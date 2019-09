Ngày 7/9, sự kiện ra mắt dự án Sun Grand City New An Thoi sẽ được tổ chức tại Hà Nội và TP HCM.

Sun Grand City New An Thoi được chủ đầu tư Sun Group khẳng định là tâm điểm của hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí ở Nam Phú Quốc. Bằng sự kết hợp giữa lối thiết kế thông minh, đa tiện ích của các căn nhà phố hiện đại với quy hoạch đô thị tỉ mỉ, khu đô thị sẽ tạo diện mạo cộng đồng văn minh trên đảo Ngọc.

Dự án xây dựng trên diện tích 35ha có chức năng của một khu đô thị với đầy đủ các tiện ích về sinh hoạt gia đình và kinh doanh thương mại. "Mỗi căn nhà phố đều đảm bảo tính pháp lý về sở hữu quyền sử dụng đất đất lâu dài thay vì chỉ 50 năm dành cho kinh doanh, nghỉ dưỡng", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Đội ngũ kiến trúc sư đã tạo nên những căn nhà phố có diện tích đất từ 100-250m2, xây dựng 5 tầng hoàn thiện kiến trúc mặt ngoài, công năng đa dạng, vừa có thể ở và kinh doanh. Phong cách Địa Trung Hải thể hiện thông qua màu sơn cùng hệ thống cửa sổ mái vòm uốn lượn.

Điểm nhấn trong lối kiến trúc của Sun Grand City New An Thoi còn thể hiện trong sự kết hợp giữa không gian sinh hoạt cộng đồng và không gian ở, kinh doanh. Hệ thống công viên mang tên gọi của các vùng đất nhiệt đới như Seta - công viên sở hữu quảng trường âm nhạc Scala Piazza, Riva - công viên bên sông, Pino - công viên rừng thông... được đan cài trong khu đô thị. Mỗi bước chân của cư dân đều tiếp cận với mảng xanh. Bên cạnh đó, không gian rộng lớn của công viên, quảng trường còn trở thành địa điểm diễn ra chuỗi sự kiện cộng đồng, những lễ hội văn hóa địa phương.

Không gian quảng trường tại Sun Grand City New An Thoi.

Sức hút của dự án còn nằm ở vị trí tâm điểm kết nối. Khách du lịch đến vui chơi tại cáp treo Hòn Thơm, tổ hợp giải trí Sun World Hon Thom Natural Park hay trải nghiệm Sun Premier Village Primavera sẽ ghé qua lưu trú tại những căn homestay trong khu đô thị để trải nghiệm văn hóa địa phương, hay sắm cho mình những món đồ thủ công tinh xảo, những quà tặng lưu niệm. Cư dân Sun Grand City New An Thoi khi kinh doanh thương mại sẽ được thụ hưởng lượng khách dồi dào từ cả 3 nguồn: cư dân sống tại khu đô thị, cư dân Phú Quốc, và hàng triệu lượt khách du lịch tới vui chơi, nghỉ dưỡng tại Nam đảo nói riêng và Phú Quốc nói chung.

Với sự kết hợp giữa khu phố thương mại sầm uất và lối sống truyền thống của người dân Phú Quốc được gìn giữ, bảo tồn, Sun Grand City New An Thoi không chỉ đóng vai trò là tâm điểm thương mại cung cấp các dịch vụ lưu trú, mua sắm, giải trí đa dạng cho du khách mà còn trở thành trung tâm văn hóa mới của toàn Phú Quốc.

Các căn nhà phố tại Sun Grand City New An Thoi phù hợp ở và kinh doanh.

Phú Quốc với định hướng trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế đang có sức tăng trưởng du lịch ấn tượng. Theo Sở Du lịch Kiên Giang, riêng trong tháng 8, Phú Quốc có 464.985 lượt khách tham quan du lịch, tăng 4,3% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 44.821 lượt, tăng 4,4% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 557,2 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ.

Song hành với sự tăng trưởng du lịch, hạ tầng giao thông đang được bổ sung hoàn thiện với hệ thống đường cao tốc hiện đại, các đường bay quốc tế kết nối Phú Quốc tới Seoul (Hàn Quốc), Trung Quốc... lần lượt khai trương. Các công trình nghỉ dưỡng, giải trí tỷ đô ở Nam Đảo dần hoàn thiện đưa Phú Quốc trở thành điểm đến của giới giàu có.

Đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh, mảnh ghép của đảo Ngọc - một trong những điểm du lịch tốt nhất châu Á theo đánh giá tháng 6 của CNN sẽ hoàn thiện khi bổ sung khu đô thị đảo, mang đem đến cuộc sống hiện đại, vừa ở vừa kinh doanh dài lâu, với hệ thống hạ tầng, tiện ích đầy đủ. "Sun Grand City New An Thoi ra đời như một sự tất yếu trong chu kỳ phát triển mới của Phú Quốc", đại diện này nói.

Bảo An