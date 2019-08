Sun Grand City New An Thoi có vị trí trung tâm phía Nam đảo Ngọc, sở hữu hạ tầng thông suốt, không gian sống văn minh, đề cao văn hóa bản địa.

Theo đại diện chủ đầu tư Sun Group, Clarke Quay - khu phố sầm uất trải dài bên bờ sông Singapore đã có bề dày lịch sử lên tới 150 năm. Trước đây, Clarke Quay chỉ là làng chài nhỏ. Theo thời gian, thương nhân các nền văn hóa Đông Tây giao thương trên bến dưới thuyền, tạo nên thương cảng sầm uất.

Clarke Quay - khu phố lịch sử thu hút đông khách du lịch tại Singapore.

Đại diện này nhận định Clarke Quay của ngày nay là xứ sở vạn hoa rực rỡ với sự kết hợp giữa nét đẹp truyền thống và lối sống hiện đại. Người dân không chỉ được thỏa mãn nhu cầu về kinh doanh thương mại do du lịch mang đến, mà còn hưởng những dịch vụ và không gian tiện nghi của phố bên sông. Du khách có thể dạo những quán bar, nhà hàng Michelin, khu vui chơi cảm giác mạnh hay tìm hiểu về văn hóa của Singpore thông qua các món ăn, kiến trúc chùa cổ, bảo tàng.

Đánh giá giữa An Thới (Phú Quốc) và Clarke Quay (Singapore) sở hữu những tương đồng về địa thế và tính lịch sử, Sun Group đã kiến tạo khu đô thị Sun Grand City New An Thoi ngay tại trung tâm Nam đảo với mong muốn mang tới cho cư dân đảo Ngọc không gian sống hiện đại. Đồng thời, dòng khách tăng trưởng tới 77,4% so với cùng kỳ 2018, tương ứng với xấp xỉ 3 triệu lượt khách du lịch tới Phú Quốc tính riêng trong 7 tháng đầu năm 2019 cũng sẽ có thể trải nghiệm khu vực đậm văn hóa bản địa.

Sun Grand City New An Thoi sở hữu lối thiết kế không gian đô thị thông minh.

"Mới đây Phú Quốc đã được Kiên Giang xin ý kiến thành lập thành phố. Sức hấp dẫn của đảo sẽ ngày một mạnh mẽ, thu hút cư dân khắp nơi tới an cư, lập nghiệp", đại diện Sun Group nhận định.

Sun Group với kinh nghiệm trong việc phát triển các sản phẩm bất động sản quy mô trên khắp cả nước, đã chọn quy hoạch đô thị thông minh hài hòa giữa thương mại và nhà ở, giữa du lịch và đời sống cá nhân, cộng thêm hậu thuẫn về hệ sinh thái trọn vẹn ở Nam Phú Quốc.

Khu đô thị đề cao lối sống cộng đồng, nhân văn.

Khi hoàn thiện, cư dân khu đô thị sẽ có thể sử dụng các tiện ích hiện đại như hệ thống công viên, sân chơi thể thao, trường học, khu vực y tế... cùng môi trường sống trong lành. Các khu phố trong dự án mang thiết kế Địa Trung Hải phù hợp cho cả ở và kinh doanh.

Trong khi đó, quảng trường âm nhạc nội khu dự án cũng sẽ trở thành nơi thu hút giới trẻ khắp nơi đến tham dự các sự kiện âm nhạc, ẩm thực, nghệ thuật... Đối với đối tượng du khách, Sun Grand City New An Thoi sẽ là nơi họ tìm thấy các cửa hàng sản phẩm thủ công và trò chuyện, khám phá cuộc sống của người dân bản địa.

Bảo An