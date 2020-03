Đại gia viễn thông Nhật Bản đang tìm mọi cách huy động vốn để củng cố việc kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Hôm qua (23/3), ông chủ SoftBank - Masayoshi Son công bố kế hoạch chưa từng có tiền lệ - bán bớt tài sản để huy động 4.500 tỷ yen (41 tỷ USD) nhằm mua lại cổ phiếu và trả bớt nợ. Con số này gần bằng vốn hóa của hãng tuần trước. Dù vậy, Son không cho biết chi tiết tài sản nào sẽ được bán.

Bloomberg sáng nay trích lời một nguồn tin thân cận cho biết để hoàn thành kế hoạch này, SoftBank có thể bán khoảng 14 tỷ USD cổ phiếu Alibaba. Số cổ phần Alibaba SoftBank hiện nắm giữ có giá trị hơn 120 tỷ USD. Phần tiền còn lại sẽ đến từ việc bán cổ phần trong SoftBank Corp – mảng viễn thông của hãng và trong Sprint Corp.

Ông chủ SoftBank Masayoshi Son. Ảnh: Reuters

Son muốn xoa dịu lo ngại của nhà đầu tư, khi cổ phiếu SoftBank đã mất giá hơn 40% kể từ khi chạm đỉnh hồi tháng 2. Công ty này hiện rất dễ tổn thương với các cú sốc kinh tế, do có khối nợ lớn và đang mắc kẹt vốn trong các startup thua lỗ. Rất nhiều khoản đầu tư của Vision Fund – quỹ đầu tư do SoftBank điều hành – đang chịu thiệt hại nặng do đại dịch khiến hàng triệu người phải ở trong nhà và giảm du lịch. Covid-19 cũng đang làm xáo trộn thị trường tín dụng, ảnh hưởng đến các khoản vay của SoftBank.

Quy mô của kế hoạch huy động vốn hôm qua khiến nhà đầu tư ngạc nhiên, kéo cổ phiếu hãng này lên 19% trên sàn Tokyo. Sáng nay, mã này tiếp tục tăng 21% - mạnh nhất kể từ khi niêm yết.

"Thị trường đang phát đi tín hiệu mạnh mẽ và SoftBank đã lắng nghe", Kirk Boodry – nhà phân tích tại Redex Holdings cho biết, "Điều khác lần này là việc SoftBank sẽ bán cổ phiếu Alibaba. Phần lớn số tiền sẽ được chuyển đến cổ đông. SoftBank chưa bao giờ làm điều này".

Hà Thu (theo Bloomberg)