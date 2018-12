Màu sắc đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên sức hấp dẫn cho món ăn và thức uống. Gần 90% người dùng bị ảnh hưởng với màu sắc khi ra quyết định chọn lựa thực phẩm mình muốn. Ngành công nghệ màu thực phẩm trên thế giới cũng phát triển để phục vụ cho các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm. Tuy nhiên, có nhiều phản ứng trái chiều do người tiêu dùng hiểu chưa đúng về màu thực phẩm.

Thế giới ẩm thực trước và sau khi có màu thực phẩm.

Trước quá nhiều thông tin về thực phẩm bẩn, trôi nổi, có nguồn gốc không rõ ràng khiến người tiêu dùng trở nên lo ngại, e sợ khi chọn thực phẩm có màu sắc. Những hiểu lầm thường gặp khiến màu thực phẩm bị "điều tiếng oan uổng" đó là bất kể màu gì khác màu trắng là độc hại cho sức khoẻ.

Trên thực tế, màu sắc đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích vị giác ẩm thực. Các nhà sản xuất kinh doanh thực phẩm trên thế giới đã tạo ra phẩm màu giúp hoàn thiện màu sắc cho món ăn. Để có thể sử dụng màu thực phẩm trong sản xuất công nghiệp thì tất cả thành phần hoá học có trong phẩm màu tổng hợp đều phải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt của Bộ Y tế để đảm bảo chúng không gây ảnh hưởng độc hại cho sức khoẻ người tiêu dùng.

Màu thực phẩm được cấu tạo từ nhiều thành phần, nguyên tố tổng hợp khác nhau. Chỉ những màu có chất ít gây độc hại, dễ thải ra khỏi cơ thể người và không bị biến chất, phân huỷ trong quá trình chế biến... mới được sử dụng cho thực phẩm. Dựa trên các công trình nghiên cứu khoa học, khảo sát về độc tính cấp, trường diễn, sự phân huỷ của các chất và độ tinh khiết, các nước trên thế giới đã đưa ra danh sách những chất được phép sử dụng làm phụ gia trong quá trình chế biến thực phẩm.

Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có sử dụng màu trong quy trình chế biến và được kiểm định về vệ sinh an toàn, đảm bảo sức khoẻ người dùng Việt theo chuẩn quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam và Bộ Y tế. Đơn cử nước tăng lực Sting hương dâu tây đỏ của Tập đoàn Suntory PepsiCo, màu thực phẩm có trong công thức sản xuất Sting được chứng nhận là an toàn. Ngoài ra, màu thực phẩm Allured 129 có trong Sting cũng được FDA - Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ công bố sử dụng an toàn từ năm 1971 và đang được dùng rộng rãi trong các sản phẩm chất lượng trên thế giới.

Màu thực phẩm sử dụng trong Sting, được FDA - Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ công bố an toàn cho sức khỏe người dùng.

Sting là nhãn hiệu nước tăng lực thành công được người Việt tin dùng bởi luôn cam kết đặt sức khoẻ người tiêu dùng là ưu tiên quan trọng hàng đầu. Kết quả thanh tra từ Bộ Y tế tháng 11 vừa qua cũng công bố các mẫu thành phẩm, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, bao bì được kiểm nghiệm tại SPVB (Suntory PepsiCo Vietnam Beverage) đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm.

