Dự án có tiện ích cao cấp, không gian sống xanh, an ninh đa lớp, đáp ứng tiêu chí của khách hàng giàu có tại Việt Nam hiện nay.

Đầu năm 2019, hãng nghiên cứu Wealth-X đã công bố báo cáo về người giàu thế giới - High Net Worth Handbook 2019 có tổng tài sản từ một đến dưới 30 triệu USD. Theo đó, Việt Nam nằm trong top 10 nền kinh tế sẽ có tốc độ tăng trưởng người giàu nhanh nhất thế giới giai đoạn 2018-2023, với 10,1% mỗi năm.

Tầng lớp thượng lưu gia tăng kéo theo nhu cầu sống tiệm cận với tiêu chuẩn thế giới. Các chuyên gia cho rằng, nếu như trước đây, quan niệm "vị trí" là yếu tố hàng đầu khi mua nhà thì nay một căn hộ cao cấp, tiện nghi và an toàn trở thành ưu tiên của giới siêu giàu.

Sunshine City Sài Gòn, một trong những dự ăn căn hộ cao cấp có mức đầu tư lớn tại TP HCM.

Tại một số dự án, chủ đầu tư đặc biệt lưu ý tới tiến độ xây dựng, cơ sở hạ tầng, tiện ích đầy đủ. Đây là những yếu tố tiên quyết trong việc thu hút người mua. Bên cạnh đó, với sự bùng nổ của công nghệ, những tiện ích 4.0 là điều không thể thiếu trong mỗi căn hộ hạng sang. Các tiện ích này thay đổi một cách toàn diện không gian sống đẳng cấp.

TP HCM với lượng người nước ngoài đến sinh sống và làm việc, phân khúc căn hộ cao cấp và siêu sang được chuyên gia đánh giá có mức hấp thụ tốt. Khách hàng có nhu cầu về dòng sản phẩm cao cấp với những đòi hỏi khác biệt.

Để đáp ứng nhu cầu về không gian sống của giới nhà giàu, Sunshine Group đã đầu tư dự án Sunshine City Sài Gòn. Dự án hướng tới mô hình một căn hộ thông minh, cùng hệ sinh thái "smart living" đẳng cấp.

Tọa lạc tại quận 7, một trong những khu vực tập trung nhiều giới nhà giàu ở TP HCM, Sunshine City Sài Gòn sở hữu thiết kế tỉ mỉ, chọn lọc trong từng chi tiết. Tổng mức đầu tư lên tới 10.000 tỷ đồng. Dự án được đầu tư các tiện ích không gian sống, nhằm mang lại cho chủ nhân căn hộ cuộc sống thượng lưu, tiêu chuẩn chất lượng 5 sao như các khu resort.

Không gian sống trong lành với nhiều cây xanh và mặt nước tại Sunshine City Sài Gòn.

Chủ đầu tư thiết kế vườn treo xen kẽ trên các tầng cao của một số tòa căn hộ. Với xu hướng sống xanh như hiện nay, hệ thống vườn treo này sẽ giúp hài hòa không gian sống và là giải pháp để tiết kiệm năng lượng. Sunshine Group có riêng một khu vườn tại hành lang chung.

Khách ghé thăm Sunshine Group được giám sát qua hệ thống an ninh đa lớp từ cổng chào tới lễ tân tòa nhà. Hệ thống camera an ninh, thang máy nhận diện khuôn mặt và hệ thống chuông hình kỹ thuật số đảm bảo an ninh căn hộ. Hệ thống đa lớp an ninh tích hợp với công nghệ có thể nhận diện khuôn mặt, phát hiện kẻ lạ đột nhập.

Thêm vào đó, hệ thống cửa ra vào sử dụng thương hiệu cửa nổi tiếng châu Âu, có tác dụng chống cháy, chống ồn đảm bảo an toàn trong các trường hợp xấu như hỏa hoạn. Đặc biệt, mặt ngoài tòa nhà sử dụng hệ kính LowE chống nóng, chống tia cực tím đảm bảo không gian sống chan hòa với thiên nhiên và tốt cho sức khỏe của chủ nhân mỗi căn hộ.

Mỗi cư dân dự án có một thẻ thông minh tích hợp tiện ích trong khu căn hộ, cho phép cư dân ra vào tòa nhà cũng như các không gian công cộng. Thẻ tích hợp chức năng mua sắm, chi tiêu như một thẻ ngân hàng.

Ứng dụng điều khiển tiện ích căn hộ trên di động.

Trên di động cá nhân, cư dân có thể điều khiển các thiết bị trong căn hộ thông qua ứng dụng smart home tiện lợi. Ứng dụng tích hợp các phần dịch vụ, thông tin liên lạc trực tiếp với chủ đầu tư, đơn vị quản lý.

Thông qua ứng dụng, cư dân dễ dàng tương tác, sử dụng các dịch vụ tiện ích như đỗ xe thông minh, báo sửa chữa, gọi giúp việc, dọn vệ sinh, đặt các dịch vụ tiện ích, mua sắm tiêu dùng,...

"Chúng tôi kỳ vọng Sunshine City Sài Gòn sẽ kiến tạo nên một phong cách sống mới tại TP HCM, một trong những thành phố năng động trong khu vực, nơi tập trung nhiều các doanh nhân, giới nhà giàu nhất tại Việt Nam", đại diện chủ đầu tư Sunshine City Group nói.

Thành Dương