Hà Nội Tập đoàn Sunshine Group vừa tổ chức lễ mở bán tòa nhà G3 thuộc dự án Sunshine Garden với sự tham gia của đông đảo khách hàng.

Theo bà Đào Nguyệt Minh - Giám đốc dự án Sunshine Garden - nhiều giao dịch được chốt thành công ngay trong lễ ra mắt tòa G3. Các căn hộ tại tòa này có 3-4 phòng ngủ, tầm nhìn đẹp, phù hợp cho những ai đang cần không gian sống xanh hiện đại, đủ công năng và diện tích lớn cho các thành viên trong đại gia đình.

Bà Đào Nguyệt Minh chia sẻ với khách hàng tại lễ ra mắt tòa G3 Sunshine Garden.

Ngoài ra, một trong điểm cộng của Sunshine Garden chính là tiến độ sắp hoàn thiện của công trình. Hiện khách mua căn hộ có thể xác định và kiểm chứng về chất lượng công trình thực tế như thế nào.

"Dự án sắp vào giai đoạn bàn giao nên đây sẽ là cơ hội cho khách hàng, đồng thời khách mua sẽ không phải đợi lâu để có thể nhanh chóng dọn về sinh sống", đại diện chủ đầu tư nói.

Tham dự lễ ra mắt tòa G3, khách hàng không chỉ được cung cấp thông tin chi tiết về căn hộ, mà còn trực tiếp tham quan căn hộ mẫu, quan sát các căn hộ cụ thể và trải nghiệm không gian sống xanh tại Sunshine Garden.

Khách hàng quan tâm và đặt mua dự án Sunshine Garden ngay tại lễ ra mắt tòa G3.

Chị Bích Hà, một khách hàng đến từ quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết do tình trạng không khí ô nhiễm, gia đình chị đang tìm kiếm một căn hộ gần khu trung tâm và có không gian sống trong lành, nhiều cây xanh.

"Căn hộ ở tòa G3 của dự án Sunshine Garden là nơi đáp ứng mọi yêu cầu của tôi", chị Hà chia sẻ.

Tại sự kiện, Tập đoàn Sunshine Group dành nhiều phần quà giá trị đến các khách hàng may mắn với tổng trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng. Chủ đầu tư còn áp dụng chính sách bán hàng ưu đãi cho khách mua căn hộ như tặng gói dịch vụ quản lý trong 2 năm và gói nội thất rời trị giá 250 triệu đồng. Khách hàng được ngân hàng đối tác của Sunshine Group hỗ trợ cho vay lên đến 75% giá trị căn hộ, trong thời gian 25 năm kể từ khi giải ngân. Với khoản vay nói trên, khách mua được hỗ trợ lãi suất 0% đến ngày 30/6/2020.

Không gian sống tiện ích

Với tổng diện tích lên tới 12.810m2 và dành 40% diện tích cho cảnh quan xanh, Sunshine Garden tựa như một khu vườn đẹp giữa lòng phố thị. "Khu vườn xanh" ấy còn nằm ở vị trí đắc địa khi chỉ cách hồ Hoàn Kiếm 4km, tiệm cận với các trục đường huyết mạch của thủ đô như đường vành đai 2 và trục Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên - Tam Trinh.

Căn hộ thuộc tòa G3 của Sunshine Garden có diện tích 113-143 m2, phù hợp với khách hàng là hộ gia đình. Mỗi căn hộ có thiết kế theo phong cách châu Âu, rộng rãi và tiện nghi với đầy đủ phòng ăn, phòng khách, phòng bếp, ban công và cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên, mở rộng tầm nhìn ra những khu vườn xanh mát.

Vật liệu và thiết bị sử dụng trong căn hộ được Sunshine Group lựa chọn từ những thương hiệu hàng đầu châu Âu, mang đến không gian sống sang trọng cho gia chủ.

Sunshine Garden - không gian sống xanh giữa Hà thành sôi động.

Ngoài thiết kế tinh tế, độc đáo, khác biệt, các cư dân Sunshine Garden còn có cơ hội trải nghiệm các tiện ích cao cấp, khép kín, mọi thứ trong tầm tay, như: hệ thống shophouse ngay dưới chân tòa nhà, thư viện cộng đồng, trường mầm non Sunshine Maple Bear, S’cafe, S’Fitness & Spa, siêu thị Sunshine Mart...

Sunshine Garden cho ra đời hệ sinh thái "all in one" (tất cả trong một) với nền tảng công nghệ 4.0, phục vụ mọi nhu cầu của cư dân với các ứng dụng như: Sunshine App (quản lý tòa nhà), Sunshine Cab (dịch vụ gọi xe sang), Sunshine Service (dịch vụ giặt là, đưa đón trẻ, thuê giúp việc), Sunshine Pay (ví điện tử)...

Dự án đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến sẽ bàn giao căn hộ cho khách hàng vào quý IV năm nay.

Thông tin chi tiết về dự án Sunshine Garden, liên hệ: Hotline: 08 6861 0222 Website: http://garden.sunshinegroup.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/SunshineGardenAD2

(Nguồn: Sunshine Garden)