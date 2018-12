FLC Tropical City Ha Long là dự án trọng điểm tiếp theo của FLC tại Quảng Ninh, sau thành công của quần thể nghỉ dưỡng FLC Hạ Long đang chuẩn bị khánh thành trong cuối năm nay.

Nằm trên diện tích đất gần 88 ha tại phường Cao Xanh - Hà Khánh, dự án sở hữu vị trí "nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ" khi phía Tây Nam, Đông Nam hướng núi, còn phía Tây Bắc tiếp giáp sông Diễn Vọng với tầm nhìn thẳng ra vịnh Cửa Lục. Lợi thế này giúp dự án có không gian xanh, phong thủy tốt.

FLC Tropical City Ha Long sở hữu vị trí đắc địa.

FLC Tropical City Ha Long cách trung tâm thành phố khoảng 6 km, đồng thời tiếp giáp các trục đường huyết mạch như quốc lộ 1B, quốc lộ 18, đường vành đai phía Bắc, đường Trần Phú; gần đường rẽ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long (từ Hoành Bồ) hay nút thắt giao thông của Hạ Long (ngã tư Loong Toòng). Từ đây, cư dân có thể di chuyển dễ dàng sang các khu vực xung quanh.

Hệ sinh thái "all in one" đa tiện ích

Với tổng mức đầu tư 8.000 tỷ đồng, FLC Tropical City Ha Long sở hữu hơn 2.600 căn shophouse, liền kề và gần 1.100 căn chung cư. Được tư vấn thiết kế bởi Humphreys & Partners Architects - một trong những công ty thiết kế kiến trúc hàng đầu tại Mỹ, dự án có 4 mảnh ghép phân khu, lấy cảm hứng từ những thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng trên thế giới.

Trong đó, Hawaii Seaside mang không gian sống hiện đại với tiện ích đồng bộ, tiện nghi; Botanic Garden như "lá phổi xanh" của toàn khu; Palm Village có những dãy cọ thẳng tắp như một biểu tượng của Hạ Long thu nhỏ và Bali Forest đặc trưng bởi không gian sống sôi động, trẻ trung.

Dự án tích hợp trên 50 tiện ích như khách sạn, spa, khu lễ hội và bể bơi ngoài trời, club house, hệ thống trường liên cấp chất lượng cao... với mục tiêu trở thành khu đô thị đáng sống của thành phố.

Đô thị trẻ đáp ứng quy hoạch mới của Hạ Long

Tiếp tục lựa chọn Hạ Long cho dự án trong điểm tiếp theo, Tập đoàn LFC đánh giá cao khả năng phát triển của thành phố ven biển này. Chủ đầu tư kỳ vọng, dự án sẽ đáp ứng quy hoạch mới của thành phố Hạ Long.

Theo quy hoạch, Hạ Long sẽ phát triển theo hướng bền vững, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Điều này sẽ có tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản bởi trong bán kính vài km từ trung tâm thành phố, số lượng quỹ đất đủ rộng, có chi phí hợp lý để xây dựng các đô thị kiểu mẫu không còn nhiều. Do đó, các nhà đầu tư có xu hướng chuyển dịch ra vùng ven.

Trong đó, khu Cao Xanh - Hà Khánh là một trong các khu vực thu hút nhà đầu tư nhờ quỹ đất rộng, vị thế đẹp và đang phát triển đồng bộ cả về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Khi hầm đường bộ xuyên vịnh Cửa Lục được hoàn thiện, FLC Tropical City Halong sẽ trở thành là tâm điểm của toàn thành phố.

Dự án hầm đường bộ xuyên vịnh Cửa Lục rút ngắn thời gian di chuyển từ Bãi Cháy đến Hòn Gai

"FLC Tropical City Ha Long sẽ tiếp tục bổ sung vào chuỗi các dự án khu đô thị kiểu mẫu thành công của Tập đoàn FLC tại Hà Nội, Thanh Hóa và Bình Định, đồng thời sớm trở thành điểm sáng đầy triển vọng tại một trong những thị trường bất động sản sôi động nhất của Việt Nam", một nhà đầu tư nhận định.

Sự kiện Kickoff dự án FLC Tropical City Ha Long sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế của quần thể nghỉ dưỡng FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort vào ngày 25/11, dự kiến thu hút hơn 1.000 người tham dự.

Tâm Anh