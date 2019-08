Dự án The Galleria Residence được vinh danh trong Vietnam Property Awards 2019, diễn ra tại TP HCM cuối tuần qua.

Với dự án The Galleria Residence, SonKim Land nhận giải thưởng "Dự án căn hộ hạng sang tốt nhất TP HCM" và "Thiết kế nội thất căn hộ hạng sang tốt nhất". Về đóng góp mang tính cộng đồng, đơn vị được trao tặng "Chứng nhận đặc biệt về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp".

Đại diện SonKim Land nhận giải thưởng "Dự án căn hộ hạng sang tốt nhất" tại sự kiện.

"Thành công này khẳng định danh tiếng của SonKim Land trên thị trường bất động sản, cũng như những thành tựu trong việc xây dựng cộng đồng và tiện ích xã hội", ông Andy Han Suk Jung, Tổng Giám đốc SonKim Land chia sẻ tại sự kiện.

The Galleria Residence là giai đoạn một của dự án The Metropole Thủ Thiêm. Bao quanh công trình là các trung tâm văn hóa, nghệ thuật, giải trí công cộng biểu tượng mới của thành phố và tiện ích sang trọng.

Dự án căn hộ lấy cảm hứng từ trung tâm hội nghị thành phố, nhà hát Opera và không gian sống nghệ thuật. Bên trong The Galleria Residences là vườn điêu khắc, hồ bơi vô cực dài 50m, hồ Jacuzzi, phòng xông hơi nổi, chòi mát xa thủy lực, hồ bơi trẻ em, khu tắm tráng, sân chơi ngoài trời, phòng tập gym phục vụ cư dân.

SonKim Land hợp tác với các chuyên gia tư vấn quốc tế, đưa những tiêu chuẩn cao cấp về không gian, tiện nghi và an ninh vào từng sản phẩm thuộc dự án. The Galleria Residence từng giành giải "Thiết kế kiến trúc toà nhà cao tầng tại Việt Nam" và "Căn hộ tốt nhất Việt Nam" tại giải thưởng bất động sản châu Á Thái Bình Dương hồi đầu năm.

Phối cảnh The Galleria Residence nhìn từ bên kia cầu Thủ Thiêm.

"Từ vị trí, thiết kế và vật liệu, thiết bị sử dụng cho The Galleria Residence là những loại tốt nhất, tinh tế nhất tại Việt Nam. Dự án nằm trong phân khúc bất động sản cao cấp, giúp SonKim Land nhận được giải thưởng 'The Best Boutique Developer' liên tiếp trong 2 năm", ông Andy Han Suk Jung nói.

Cũng theo vị này, SonKim Land luôn tiên phong trong phân khúc hạng sang bằng việc chú trọng mang đến những trải nghiệm sống khác biệt. Chiến lược kinh doanh của công ty là tập trung vào các dự án bất động sản nhà ở, khách sạn, văn phòng cao cấp có vị trí đắc địa.

"Chứng nhận đặc biệt về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp" cũng là ghi nhận những đóng góp tích cực của doanh nghiệp trong hoạt động cộng đồng. "Những giải thưởng này thể hiện cam kết của chúng tôi nhằm tạo ra giá trị lâu dài và chất lượng sống tốt nhất cho các khách hàng và cộng đồng", Tổng giám đốc SonKim Land khẳng định.

Vietnam Property Awards 2019 là giải thưởng lớn và uy tín trong ngành bất động sản Việt Nam. Năm nay, sự kiện thu hút hơn 20 nhà phát triển từ những trung tâm bất động sản lớn nhất cả nước. Quá trình đánh giá và kiểm tra các dự án được giám sát bởi BDO Vietnam.

Thành Dương