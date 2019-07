Với vị trí gần các di sản thế giới, thiết kế độc đáo, tiện ích đa dạng, dự án hứa hẹn mang đến trải nghiệm tiêu chuẩn quốc tế.

Dự án biệt thự nghỉ dưỡng Fusion Resort & Villas Đà Nẵng vừa ra mắt thị trường vào cuối tháng 6 tại Hà Nội. Sự kiện thu hút hơn 100 khách tham dự và toàn bộ 44 căn biệt thự giai đoạn một đã được giao dịch thành công. Tiếp nối kỷ lục này, dự án sẽ mở bán giai đoạn hai trong thời gian tới.

Một khách hàng tham dự sự kiện mở bán chia sẻ: "Tôi chọn dự án này vì vị trí đắc địa nằm trên cung đường biển Non Nước, ngay cửa ngõ dẫn vào các di sản như Cố đô Huế, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn... Ngoài ra, tôi còn ấn tượng với thiết kế nổi bật cũng như dịch vụ tiện ích cao cấp, nhiều điểm khác biệt so với các dự án trong cùng phân khúc".

Bên cạnh đó, các căn "nhà lều" nối liền khu vườn xanh mát, hồ bơi và lối đi riêng xuống biển là điểm nhấn của khu nghỉ dưỡng. Toàn khu có 85 căn biệt thự từ 1-6 phòng ngủ có diện tích 370-1.718m2 đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng vừa riêng tư vừa gần gũi thiên nhiên của du khách trong và ngoài nước.

Ông Peter Meyer - Giám đốc điều hành Tập đoàn Lodgis, chủ đầu tư dự án Fusion Resort & Villas Đà Nẵng, cho biết doanh nghiệp muốn kiến tạo phong cách sống nghỉ dưỡng kết hợp bầu không khí trong lành và chuỗi dịch vụ 5 sao độc đáo.

"Sức khỏe của cư dân là ưu tiên hàng đầu của Fusion. Chúng tôi luôn cố gắng mang những khoảnh khắc thư giãn đến cho cư dân, du khách trải nghiệm tại đây", ông Peter Meyer nhấn mạnh.

Khu phức hợp nghỉ dưỡng Fusion Resort & Villas Đà Nẵng hứa hẹn trở thành "ngôi nhà mơ ước" của các gia đình nhờ không gian sống gần gũi thiên nhiên kết hợp với các tiện ích chuẩn 5 sao ngay trong khuôn viên dự án. Có thể kể đến hồ bơi hướng biển với chiều dài 60m, câu lạc bộ thể dục, sân tennis, câu lạc bộ trẻ em, hồ bơi trong nhà... Ngoài ra, các gia chủ cũng sẽ có cơ hội thưởng thức ẩm thực phong phú, đa dạng, hấp dẫn trong nhà hàng chính có tầm nhìn ra hồ bơi và đại dương xanh mát; nhà hàng nướng ngoài trời và nhà hàng trên tầng 10 của khách sạn.

Dấu ấn đặc trưng của Fusion là dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cao cấp. Khu vực spa hai tầng lầu trong khuôn viên dự án có 30 phòng trị liệu gồm phòng tập yoga, thiền, massage tay chân, xông hơi và phòng thay đồ cùng hồ bơi lớn. Spa nằm trong khu vườn yên tĩnh với nguồn ánh sáng thiên nhiên từ mọi phía, vừa tạo cảm giác riêng tư và thư giãn trong không gian gần gũi với thiên nhiên.

Phối cảnh khu spa - dấu ấn đặc trưng trong dự án.

Fusion Resort & Villas Đà Nẵng quản lý bởi Tập đoàn Fusion, đơn vị trực thuộc Lodgis tiên phong trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng và khách sạn, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam và Đông Nam Á từ năm 2008. Fusion hiện quản lý 6 khu nghỉ dưỡng và khách sạn, trở thành một trong những tập đoàn khách sạn tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, với hơn 1.500 nhân viên, trong đó có hơn 300 chuyên viên trị liệu spa.

Sở hữu đội ngũ thiết kế giàu ý tưởng và kinh nghiệm, Fusion đã xây dựng các khu nghỉ dưỡng, khách sạn hướng biển và khách sạn ở các trung tâm thành phố lớn mang đặc trưng của thương hiệu, từ khâu lên ý tưởng, thiết kế, xây dựng, đến quản lý và vận hành.

