là cơ hội để nhiều khách hàng Việt Nam và thế giới biết đến dự án dát vàng tại Hà Nội.

Khi vận hành, Hà Nội Golden Lake được gắn thương hiệu Dolce của Wyndham. Hòa Bình đã ký kết hợp đồng quản lý Hà Nội Golden Lake và Hội An Golden Sea với Tập đoàn Wyndham (Mỹ) năm 2018. Đây là tập đoàn khách sạn lớn hiện quản lý gần 9.000 khách sạn, với hơn 660.000 phòng tại 66 quốc gia với 15 nhãn hiệu khác nhau như: Dolice Hotel and Resort, Baymont Inn & Suite, Wyndham Legend...

Phối cảnh tổng thể dự án dát vàng Hà Nội Golden Lake nhìn từ hướng hồ Giảng Võ.

Từ một tổ hợp sản xuất của thương bệnh binh, trải qua 32 năm xây dựng và phát triển, lúc này tập đoàn có hơn 2.000 lao động, trong đó phần lớn là thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh và con em các gia đình chính sách. Hòa Bình tham gia đầu tư và kinh doanh hầu hết các lĩnh vực như công nghiệp thực phẩm, công nghiệp nặng, tiêu dùng, thương mại, xây dựng...

Dấu ấn của thương hiệu trên thị trường bất động sản là tháp đôi quốc tế Hòa Bình cao 22 tầng trên đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội vận hành năm 2006 chỉ sau 2 năm doanh nghiệp này lấn sân sang lĩnh vực xây dựng.Năm 2010, dự án chung cư cao cấp Hòa Bình Green Apartment cao 25 tầng hoàn thành và năm 2014, tổ hợp căn hộ dát vàng Hòa Bình Green City với hơn 1.200 căn hộ và trung tâm thương mại đưa vào sử dụng.

Năm 2017, Hòa Bình khánh thành tổ hợp Hòa Bình Green Đà Nẵng phục vụ tuần lễ cấp cao APEC tổ chức tại Đà Nẵng đầu tháng 11/2017. Dự án có diện tích xây dựng 3.800m2, cao 29 tầng với tổng cộng 1.824 phòng khách sạn, căn hộ tiêu chuẩn 6 sao dát vàng nhiều hạng mục. Với dự án này, Hòa Bình đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao chứng nhận tổ hợp căn hộ khách sạn có bể bơi vô cực dát vàng 24K cao và lớn nhất Việt Nam".

Thanh Thư