Ba năm liên tiếp tập đoàn được xướng tên trong Top 10 công ty uy tín ngành bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng do Vietnam Report công bố.

Đại diện Tập đoàn CEO cho biết, giải thưởng khẳng định nỗ lực cho doanh nghiệp trong những năm qua, hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản.

Sau 17 năm hoạt động, Tập đoàn CEO lấy bất động sản và bất động sản nghỉ dưỡng là hai trong số 5 ngành kinh doanh mũi nhọn, tích cực đầu tư phát triển các vùng đất hoang sơ thành những khu đô thị phức hợp, tổ hợp du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế... Hiện, tập đoàn sở hữu chuỗi 16 dự án bất động sản tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tập đoàn CEO được vinh danh Top 10 chủ đầu tư bất động sản Việt Nam uy tín.

Là một trong những nhà đầu tư lớn tại thị trường Phú Quốc, Tập đoàn CEO có 3 khu nghỉ dưỡng 5 sao mang thương hiệu quốc tế đã đi vào hoạt động tại đảo Ngọc là Novotel Phu Quoc Resort, Novotel Villas, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc. Các dự án cung cấp hơn 1.500 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao cho thị trường du lịch.

Bên cạnh đó, Tập đoàn CEO cũng cung cấp ra thị trường gần 1.000 sản phẩm nhà phố thương mại và biệt thự tại 2 dự án khu đô thị trong điểm khu vực phía Bắc. Đó là Sunny Garden City (Sài Sơn, Hà Nội) và phân kỳ 2-3 dự án River Silk City - Sông Xanh (thành phố Phủ Lý, Hà Nam).

Doanh nghiệp hướng đến mục tiêu năm 2021 đạt một triệu m2 sàn xây dựng, cung ứng 3.000-5.000 phòng nghỉ dưỡng tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Bên cạnh đó, Tập đoàn CEO sẽ tập trung nguồn lực chính cho dự án tại Vân Đồn (Quảng Ninh), sẵn sàng đón khách vào tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City.

Với quy mô 358ha tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, Sonasea Vân Đồn Harbor City là dự án khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, phát triển đồng bộ các sản phẩm lưu trú, vui chơi, giải trí theo mô hình "All in One" - mọi trải nghiệm trong một điểm đến giải trí đẳng cấp.

Trong năm nay, Tập đoàn CEO sẽ triển khai và tung ra thị trường phân khu nhà phố thương mại Singapore Shoptel. Tuyến phố du lịch sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị với sự xuất hiện của những quán cà phê view vịnh Bái Tử Long hay các nhà hàng sang trọng, các hoạt động giải trí trên khu phố đi bộ... Dự kiến, Singapore Shoptel sẽ được mở bán vào quý II/2019.

Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City có quy mô 358ha do Tập đoàn CEO đầu tư tại Quảng Ninh.

Doanh nghiệp đang từng bước hoàn thiện hợp phần Sonasea Vân Đồn Complex, tạo nền tảng dịch vụ cho du lịch Vân Đồn bứt phá. Đây là khu nghỉ dưỡng quy mô hơn 1.000 phòng đầu tiên trên thế giới được vận hành bởi tập đoàn quản lý khách sạn danh tiếng Accor dưới mô hình "3 thương hiệu một điểm đến đẳng cấp 5 sao" bao gồm Pullman, Novotel Suites và Ibis Style.

"Tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng tại các địa phương có tiềm lực du lịch lớn như Phú Quốc, Quảng Bình, Nha Trang, Cần Thơ... phát triển và kinh doanh các sản phẩm bất động sản mang lại doanh thu ổn định như bất động sản đô thị - nhà ở, bất động sản văn phòng", lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định.

Top 10 chủ đầu tư bất động sản Việt Nam uy tín là kết quả nghiên cứu độc lập của Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report). Theo ban tổ chức, các kết quả nghiên cứu và trao giải được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan.

Bảng xếp hàng đánh giá theo năng lực tài chính, uy tín truyền thông, khảo sát chuyên gia trong ngành, cư dân đang sinh sống và làm việc tại các thành phố lớn về mức độ hài lòng với các sản phẩm, dịch vụ bất động sản. Các doanh nghiệp còn được khảo sát về tình hình hoạt động, số lượng dự án, tiến độ bàn giao... trong năm 2018-2019.

Tâm Anh