Từ cuối tháng 6, ông Lâm, chủ cửa hàng sữa trên đường Lê Đức Thọ, Gò Vấp cho biết, hầu hết các loại sữa bột trẻ em từ 0-3 tuổi đều tăng 5-7%. Điển hình như Similac 3 900gram trước có giá 420.000 đồng thì nay tăng thêm 20.000 đồng. Nan 3 tăng 25.000 đồng lên 410.000 đồng hộp 900gram. Một số loại sữa trong nước như Grow Plus đỏ nếu trước đây chỉ 270.000 đồng thì nay lên 290.000 đồng một hộp. Dielac grow plus 2 loại 1,5kg có giá lên tới 440.000 đồng, tăng 20.000 đồng so với trước đó.

Cũng báo tăng giá, chị Thu, chủ cửa hàng sữa trên đường Phan Đăng Lưu (Bình Thạnh) cho biết, thời điểm này các hãng đồng loạt đẩy giá. Nhiều hàng cho biết thay đổi bao bì một số sản phẩm và cho thêm chất mới nên giá tăng cao. Mỗi hộp tăng thêm 20.000-40.000 đồng tùy loại và trọng lượng.

Chủ cửa hàng sữa này cho rằng, giá nhập từ hãng cũng tăng nên họ bị giảm lãi hơn trước, dù đã tăng giá bán lẻ.

Sữa bột trẻ em tăng giá mạnh.

Theo các cửa hàng sữa, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao buộc nhà sản xuất tìm đủ mọi cách để tăng giá. Ngoài ra, chi phi tăng nên nhiều đại lý dựa vào để tăng thêm khiến giá sữa càng đi lên.

Trước đó, hồi tháng 5, Công ty TNHH Nestle Việt Nam cũng đã thông báo tăng giá trong phạm vi 5% đối với 11 sản phẩm sữa bột dành cho trẻ với một số dòng. Đây là đợt tăng thứ hai của hãng này từ cuối tháng 3/2017 đến nay. CCuối tháng 10/2017, Nestle Việt Nam đã tăng giá dưới 5% đối với 7 sản phẩm là các loại bột ăn dặm như Nestle Cerelac yến mạch măng tây; Nestle Cerelac cá và rau xanh… dành cho trẻ dưới 12 tháng tuổi.

Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) cũng cho biết, giá nguyên liệu trên thị trường thế giới tăng cao tác động khá lớn lên giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, hãng vẫn cố giữ giá để bình ổn thị trường. Việc một số đại lý tăng giá là do trước đó họ bán sữa thấp hơn so với thực tế nên họ được điều chỉnh trong phạm vi dưới 10.000 đồng một hộp.

Giá sữa trên thị trường thế giới đã tăng 15-17% kể từ đầu năm đến nay, dự báo thời gian tới giá vẫn duy trì ở mức cao khi nguồn cung tại New Zealand - nước xuất khẩu sữa lớn trên thế giới thiếu hụt và nhu cầu tại Trung Quốc tăng.

Theo số liệu từ Công ty Dịch vụ Thông tin Thương mại Toàn cầu (GTIS), trong quý I, Trung Quốc đã nhập khẩu 758.000 tấn sữa và sản phẩm sữa, trị giá 2,58 tỷ USD, tăng 15,3% về lượng và 24,2% về trị giá so với cùng kỳ 2017. New Zealand vẫn là đối tác chủ lực của Trung Quốc, đặc biệt là sữa bột nguyên kem khi trong quý I xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 12% so với cùng kỳ năm trước và chiếm tới 96%, phần còn lại là Australia, Pháp, Mỹ và Hà Lan.

Theo số liệu từ Công ty nghiên cứu sản phẩm sữa và thực phẩm CLAL có trụ sở tại Italy, tháng 3/2018, sản lượng sữa của New Zealand giảm 1,48% so với tháng 3/2017.

Thi Hà