Hình ảnh một cốc cà phê không phải của hãng được xuất hiện trên phim bom tấn nhưng lại giúp Starbucks hưởng lợi.

Đế chế tỷ đô Starbuck tìm cách kéo khách hàng trở lại

Starbucks ước tính hưởng lợi 2,3 tỷ USD nhờ được quảng cáo miễn phí trong vài ngày qua sau khi hình ảnh một cốc cà phê - không phải của hãng này - xuất hiện trong phim Game of Thrones (Cuộc chiến vương quyền), theo CNBC.

Ly cà phê trong cảnh quay phim Game of Thrones.

Chủ nhật tuần trước (ngày 5/5), người hâm mộ bộ phim giả tưởng Game of Thrones phát hiện có đồ vật xuất hiện không hợp lý trong cảnh yến tiệc, đó là một cốc cà phê thời hiện đại. Hình ảnh và video về khoảnh khắc này lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội chỉ vài giờ sau khi lên sóng.

Chiếc nhãn trên cốc cà phê bị che mờ, nhưng hầu hết những cuộc thảo luận đều chỉ đích danh tới Starbucks - chuỗi cà phê nổi danh toàn cầu có trụ sở ở Seattle. Dù trên thực tế, hình ảnh đó chỉ là một cốc cà phê thủ công.

Stacy Jones, CEO của Hollywood Branded, ước tính giá trị từ những lời đồn thổi này lên tới 2,3 tỷ USD. Jones trích dẫn số liệu từ Critical Mention cho biết từ Starbucks và Game of Thrones được nhắc đến 10.627 lần trên các chương trình truyền hình và phát thanh trực tuyến trên thế giới.

"Đây là cơ hội duy nhất trong đời dành cho Starbucks", CEO của Hollywood Branded cho biết. "Nhưng thực tế, đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng bởi vì lời truyền miệng và truyền thông mạng xã hội là những thứ không thể theo dõi hay ước tính".

Nền tảng theo dõi và phân tích truyền thông xã hội Talkwalker cho biết trong vòng 48 giờ, Starbucks và Game of Thrones được nhắc đến 193.000 lần trong các bài đăng, hashtag trên Twitter, diễn đàn mạng xã hội, các blog và trang tin.

Đến ngày 7/5, cốc cà phê đã được xóa khỏi tập phim, tuy nhiên, các cuộc bàn luận về thương hiệu chuỗi cà phê này trên các mạng xã hội như Twitter và Reddit vẫn chưa kết thúc.

"Không thể đánh giá rõ ràng về lợi ích mà Starbucks thu được từ việc được quảng cáo miễn phí. Hiệu quả hoàn toàn khác biệt so với việc đưa sản phẩm vào phim bởi trường hợp vừa rồi là ngẫu nhiên, khiến nó trở nên có giá trị hơn", Dan Hill, CEO của Hill Impact, nhận định.

Theo đánh giá của Noah Mallin, trưởng bộ phận nội dung và quảng cáo tại Wavemaker, chiếc cốc thu hút được sự chú ý bởi nó không phù hợp với bối cảnh của Game of Thrones.

Tuy nhiên, việc rất nhiều người liên kết cốc cà phê trong phim với Starbucks cũng là một bằng chứng cho sức mạnh truyền thông của thương hiệu này. Theo Charell Star, giám đốc nội dung và sáng tạo của Essence, Starbucks đã trở thành biểu tượng, gần như đồng nghĩa với cà phê, vì vậy có thể hiểu tại sao người xem cho rằng chiếc cốc trên màn hình là của họ.

Do Game of Thrones được đánh giá cao, việc đưa một thương hiệu quảng cáo trong bộ phim này có thể tốn hàng trăm nghìn USD. Tập phim ngày 5/5 thu hút 11,8 triệu người xem trong lần chiếu đầu tiên, giảm 2% so với tuần trước đó.

Minh Sơn (theo CNBC)