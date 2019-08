Doanh nghiệp nguyên cứu nhiều sản phẩm giúp điều trị các bệnh liên quan đến sinh lý, gan, thận, tiêu hóa, bài tiết, xương khớp...

Được thành lập từ năm 2008, Công ty TNHH Tâm Minh Đường mở phòng chẩn trị Y học cổ truyền Tâm Minh Đường đầu tiên tại số 138 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tâm Minh Đường có bề dày kinh nghiệm trong việc áp dụng các bài thuốc, liệu pháp Đông Y để điều trị bệnh.

Sau một năm đi vào hoạt động, Tâm Minh Đường tiếp tục mở thêm cơ sở thứ 2 mang tên phòng chẩn trị Y học cổ truyền An Dược tại quận Bình Thạnh, TP HCM. Bước tiến này giúp cho Tâm Minh Đường có thể tiếp cận và phục vụ tốt hơn cho cả bệnh nhân ở khu vực miền Nam.

Năm 2013, Tâm Minh Đường chuẩn hóa vườn trồng dược liệu riêng và bắt tay chiến lược với Trung tâm trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội (dưới sự giám sát của Bộ Y tế). Năm 2015, nhà thuốc có 55 chuyên gia, bác sĩ và cố vấn dày dặn kinh nghiệm.

Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, thương hiệu Tâm Minh Đường đã nghiên cứu và áp dụng thành công nhiều dịch vụ, sản phẩm Đông y điều trị bệnh. Hiện tại, Tâm Minh Đường cung cấp đầy đủ liệu pháp khám chữa bệnh từ cơ bản đến chuyên sâu như xem mạch, châm cứu, day ấn huyệt...

Doanh nghiệp này cũng phát triển nhiều sản phẩm giúp điều trị các bệnh liên quan đến sinh lý, gan, thận, tiêu hóa, bài tiết... và chủ chốt là bài thuốc chữa bệnh xương khớp mang tên An Cốt Nam.

Khát vọng đưa dược liệu Việt Nam vươn tầm thế giới

Hiện nay, bệnh cột sống nói chung và thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm nói riêng là một trong những nguyên nhân gây tàn tật hàng đầu trên toàn cầu. Dù y học đã đưa ra hàng loạt giải pháp cho tình trạng này, kết quả thu được hầu hết được không đáp ứng mong muốn của bệnh nhân.

Từ các thảo dược thiên nhiên, Phòng chẩn trị y học cổ truyền Tâm Minh Đường đã nguyên cứu và ra mắt bài thuốc An Cốt Nam hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến xương khớp.

Bài thuốc An Cốt Nam.

Dựa trên hai bài thuốc cổ phương là Độc Hoạt Tang Ký Sinh và Quyên Tý Thang, An Cốt Nam được gia giảm thêm những vị thuốc đặc biệt như Sâm Ngọc Linh, Bý Kỳ Nam... Đây là 2 dược liệu nổi tiếng, chứa nhiều hoạt chất tốt cho xương khớp, cần một thời gian dài sinh trưởng và phát triển,

Để giải quyết nhược điểm của những phương pháp thông thường, An Cốt Nam không chỉ tập trung vào việc giảm đau mà còn giải quyết tận gốc vấn đề bằng cách cải thiện lưu thông máu, chống viêm, giải độc, giảm áp lực đĩa đệm, loại bỏ khối thoát vị và giải phóng dây thần kinh bị chèn ép.

Thuốc được bào chế dưới dạng sắc sẵn với quy trình vệ sinh khép kín, tiện lợi cho việc sử dụng. An Cốt Nam không bán đại trà trên thị trường mà căn cứ vào từng thể trạng của bệnh để đưa ra liều lượng và lời khuyên thích hợp.

Bệnh nhân thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau mỏi lưng... sẽ sử dụng An Cốt Nam kết hợp thêm cao dán, vật lý trị liệu và bài tập chuyên biệt tại nhà để đem lại hiệu quả chuyên sâu và nhanh hơn.

Tại Việt Nam, An Cốt Nam là một trong những sản phẩm quen thuộc đối với nhiều bệnh nhân xương khớp trên cả nước. Trước đó, thông tin về phương pháp điều trị bệnh cột sống bằng An Cốt Nam đã xuất hiện trên Đài truyền hình HTV9. Năm 2017, chương trình "Sống khỏe mỗi ngày" trên VTV2 cũng chia sẻ về hiệu quả của bài thuốc.

An Cốt Nam xuất hiện trên Reuters Plus.

Công ty TNHH Tâm Minh Đường cũng vừa giới thiệu sản phẩm An Cốt Nam ra nước ngoài trên trang Reuters Plus. Trong bài viết, doanh nghiệp nhấn mạnh các thông tin về nguồn gốc, công dụng của An Cốt Nam đối với bệnh xương khớp.

Chi tiết liên hệ: Website: ancotnam.net Miền Bắc: Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Tâm Minh Đường Giấy phép hoạt động: 595/SYT-GPHĐ Địa chỉ: 138 Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội Điện thoại: 0983.34.0246 Miền Nam: Phòng chẩn trị Y học cổ truyền An Dược Giấy phép hoạt động: 03876/SYT-GPHĐ Địa chỉ: 325/19 đường Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, TP HCM. Điện thoại: 0903.876.437

(Nguồn: Công ty TNHH Tâm Minh Đường)