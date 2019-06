Sau Wyndham Hotel Group, Best Western, Marriott và Accor Hotel là 3 thương hiệu được tập đoàn này nhắm đến cho 2 tòa tháp còn lại của AEC Dubai Tower.

Tập đoàn APEC cho biết đang làm việc với các thương hiệu Best Western, Marriott và Accor Hotel để lựa chọn đối tác quản lý và vận hành 2 tòa tháp còn lại của dự án AEC Dubai Tower tại Ninh Thuận. Trước đó, chủ đầu tư đã hợp tác chiến lược với đơn vị quản lý khách sạn của Mỹ Wyndham Hotel Group.

Dự án APEC Dubai Tower nằm ngay sát biển Ninh Chữ, thành phố Phan Rang.

Tọa lạc ngay tại thành phố Phan Rang, sát biển Ninh Chữ, APEC Dubai Tower là dự án trọng điểm được phát triển bởi Tập đoàn APEC - nhà phát triển chuỗi condotel 5 sao quốc tế tại Việt Nam.

Dự án gồm 3 tòa cao ốc 45 tầng, 4.000 căn condotel thiết kế linh hoạt và 300 căn shophouse. Đại diện đơn vị cho biết, APEC Dubai Tower có giá trung bình từ 23-28 triệu đồng mỗi m2, tổng giá trị một căn condotel 5 sao từ 800 triệu đồng. Dự án có tổng thầu xây dựng là Coteccons và sẽ hoàn thành trong năm 2021.

APEC Dubai Tower cùng được quản lý, vận hành bởi 3 thương hiệu khách sạn lớn trên thế giới. Một trong số đó là Wyndham Hotel Group - tập đoàn khách sạn đã có mặt tại 66 quốc gia, với 15 nhãn hiệu khác nhau như Dolice Hotel and Resort, Baymont Inn & Suite, Wyndham Legend... và đội ngũ nhân viên gồm 40.000 người.

Wyndham đã là đối tác chiến lược của Tập đoàn APEC từ cuối năm 2018 để quản lý vận hành các dự án như APEC Dubai Tower, chuỗi APEC Mandala Wyndham tại Mũi Né, Phú Yên, Hải Dương và tại Huế.

Hiện Tập đoàn APEC đang làm việc với các thương hiệu Best Western, Marriott và Accor Hotel để quản lý và vận hành 2 tòa tháp còn lại.

Trong đó, Best Western International là một trong những chuỗi khách sạn nổi tiếng nhất thế giới với gần 4.200 khách sạn và hơn 300.000 phòng trên toàn cầu, được biết đến với các dự án khách sạn siêu sang tại khu vực Trung Đông như Best Western Premier Hotel Deira Dubai hay Best Western Plus Doha.

Mariott International là thương hiệu khách sạn có số lượng phòng là 1,3 triệu phòng trên toàn cầu. Sau thương vụ thâu tóm Starwood với trị giá 12,2 tỷ USD, tập đoàn Marriott International đã trở thành chuỗi khách sạn lớn nhất thế giới. Hiện tập đoàn sở hữu 30 thương hiệu với hơn 7.000 khách sạn tại 131 quốc gia và vũng lãnh thổ.

Accor Hotels cũng là tập đoàn sở hữu rất nhiều thương hiệu khách sạn nổi tiếng trên thế giới như Sofitel, Novotel hay Pullman. Accor Hotels hiện diện tại 100 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 250.000 nhân viên, với hơn 4.200 khách sạn thuộc chuỗi quản lý và khoảng 570.000 phòng.

APEC Dubai Tower được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển du lịch Ninh Thuận.

Đại diện Apec Group cho biết, theo dự kiến, tới giai đoạn 2020 - 2025, tập đoàn sẽ phát triển hàng chục nghìn phòng khách sạn 5 sao quốc tế tại Việt Nam, mang tới một một mô hình kinh doanh"mua một, sở hữu chuỗi" cho các nhà đầu tư.

Phong Vân