Vị trí ven hồ Tây luôn được các công ty tư vấn như CBRE hay Savills đánh giá là khu vực có giá trị bất động sản cao nhất thủ đô.

Nếu khu vực phía Nam xuất hiện hàng loạt khu đô thị quy mô lớn bên sông Sài Gòn, hay những dự án khách sạn siêu sang, căn hộ cao cấp ven sông Hàn - Đà Nẵng thì tại Hà Nội, những công trình nằm gần sông thậm chí chỉ cần tầm nhìn hướng sông Hồng thu hút sự quan tâm của không ít khách hàng có tiền.

Một trong những dự án khá đình đám thuộc khu vực trọng điểm giáp sông Hồng đáng kể có D’. Le Roi Soleil do Tập đoàn Tân Hoàng Minh đầu tư. Nổi bật với ưu thế vị trí, quy mô và tầm nhìn kiến tạo, D’. Le Roi Soleil - Quảng An còn là công trình cao tầng đầu tiên trên bán đảo Quảng An được cấp phép bán nhà để ở có sổ đỏ sở hữu vĩnh viễn.

Sông Hồng sẽ tiếp tục nằm trong chiến lược phát triển vĩ mô của thủ đô Hà Nội.

"Đắm mình trong không gian lộng gió sông Hồng cùng cảnh trí Tây Hồ diễm lệ lúc nắng sớm hay phút chiều buông qua khung cửa sổ căn hộ D’. Le Roi Soleil kiến trúc Pháp bên Hồ Tây, gia chủ sẽ cảm nhận được nhiều khoảnh khắc bình yên của cuộc sống", chủ đầu tư cho hay.

Đại diện Tân Hoàng Minh cho biết, không phải tự nhiên mà địa ốc khu vực “cảnh Hồ Tây - gió sông Hồng” có mức giá cao nhất trên thị trường song vẫn được giới đầu tư để mắt. Thực tế, đây cũng là khu vực nằm trong quy hoạch phát triển chiến lược Hà Nội tới năm 2030, tầm nhìn 2050.

Theo đó, địa bàn sông Hồng tiếp tục là trọng điểm trong phát triển hạ tầng và giao thông đô thị, với việc thiết lập trục cảnh quan lấy sông Hồng làm trung tâm thiết chế văn hóa cấp thành phố, quốc gia và quốc tế.

Trước đó, hồi cuối năm ngoái, Chính phủ đã ban hành quyết định về cơ chế đặc thù phát triển đô thị dọc trục Nhật Tân - Nội Bài, ước tính tổng mức đầu tư huy động lên tới trên 30.000 tỷ đồng. Dự kiến sau khi hoàn thành, đô thị Nhật Tân sẽ tạo thêm sức hút đầu tư đa dạng cho khu vực vùng phía Bắc, cũng như tạo đà phát triển mạnh mẽ cho các địa bàn lân cận như Quảng An, Phú Thượng và các vùng tiếp giáp bờ nam sông Hồng và Hồ Tây.

Bên cạnh đó, lợi thế rõ nét nhất của bất động sản khu vực này là dòng chảy sông Hồng cùng một nhánh sông đã rẽ dòng tách đoạn từ ngàn xưa, để lại dấu tích Hồ Tây nhiều linh khí. "Đặc biệt, một mái ấm nằm gần kề mặt Hồ Tây song vẫn tận hưởng được vẻ đẹp và những làn gió sông nhẹ mát quả là chốn an cư lý tưởng, hội tụ tinh hoa của cả “phong” và “thủy”. Đây cũng là lý do để giới đầu tư hoặc khách hàng thượng lưu lựa chọn các dự án ven khu vực ven Hồ Tây", ông cho biết thêm.

Trước đó, 200 căn hộ của dự án được Tân Hoàng Minh ra mắt thị trường hồi cuối tháng 7 vừa qua. Trong đó một số căn hộ Dual-key (chìa khóa đôi) tại D’. Le Roi Soleil cho phép gia chủ mở rộng không gian sinh hoạt cho các đại gia đình đa thế hệ nhưng vẫn muốn có được không gian riêng tư, tách biệt cho từng gia đình nhỏ. Ngoài ra là 120 căn hộ tầm nhìn hướng sông Hồng, giúp các chủ nhân tận hưởng làn gió sông mát dịu ngập tràn, trải nghiệm cuộc sống thượng lưu.

Hiện chủ đầu tư vẫn duy trì chính sách bán hàng ưu đãi dành cho khách mua nhà tại D’. Le Roi Soleil. Theo đó, từ nay đến 30/8, những khách hàng thanh toán ngay 95% giá trị căn hộ sẽ nhận mức chiết khấu trực tiếp 6% trên mỗi hợp đồng mua bán.

Đối với khách mua nhà qua hình thức vay vốn, ngân hàng SHB và Tân Hoàng Minh vẫn dành mức hỗ trợ tối ưu nhất, với mức thanh toán ban đầu 15% giá trị căn hộ sẽ được ký hợp đồng mua bán, ngân hàng cho vay 65% không lãi suất cho tới thời điểm nhận nhà. Các phần thanh toán tiếp sau gồm 15% tiếp theo tại thời điểm dự án cất nóc, 5% cuối cùng khi khách hàng nhận giấy chứng nhận sỡ hữu từ chủ đầu tư.

Thanh Thư